«Головин обладает уникальным талантом». Во Франции российского полузащитника оценили выше Мбаппе и Неймара

Французские СМИ похвалили Головина за игру в матче «Монако» против «ПСЖ»

Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте и игре «Монако» в матче против «ПСЖ» (3:0).

Сделал игру более гладкой

L'Equipe, накануне напророчив управленческую революцию в клубе из княжества, теперь выпустил материал с заголовком «Монако» наказывает очень грустный «ПСЖ».

«Монегаски проснулись в это воскресенье, наказав вымершую команду «ПСЖ», лишенную желания и вдохновения», — написано в обзоре матча. Издание отмечает, что Маурисио Почеттино выбрал нетипичную расстановку, однако это не может служить оправданием и не объясняет, как игра парижского суперклуба была разрушена прессингом хозяев. В качестве любопытного факта приведены унизительные для чемпиона цифры, согласно которым «ПСЖ» выиграл только три из одиннадцати последних гостевых матчей в лиге 1.

Самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало героями встречи удачно вышедшего на замену Фолланда и оформившего дубль Бен Йеддера. Особо отмечено, как эффектно возглавивший список снайперов капитан «Монако» открыл счет.

Maxifoot в своем материале отмечает, что «ПСЖ» до сих пор не переварил вылет из Лиги чемпионов и проиграл четвертый подряд гостевой матч. Естественно, подробно разобравшее игру издание уничтожило парижский суперклуб. Максимальные оценки — пятерки — получили только Верратти и Данилу Перейра. У остальных тройки и четверки, а худшим назван удостоившийся двойки Вайналдум.

Потрясающий контраст с Бен Йеддером, чья игра оценена фантастическими 9 баллами. Восьмеркой наградили Фофана, и сразу четверым монегаскам дали по семерке. Ниже всех оценили Желсона Мартинша (5,5), а Александр Головин вместе с бразильцами Кайю Энрике и Жеаном Лукасом получил шестерку. Для сравнения: у Мбаппе и Неймара соответственно четверка и тройка.

«Впервые после декабрьской травмы российский атакующий полузащитник сделал игру своей команды более гладкой благодаря своему видению игры и техническим качествам», — прокомментировал игру Головина Maxifoot.

Monaco Tribune в своем материале отмечает: «После двух поражений подряд — в Лиге Европы и в лиге 1 — «Монако» отреагировал самым красивым образом, свергнув «ПСЖ». Под пристальным взглядом принца Альбера II, присутствовавшего на мероприятии вместе с дочерью президента клуба Екатериной Сартори Рыболовлевой с мужем Хуаном Сартори, команда Филиппа Клемана показала привлекательное лицо. Успех, который позволяет «Монако» немного передохнуть и по-прежнему мечтать о подиуме в конце сезона».

Вместе с тем издание отмечает, что фанаты красно-белых после яростной критики команды в соцсетях устроили на трибунах «Стад Луи II» акцию с нелицеприятными баннерами. «Как и вы, мы в отпуске», «Добро пожаловать на 45-й фестиваль Cirque de Monte-Carlo», — написали болельщики, а стартовые 15 минут прошли в полной тишине. «Начало примирения?» — задается Monaco Tribune вопросом по итогам яркой игры.

Александр Головин в матче против «ПСЖ». Фото AFP

Эффект Головина

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops не жалел эпитетов в адрес своих футболистов. Вместо двух традиционных героев в список топов вошли Бен Йеддер, Фофана, Агилар и Нюбель. Два разочарования — реализация моментов Жеаном Лукасом и... сильный ветер на стадионе. Фанаты красно-белых имели право иронизировать и радоваться тому, что их команда вернулась в борьбу за попадание в еврокубки.

Интересный факт по окончании матча привел Mozo Football: «Головин создал в игре три опасных момента. Больше, чем любой футболист «Монако».

Между тем перед игрой у кого-то были опасения. «Я уже забыл Головина в «Монако», — написал Leyyna.

Когда же «Монако» открыл счет, Limez 17 заметил: «Эффект Головина». В этом твите присутствовали шутливые нотки, но далее оценки болельщиков становились все более яркими и содержательными.

«После нескольких минут просмотра «Монако» я должен сказать, что впечатлен. Головин был везде, чтобы срывать наступление «ПСЖ». Нравятся такие вещи в исполнении атакующих игроков», — написал Austriangooner1.

«Головин генерирует удары «Монако». Крадется по левому флангу в поисках Бен Йеддера и игры, которую делает Жеан Лукас. Принимает, пасует, чтобы активировать одноклубников. Протаскивает мяч, чтобы создавать свободные зоны», — отметил OmarGutie3.

«Внезапно «Монако» превратился в мадридский «Реал». Невероятный танец. Головин, Желсон Мартинш, Бен Йеддер. Они делают потрясающие 25 минут», — написал по ходу игры CarlosXArguello.

«Головин обладает уникальным талантом. Он показал это несколькими решениями, — восторгался MundoMonaco. И он же добавил: «Какой хороший игрок и какой кошмар его травмы».