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Симонян об отстранении российских клубов: «Казнили всех и вся. Это политические вопросы»

Симонян разочарован решением ФИФА и УЕФА отстранить российские сборные и клубы
Артем Бухаев
Корреспондент
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Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян поделился мнением о санкциях Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в отношении российского футбола.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров.

«Разочарован ли решением ФИФА и УЕФА? Казнили всех и вся. Конечно, разочарован. Это политические вопросы», — заявил Симонян.

2 мая исполком УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под эгидой организации на сезон-2022/23.

Никита Симонян
Футбол
РФС
УЕФА
ФИФА
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