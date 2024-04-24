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Сегодня, 22:00

«ПСЖ» разгромил «Лорьян» благодаря дублям Мбаппе и Дембеле

Алина Савинова
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«ПСЖ» разгромил «Лорьян».
Фото Reuters

«ПСЖ» на выезде одержал победу над «Лорьяном» в матче 29-го тура чемпионата Франции — 4:1.

У парижан дублем отметились Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. На счету Мбаппе также результативная передача в этой встрече. Автором единственного гола хозяев стал Мохамед Бамба.

«ПСЖ» набрал 69 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице лиги 1. «Лорьян» с 26 баллами идет на предпоследнем месте.

Франция. Лига 1. 29-й тур
24 апр, 20:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
1:4
ПСЖ

Футбол
ФК Лорьян
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
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«Лорьян» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча чемпионата Франции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 20 9 1 73-26 69
2
 Монако 29 16 7 6 55-38 55
3
 Брест 30 15 8 7 44-29 53
4
 Лилль 29 14 10 5 43-25 52
5
 Ницца 29 13 8 8 31-22 47
6
 Ланс 30 13 7 10 39-32 46
7
 Ренн 30 11 9 10 44-36 42
8
 Лион 30 12 5 13 39-49 41
9
 Марсель 29 10 10 9 43-35 40
10
 Реймс 30 11 7 12 37-41 40
11
 Тулуза 30 9 10 11 36-39 37
12
 Монпелье 30 9 10 11 38-42 37
13
 Страсбур 30 9 9 12 33-41 36
14
 Нант 30 9 4 17 28-48 31
15
 Метц 30 8 5 17 31-49 29
16
 Гавр 30 6 10 14 27-38 28
17
 Лорьян 30 6 8 16 36-59 26
18
 Клермон Фут 30 4 10 16 21-49 22
Результаты / календарь
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30 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
26.04 22:00
Монпелье – Нант
 - : -
27.04 22:00
ПСЖ – Гавр
 - : -
28.04 14:00
Метц – Лилль
 - : -
28.04 16:00
Клермон Фут – Реймс
 - : -
28.04 16:00
Лорьян – Тулуза
 - : -
28.04 16:00
Страсбур – Ницца
 - : -
28.04 18:05
Ренн – Брест
 - : -
28.04 20:00
Лион – Монако
 - : -
28.04 22:00
Марсель – Ланс
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 17
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 18 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 21 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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