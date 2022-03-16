Месси и Роналду опять провалились в Лиге чемпионов. Это уже тенденция

Две легенды уже не тянут.

Год назад это уже случилось, и впервые за пятнадцать лет мы наблюдали за четвертьфиналами Лиги чемпионов без Лионеля Месси и Криштиану Роналду. На противостоянии двух великих мастеров, которые вдвоем переписали всю книгу рекордов главного клубного турнира в мировом футболе, выросло целое поколение болельщиков. Для них Лео и Криш были всегда, однако время не щадит даже гениев.

Португалец, обидевшись на президента «Реала» Флорентино Переса, покидал Мадрид на пике — после третьей победы в Лиге чемпионов подряд. Роналду искал новые вызовы, сначала поверив в проект «Ювентуса», а прошлым летом решил написать красивую историю и вернулся на «Олд Траффорд». Но ни в Турине, ни в Манчестере рядом с ним не было состава мечты, а Массимилиано Аллегри и тем более Ральф Рангник не стали для пятикратного обладателя «Золотого мяча» тем, кем был Зинедин Зидан.

Результат печален. За четыре сезона после отъезда из Испании у Роналду один вылет в четвертьфинале и три подряд в первом же раунде плей-офф. Два последних наиболее показательны. В предыдущем розыгрыше, когда «Ювентус» ухитрился проиграть «Порту», оказавшийся в «стенке» португалец отвернулся от мяча, и это привело к оказавшемуся решающим голу «драконов».

Теперь Криш, побив рекорд Икера Касильяса по числу сыгранных в главном еврокубке минут, пребыванием на поле и ограничился. Он словно растратил все силы на хет-трик в ворота «Тоттенхэма», заткнув, как казалось, своих хейтеров. Но прошло несколько дней, и мы снова увидели «МЮ» и его звезду беспомощными на фоне крепкого соперника, который сам переживает не лучшие времена.

Ни одного удара за 90 минут — приговор для звезды такого уровня. В Лиге чемпионов, если брать полные матчи без замен, с Роналду такое случилось лишь третий раз. Два предыдущих эпизода датируются ноябрем 2003-го и маем 2011-го. В первом случае это был ничего не значивший матч группового раунда с «Панатинаикосом». Во втором — полуфинал против великолепной «Барселоны» Пепа Гвардиолы.

То есть раньше при желании можно было найти оправдания. Сейчас такого ощущения нет, а бледных игр у «МЮ» и персонально Роналду в этом сезоне было предостаточно. Хотя в ЛЧ он преображался, забив в группе шесть совсем не рядовых мячей. Два победных на последних минутах против «Аталанты» и «Вильярреала», а также спасительный гол в Бергамо. По сути, Криштиану вытянул «красных дьяволов» в плей-офф, но когда пришло время настоящих подвигов, так и не прыгнул выше головы.

Это парадоксально, однако и сюрпризом случившееся не назовешь. Больше того, решив вернуть звезду в команду его молодости, боссы «МЮ» разрушили систему, которую несколько лет выстраивал уволенный впоследствии Уле Гуннар Сульшер. И то же самое случилось в «ПСЖ», где подписание Месси стало ударом по игровому балансу, и загнало в тактический тупик Маурисио Почеттино.

Правда, в случае с Лео, который с начала года стал лучшим ассистентом в чемпионатах топ-5, есть привходящие обстоятельства. Аргентинец и его семья оказались в новой и непривычной среде вопреки своей воле, и в их планах не значился стремительный разрыв с привычным укладом в «Барселоне». К тому же расставание с сине-гранатовыми и то, как это было обставлено, стало настоящим шоком для Месси.

Однако спорт жесток, и все эти вещи мало интересуют болельщиков. Они ждали от аргентинца волшебства, но после финала и полуфинала Лиги чемпионов получили бесславный вылет в первом же раунде плей-офф. Отсюда жесткая обструкция со стороны части трибун «Парк де Пренс», которые освистывали Месси и Неймара при каждом касании мяча в последней игре французского чемпионата. А кадры с реакцией на происходившее супруги аргентинца Антонеллы Рокуццо облетели весь мир.

Это было действительно больно и отчасти несправедливо. Только в спорте не имеет значения, кем ты был вчера. Важно то, что ты показываешь здесь и сейчас. И это касается не только Месси и Роналду, ведь год назад казалось, что наступает время Кильяна Мбаппе и Эрлинга Холанна. Однако их доминирование — все еще будущее, которое наступит, когда француз и норвежец перейдут в другие команды. А пока правят 34-летний Карим Бензема и 33-летний Роберт Левандовски, на четвертом десятке вышедшие на какой-то космический уровень.