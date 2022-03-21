Хакими может покинуть «ПСЖ» из-за конфликта с некоторыми партнерами по команде

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими летом может покинуть французский клуб. У него не складываются отношения с некоторыми партнерами по команде, утверждает RMC Sport.

В первую очередь, по данным источника, речь идет о футболистах и Южной Америки. Хакими считает, что они «не проявляют должно самоотдачи».

Напомним, что 23-летний марроканец перешел в «ПСЖ» из «Реала» в 2021 году. Его контракт с парижанами рассчитан до 2026-го.

В этом сезоне он провел 32 матча во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 4 голевые передачи.

Портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.