«ПСЖ» разгромил «Лорьян» благодаря дублям Мбаппе и Дембеле

«ПСЖ» на выезде одержал победу над «Лорьяном» в матче 29-го тура чемпионата Франции — 4:1.

У парижан дублем отметились Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. На счету Мбаппе также результативная передача в этой встрече. Автором единственного гола хозяев стал Мохамед Бамба.

«ПСЖ» набрал 69 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице лиги 1. «Лорьян» с 26 баллами идет на предпоследнем месте.