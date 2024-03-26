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Сегодня, 15:33

Трансферная стоимость Месси упала на 5 миллионов евро

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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси подешевел на 5 миллионов евро по версии портала Transfermarkt.

Ранее 36-летний аргентинец оценивался в 35 миллионов евро. Теперь он стоит 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Месси сыграл 5 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи. Контракт игрока с клубом рассчитан до конца декабря 2025 года.

«Интер Майами» занимает вторую строчку в Восточной конференции МЛС, набрав 10 очков в 6 матчах.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
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