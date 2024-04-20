«Ренн» разгромил «Нант» и прервал 4-матчевую серию поражений
«Ренн» на выезде победил «Нант» в матче 30-го тура французской лиги 1 — 3:0.
Счет на 67-й минуте открыл Арно Калимуэндо. На 76-й минуте преимущество хозяев с пенальти удвоил Бенжамен Буриго. В концовке счет до разгромного довел Амин Гуири.
«Ренн» (42 очка) прервал серию из 4 поражений кряду во всех турнирах и поднялся на седьмое место в лиге 1.
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|18
|9
|1
|65-24
|63
|
2
|Брест
|29
|15
|8
|6
|44-27
|53
|
3
|Монако
|28
|15
|7
|6
|53-38
|52
|
4
|Лилль
|28
|13
|10
|5
|42-25
|49
|
5
|Ницца
|29
|13
|8
|8
|31-22
|47
|
6
|Ланс
|29
|12
|7
|10
|38-32
|43
|
7
|Ренн
|30
|11
|9
|10
|44-36
|42
|
8
|Лион
|29
|12
|5
|12
|38-45
|41
|
9
|Реймс
|29
|11
|7
|11
|36-39
|40
|
10
|Марсель
|28
|10
|9
|9
|41-33
|39
|
11
|Тулуза
|29
|9
|9
|11
|34-37
|36
|
12
|Страсбур
|29
|9
|9
|11
|33-40
|36
|
13
|Монпелье
|29
|8
|10
|11
|36-41
|34
|
14
|Нант
|30
|9
|4
|17
|28-48
|31
|
15
|Гавр
|29
|6
|10
|13
|27-37
|28
|
16
|Метц
|29
|7
|5
|17
|30-49
|26
|
17
|Лорьян
|29
|6
|8
|15
|35-55
|26
|
18
|Клермон Фут
|29
|4
|10
|15
|21-48
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.04
|22:00
|
Ницца – Лорьян
|3 : 0
|20.04
|18:00
|
Нант – Ренн
|0 : 3
|20.04
|22:00
|
Ланс – Клермон Фут
|- : -
|21.04
|16:00
|
Гавр – Метц
|- : -
|21.04
|16:00
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|21.04
|16:00
|
Реймс – Монпелье
|- : -
|21.04
|18:05
|
Брест – Монако
|- : -
|21.04
|20:00
|
Тулуза – Марсель
|- : -
|21.04
|22:00
|
ПСЖ – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|16
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|17
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|20
|2
|3
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|18
|1
|2
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