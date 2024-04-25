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В ЦСКА ответили на обвинение в подкупе судей в Кубке УЕФА-2005: «Тут арбитр скорее был чуть не ограблен человеком Ги Ру»

В ЦСКА ответили на обвинение в подкупе судей в Кубке УЕФА-2005
Константин Белов
Корреспондент
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Сергей Игнашевич и Филипп Виоло с судьями матча ЦСКА — «Осер» в 2005 году.
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре «СЭ» ответил на обвинения экс-наставника «Осера» Ги Ру в том, что клуб подкупил судей в четвертьфинале Кубка УЕФА в сезоне-2004/05.

«Исходя из сказанного, тут арбитр скорее был чуть не ограблен человеком Ги Ру, полезшим в его сумку, и никто другой. Ну серьезно, ЦСКА выиграл первый матч со счетом 4:0, а подозрения у Ги Ру возникли из-за того, что кто-то во время уже ответной игры по его указанию залез в сумку (!) другой бригады (!!) и вроде как нашел там какие-то «часы с рубинами»? Тут, исходя из противостояния, логичнее было проверить сумки игроков «Осера», таким было преимущество ЦСКА. Но вообще радостно узнать, что прославленный французский тренер жив-здоров в свои 85 лет и вспоминает тот славный для нас год», — сказал Брейдо «СЭ».

Ранее Ги Ру заявил, что после первого матча между командами попросил одного парня обыскать сумки арбитров. Молодой человек, по словам экс-тренера «Осера», нашел там «великолепные часы с рубинами».

Сергей Игнашевич приветствует судей первого матча 1/4 фминала ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Осер&raquo; в&nbsp;Москве 7&nbsp;апреля 2005 года. «Это бред сивой кобылы, тут явно замешана политика». Французы спустя 19 лет обвинили ЦСКА в подкупе судей

Футбол
ФК Осер
ФК ЦСКА (Москва)
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 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
8
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
9
 Ростов 24 9 7 8 36-38 34
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 24 6 6 12 24-38 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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Пари НН – Локомотив
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Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 - : -
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Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
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