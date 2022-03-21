«Головин обладает уникальным талантом». Во Франции российского полузащитника оценили выше Мбаппе и Неймара
Сделал игру более гладкой
L'Equipe, накануне напророчив управленческую революцию в клубе из княжества, теперь выпустил материал с заголовком «Монако» наказывает очень грустный «ПСЖ».
«Монегаски проснулись в это воскресенье, наказав вымершую команду «ПСЖ», лишенную желания и вдохновения», — написано в обзоре матча. Издание отмечает, что Маурисио Почеттино выбрал нетипичную расстановку, однако это не может служить оправданием и не объясняет, как игра парижского суперклуба была разрушена прессингом хозяев. В качестве любопытного факта приведены унизительные для чемпиона цифры, согласно которым «ПСЖ» выиграл только три из одиннадцати последних гостевых матчей в лиге 1.
Самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало героями встречи удачно вышедшего на замену Фолланда и оформившего дубль Бен Йеддера. Особо отмечено, как эффектно возглавивший список снайперов капитан «Монако» открыл счет.
Maxifoot в своем материале отмечает, что «ПСЖ» до сих пор не переварил вылет из Лиги чемпионов и проиграл четвертый подряд гостевой матч. Естественно, подробно разобравшее игру издание уничтожило парижский суперклуб. Максимальные оценки — пятерки — получили только Верратти и Данилу Перейра. У остальных тройки и четверки, а худшим назван удостоившийся двойки Вайналдум.
Потрясающий контраст с Бен Йеддером, чья игра оценена фантастическими 9 баллами. Восьмеркой наградили Фофана, и сразу четверым монегаскам дали по семерке. Ниже всех оценили Желсона Мартинша (5,5), а Александр Головин вместе с бразильцами Кайю Энрике и Жеаном Лукасом получил шестерку. Для сравнения: у Мбаппе и Неймара соответственно четверка и тройка.
«Впервые после декабрьской травмы российский атакующий полузащитник сделал игру своей команды более гладкой благодаря своему видению игры и техническим качествам», — прокомментировал игру Головина Maxifoot.
Monaco Tribune в своем материале отмечает: «После двух поражений подряд — в Лиге Европы и в лиге 1 — «Монако» отреагировал самым красивым образом, свергнув «ПСЖ». Под пристальным взглядом принца Альбера II, присутствовавшего на мероприятии вместе с дочерью президента клуба Екатериной Сартори Рыболовлевой с мужем Хуаном Сартори, команда Филиппа Клемана показала привлекательное лицо. Успех, который позволяет «Монако» немного передохнуть и по-прежнему мечтать о подиуме в конце сезона».
Вместе с тем издание отмечает, что фанаты красно-белых после яростной критики команды в соцсетях устроили на трибунах «Стад Луи II» акцию с нелицеприятными баннерами. «Как и вы, мы в отпуске», «Добро пожаловать на 45-й фестиваль Cirque de Monte-Carlo», — написали болельщики, а стартовые 15 минут прошли в полной тишине. «Начало примирения?» — задается Monaco Tribune вопросом по итогам яркой игры.
Эффект Головина
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops не жалел эпитетов в адрес своих футболистов. Вместо двух традиционных героев в список топов вошли Бен Йеддер, Фофана, Агилар и Нюбель. Два разочарования — реализация моментов Жеаном Лукасом и... сильный ветер на стадионе. Фанаты красно-белых имели право иронизировать и радоваться тому, что их команда вернулась в борьбу за попадание в еврокубки.
Интересный факт по окончании матча привел Mozo Football: «Головин создал в игре три опасных момента. Больше, чем любой футболист «Монако».
Между тем перед игрой у кого-то были опасения. «Я уже забыл Головина в «Монако», — написал Leyyna.
Когда же «Монако» открыл счет, Limez17 заметил: «Эффект Головина». В этом твите присутствовали шутливые нотки, но далее оценки болельщиков становились все более яркими и содержательными.
«После нескольких минут просмотра «Монако» я должен сказать, что впечатлен. Головин был везде, чтобы срывать наступление «ПСЖ». Нравятся такие вещи в исполнении атакующих игроков», — написал Austriangooner1.
«Головин генерирует удары «Монако». Крадется по левому флангу в поисках Бен Йеддера и игры, которую делает Жеан Лукас. Принимает, пасует, чтобы активировать одноклубников. Протаскивает мяч, чтобы создавать свободные зоны», — отметил OmarGutie3.
«Внезапно «Монако» превратился в мадридский «Реал». Невероятный танец. Головин, Желсон Мартинш, Бен Йеддер. Они делают потрясающие 25 минут», — написал по ходу игры CarlosXArguello.
«Головин обладает уникальным талантом. Он показал это несколькими решениями, — восторгался MundoMonaco. И он же добавил: «Какой хороший игрок и какой кошмар его травмы».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|29
|20
|5
|4
|59-27
|65
|
2
|Марсель
|29
|15
|8
|6
|45-27
|53
|
3
|Ренн
|29
|16
|4
|9
|63-28
|52
|
4
|Ницца
|29
|15
|6
|8
|39-23
|50
|
5
|Страсбур
|29
|13
|9
|7
|50-32
|48
|
6
|Лилль
|29
|12
|10
|7
|38-35
|46
|
7
|Монако
|29
|12
|8
|9
|43-30
|44
|
8
|Ланс
|29
|12
|8
|9
|45-39
|44
|
9
|Лион
|29
|11
|10
|8
|40-37
|42
|
10
|Нант
|29
|12
|6
|11
|36-31
|42
|
11
|Монпелье
|29
|12
|5
|12
|43-40
|41
|
12
|Реймс
|29
|8
|12
|9
|32-31
|36
|
13
|Брест
|29
|9
|8
|12
|36-43
|35
|
14
|Анже
|29
|8
|8
|13
|32-41
|32
|
15
|Труа
|29
|7
|8
|14
|27-42
|29
|
16
|Лорьян
|29
|6
|10
|13
|24-43
|28
|
17
|Клермон Фут
|29
|7
|7
|15
|28-51
|28
|
18
|Сент-Этьен
|29
|6
|9
|14
|29-51
|27
|
19
|Метц
|29
|4
|11
|14
|26-52
|23
|
20
|Бордо
|29
|4
|10
|15
|38-70
|22
|18.03
|23:00
|
Сент-Этьен – Труа
|1 : 1
|19.03
|19:00
|
Ланс – Клермон Фут
|3 : 1
|19.03
|23:00
|
Нант – Лилль
|0 : 1
|20.03
|15:00
|
Монако – ПСЖ
|3 : 0
|20.03
|17:00
|
Анже – Брест
|1 : 0
|20.03
|17:00
|
Бордо – Монпелье
|0 : 2
|20.03
|17:00
|
Лорьян – Страсбур
|0 : 0
|20.03
|17:00
|
Ренн – Метц
|6 : 1
|20.03
|19:05
|
Реймс – Лион
|0 : 0
|20.03
|22:45
|
Марсель – Ницца
|2 : 1
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|17
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|16
|
|
Мартен Террье
Ренн
|16
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|25
|2
|5
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|24
|1
|7
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|27
|1
|4