«Ренн» разгромил «Нант» и прервал 4-матчевую серию поражений

«Ренн» на выезде победил «Нант» в матче 30-го тура французской лиги 1 — 3:0.

Счет на 67-й минуте открыл Арно Калимуэндо. На 76-й минуте преимущество хозяев с пенальти удвоил Бенжамен Буриго. В концовке счет до разгромного довел Амин Гуири.

«Ренн» (42 очка) прервал серию из 4 поражений кряду во всех турнирах и поднялся на седьмое место в лиге 1.