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Сегодня, 10:45

«Головин обладает уникальным талантом». Во Франции российского полузащитника оценили выше Мбаппе и Неймара

Французские СМИ похвалили Головина за игру в матче «Монако» против «ПСЖ»
Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Головин и Леандро Паредес.
Фото AFP
Александр Головин в матче против «ПСЖ».
Фото AFP
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Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» в матче против «ПСЖ» (3:0).
Франция. Лига 1. 29-й тур
20 мар, 15:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
3:0
ПСЖ
Голы
Бен-Йеддер, 25 (1:0), Фолланд, 68 (2:0), Бен-Йеддер, 84 (3:0)
Монако
Нюбель Бадиашиле Дисаси Кайю Энрике Агилар Тшуамени Жан Лукас (Марипан, 85) Головин (Якобс, 70) Фофана Мартинш (Фолланд, 64) Бен-Йеддер (Боаду, 85)
ПСЖ
Доннарумма Хакими Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш (Диалло, 77) Верратти Паредес (Икарди, 72) Данилу Перрейра Вейналдум (Гей, 75) Мбаппе Неймар (Дракслер, 79)
Предупреждения
Мартинш 30’, Фолланд 65’, Тшуамени 74’  -  Мбаппе 52’, Неймар 53’, Кимпембе 82’
Судьи
Бастьен (Франция)

Сделал игру более гладкой

L'Equipe, накануне напророчив управленческую революцию в клубе из княжества, теперь выпустил материал с заголовком «Монако» наказывает очень грустный «ПСЖ».

«Монегаски проснулись в это воскресенье, наказав вымершую команду «ПСЖ», лишенную желания и вдохновения», — написано в обзоре матча. Издание отмечает, что Маурисио Почеттино выбрал нетипичную расстановку, однако это не может служить оправданием и не объясняет, как игра парижского суперклуба была разрушена прессингом хозяев. В качестве любопытного факта приведены унизительные для чемпиона цифры, согласно которым «ПСЖ» выиграл только три из одиннадцати последних гостевых матчей в лиге 1.

Самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало героями встречи удачно вышедшего на замену Фолланда и оформившего дубль Бен Йеддера. Особо отмечено, как эффектно возглавивший список снайперов капитан «Монако» открыл счет.

&laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; 3:0. Александр Головин. Революция отменяется. Головин вернулся в старт — «Монако» уничтожил «ПСЖ»

Maxifoot в своем материале отмечает, что «ПСЖ» до сих пор не переварил вылет из Лиги чемпионов и проиграл четвертый подряд гостевой матч. Естественно, подробно разобравшее игру издание уничтожило парижский суперклуб. Максимальные оценки — пятерки — получили только Верратти и Данилу Перейра. У остальных тройки и четверки, а худшим назван удостоившийся двойки Вайналдум.

Потрясающий контраст с Бен Йеддером, чья игра оценена фантастическими 9 баллами. Восьмеркой наградили Фофана, и сразу четверым монегаскам дали по семерке. Ниже всех оценили Желсона Мартинша (5,5), а Александр Головин вместе с бразильцами Кайю Энрике и Жеаном Лукасом получил шестерку. Для сравнения: у Мбаппе и Неймара соответственно четверка и тройка.

«Впервые после декабрьской травмы российский атакующий полузащитник сделал игру своей команды более гладкой благодаря своему видению игры и техническим качествам», — прокомментировал игру Головина Maxifoot.

Monaco Tribune в своем материале отмечает: «После двух поражений подряд — в Лиге Европы и в лиге 1 — «Монако» отреагировал самым красивым образом, свергнув «ПСЖ». Под пристальным взглядом принца Альбера II, присутствовавшего на мероприятии вместе с дочерью президента клуба Екатериной Сартори Рыболовлевой с мужем Хуаном Сартори, команда Филиппа Клемана показала привлекательное лицо. Успех, который позволяет «Монако» немного передохнуть и по-прежнему мечтать о подиуме в конце сезона».

Вместе с тем издание отмечает, что фанаты красно-белых после яростной критики команды в соцсетях устроили на трибунах «Стад Луи II» акцию с нелицеприятными баннерами. «Как и вы, мы в отпуске», «Добро пожаловать на 45-й фестиваль Cirque de Monte-Carlo», — написали болельщики, а стартовые 15 минут прошли в полной тишине. «Начало примирения?» — задается Monaco Tribune вопросом по итогам яркой игры.

Александр Головин в матче против "ПСЖ". Фото AFP
Александр Головин в матче против «ПСЖ».
Фото AFP

Эффект Головина

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops не жалел эпитетов в адрес своих футболистов. Вместо двух традиционных героев в список топов вошли Бен Йеддер, Фофана, Агилар и Нюбель. Два разочарования — реализация моментов Жеаном Лукасом и... сильный ветер на стадионе. Фанаты красно-белых имели право иронизировать и радоваться тому, что их команда вернулась в борьбу за попадание в еврокубки.

Александр Головин (слева) в&nbsp;матче против &laquo;Браги&raquo; в&nbsp;Лиге Европы. «Мастер-класс от Головина». Что пишут про российского полузащитника во Франции

Интересный факт по окончании матча привел Mozo Football: «Головин создал в игре три опасных момента. Больше, чем любой футболист «Монако».

Между тем перед игрой у кого-то были опасения. «Я уже забыл Головина в «Монако», — написал Leyyna.

Когда же «Монако» открыл счет, Limez17 заметил: «Эффект Головина». В этом твите присутствовали шутливые нотки, но далее оценки болельщиков становились все более яркими и содержательными.

«После нескольких минут просмотра «Монако» я должен сказать, что впечатлен. Головин был везде, чтобы срывать наступление «ПСЖ». Нравятся такие вещи в исполнении атакующих игроков», — написал Austriangooner1.

«Головин генерирует удары «Монако». Крадется по левому флангу в поисках Бен Йеддера и игры, которую делает Жеан Лукас. Принимает, пасует, чтобы активировать одноклубников. Протаскивает мяч, чтобы создавать свободные зоны», — отметил OmarGutie3.

«Внезапно «Монако» превратился в мадридский «Реал». Невероятный танец. Головин, Желсон Мартинш, Бен Йеддер. Они делают потрясающие 25 минут», — написал по ходу игры CarlosXArguello.

«Головин обладает уникальным талантом. Он показал это несколькими решениями, — восторгался MundoMonaco. И он же добавил: «Какой хороший игрок и какой кошмар его травмы».

Александр Головин
Виссам Бен Йеддер
Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Монако
Филипп Клеман
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Революция отменяется. Головин вернулся в старт — «Монако» уничтожил «ПСЖ»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
4
 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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38 тур
18.03 23:00
Сент-Этьен – Труа
 1 : 1
19.03 19:00
Ланс – Клермон Фут
 3 : 1
19.03 23:00
Нант – Лилль
 0 : 1
20.03 15:00
Монако – ПСЖ
 3 : 0
20.03 17:00
Анже – Брест
 1 : 0
20.03 17:00
Бордо – Монпелье
 0 : 2
20.03 17:00
Лорьян – Страсбур
 0 : 0
20.03 17:00
Ренн – Метц
 6 : 1
20.03 19:05
Реймс – Лион
 0 : 0
20.03 22:45
Марсель – Ницца
 2 : 1
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ЖК
Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 16
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 9
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 24 1 7
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 27 1 4
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