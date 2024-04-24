«ПСЖ» разгромил «Лорьян» благодаря дублям Мбаппе и Дембеле
«ПСЖ» на выезде одержал победу над «Лорьяном» в матче 29-го тура чемпионата Франции — 4:1.
У парижан дублем отметились Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. На счету Мбаппе также результативная передача в этой встрече. Автором единственного гола хозяев стал Мохамед Бамба.
«ПСЖ» набрал 69 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице лиги 1. «Лорьян» с 26 баллами идет на предпоследнем месте.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|30
|20
|9
|1
|73-26
|69
|
2
|Монако
|29
|16
|7
|6
|55-38
|55
|
3
|Брест
|30
|15
|8
|7
|44-29
|53
|
4
|Лилль
|29
|14
|10
|5
|43-25
|52
|
5
|Ницца
|29
|13
|8
|8
|31-22
|47
|
6
|Ланс
|30
|13
|7
|10
|39-32
|46
|
7
|Ренн
|30
|11
|9
|10
|44-36
|42
|
8
|Лион
|30
|12
|5
|13
|39-49
|41
|
9
|Марсель
|29
|10
|10
|9
|43-35
|40
|
10
|Реймс
|30
|11
|7
|12
|37-41
|40
|
11
|Тулуза
|30
|9
|10
|11
|36-39
|37
|
12
|Монпелье
|30
|9
|10
|11
|38-42
|37
|
13
|Страсбур
|30
|9
|9
|12
|33-41
|36
|
14
|Нант
|30
|9
|4
|17
|28-48
|31
|
15
|Метц
|30
|8
|5
|17
|31-49
|29
|
16
|Гавр
|30
|6
|10
|14
|27-38
|28
|
17
|Лорьян
|30
|6
|8
|16
|36-59
|26
|
18
|Клермон Фут
|30
|4
|10
|16
|21-49
|22
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|26.04
|22:00
|
Монпелье – Нант
|- : -
|27.04
|22:00
|
ПСЖ – Гавр
|- : -
|28.04
|14:00
|
Метц – Лилль
|- : -
|28.04
|16:00
|
Клермон Фут – Реймс
|- : -
|28.04
|16:00
|
Лорьян – Тулуза
|- : -
|28.04
|16:00
|
Страсбур – Ницца
|- : -
|28.04
|18:05
|
Ренн – Брест
|- : -
|28.04
|20:00
|
Лион – Монако
|- : -
|28.04
|22:00
|
Марсель – Ланс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|26
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|17
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|18
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|21
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2
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