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Сегодня, 20:05

«Монако» без Головина обыграл «Брест»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Брест» — «Монако».
Фото AFP

«Монако» на выезде победил «Брест» в матче 30-го тура французской лиги 1 — 2:0.

Счет на 40-й минуте открыл Денис Закария. На 48-й минуте преимущество монегасков удвоил Такуми Минамино.

В концовке гости остались вдевятером — сначала красную карточку получил Элисс Бен-Сегир, а через несколько минут арбитр удалил Уилфрида Синго.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин пропускал матч из-за травмы. Французский L'Equipe сообщал, что Головин из-за повреждения больше не сыграет в текущем сезоне. В «Монако» не смогли назвать точные сроки восстановления россиянина.

«Монако» (55 очков) поднялся на второе место в лиге 1. «Брест» (53) опустился на третью позицию в турнирной таблице.

Франция. Лига 1. 30-й тур
21 апр, 18:05. Stade Francis Le Ble (Брест)
Брест
0:2
Монако

Источник: Таблица лиги 1
Александр Головин
Футбол
ФК Брест
ФК Монако
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 18 9 1 65-24 63
2
 Монако 29 16 7 6 55-38 55
3
 Брест 30 15 8 7 44-29 53
4
 Лилль 29 14 10 5 43-25 52
5
 Ницца 29 13 8 8 31-22 47
6
 Ланс 30 13 7 10 39-32 46
7
 Ренн 30 11 9 10 44-36 42
8
 Лион 29 12 5 12 38-45 41
9
 Реймс 30 11 7 12 37-41 40
10
 Марсель 28 10 9 9 41-33 39
11
 Монпелье 30 9 10 11 38-42 37
12
 Тулуза 29 9 9 11 34-37 36
13
 Страсбур 30 9 9 12 33-41 36
14
 Нант 30 9 4 17 28-48 31
15
 Метц 30 8 5 17 31-49 29
16
 Гавр 30 6 10 14 27-38 28
17
 Лорьян 29 6 8 15 35-55 26
18
 Клермон Фут 30 4 10 16 21-49 22
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34 тур
19.04 22:00
Ницца – Лорьян
 3 : 0
20.04 18:00
Нант – Ренн
 0 : 3
20.04 22:00
Ланс – Клермон Фут
 1 : 0
21.04 16:00
Гавр – Метц
 0 : 1
21.04 16:00
Лилль – Страсбур
 1 : 0
21.04 16:00
Реймс – Монпелье
 1 : 2
21.04 18:05
Брест – Монако
 0 : 2
21.04 20:00
Тулуза – Марсель
 - : -
21.04 22:00
ПСЖ – Лион
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