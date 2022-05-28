Симонян об отстранении российских клубов: «Казнили всех и вся. Это политические вопросы»

Симонян разочарован решением ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян поделился мнением о санкциях Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении российского футбола.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров.

«Разочарован ли решением ФИФА и УЕФА? Казнили всех и вся. Конечно, разочарован. Это политические вопросы», — заявил Симонян.

2 мая исполком УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под эгидой организации на сезон-2022/23.