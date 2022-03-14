«Челси» побеждает несмотря на санкции, фанаты «ПСЖ» освистали Месси и Неймара, «Барселона» за неделю до класико устроила шоу

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: «Арсенал» неудержим

Несчастный «Челси» оказался в подвешенном состоянии из-за наложенных на Романа Абрамовича санкций. При этом рядом со «Стэмфорд Бридж» встречались болельщики, требовавшие не смешивать футбол с политикой. Только синим от этого не легче. Эмоциональный фон соответствующий, и ноль ударов в створ ворот «Ньюкасла» к перерыву вряд ли кого-то удивили.

Но все-таки эти цифры не совсем показательны, так как команда Томаса Тухеля владела мячом 70 процентов времени и играла с преимуществом. И, наверное, было бы не совсем справедливо, если бы «Челси» потерял очки при наличии такого перевеса. В конце концов, синяя часть Лондона все-таки получила заряд положительных эмоций на последних минутах, когда мастер важнейших голов Хаверц разобрался с Дубравкой после блестящей диагонали Жоржиньо. «Мы играем, чтобы доставить людям радость», — заявил в конце своей мощной послематчевой речи Тухель.

«Арсенал» набрал потрясающий ход. Победа над «Лестером» — пятая подряд. Причем в четырех последних играх «канониры» стабильно наносят не менее двадцати ударов. Команда Микеля Артеты все более комфортно чувствует себя на четвертой позиции. Да, отрыв от «МЮ» всего одно очко, но у лондонцев есть сразу три игры в запасе. Но имеется важная оговорка: первый из этих матчей — с «Ливерпулем», который состоится в среду и обещает стать определяющим для обеих команд.

Испания: «Севилья» отдает титул «Реалу»

Конкуренты сами расчищают «Реалу» дорогу к чемпионскому титулу. После того как «Севилья» сыграла вничью с «Райо Вальекано», отставание андалусийцев от первого места составляет уже семь очков, плюс «Реал» свой матч в этом туре с «Мальоркой» проведет только в понедельник. Но в целом позиции севильцев в таблице довольно крепкие, и сдвинуть из со второго место можно только в том случае, если команда Хулена Лопетеги окажется в системном кризисе.

Нулевая ничья с «Галатасараем» в Лиге Европы — несчастный случай. Этот результат еще и здорово мотивировал «Барселону» на игру с «Осасуной», которая в этом сезоне здорово выступает на чужих полях.

На «Камп Ноу» она, впрочем, продержались недолго. До момента, когда защитник завалил в штрафной Гави, и Ферран Торрес развел вратаря и мяч по разным углам. И на волне этого успеха сине-гранатовые за несколько минут смяли оборону гостей. В случае со вторым и третьим голами отмечать нужно две блестящие передачи Дембеле. После январского скандала с контрактом кажется, что француз и каталонский клуб все же смогут найти общий язык по поводу нового соглашения.

Но это дело будущего, а сейчас Хави ждет ответственная неделя. И не знаешь даже, что важнее: Лига Европы или предстоящее в воскресенье класико? К нему «Барселона» подходит на пике формы и с новым рекордом ла лиги, так как поставивший в сегодняшней игре точку Рики Пуч стал уже 22-м игроком, забившим в составе каталонцев в этом сезоне.

Италия: «Интер» больше не теневой лидер

Чувствуя дыхание в спину со стороны набравшего ход «Ювентуса», команда Лучано Спаллетти одержала важную победу над не самым простым соперником. А героем «Наполи» стал Осимхен, за которым оборона «Вероны» просто не успевала. Как в ситуации с подачей Политано на голову нигерийцу, так и в эпизоде, когда он отклеился от защитников под передачу Ди Лоренцо. Хозяева, конечно, не сдавались и сократили отставание, однако они сами осложнили себе жизнь. В концовке арбитр удалил с поля двух игроков «Вероны», причем Фараони получил два предупреждения в течение минуты.

«Интер», у которого есть игра в запасе, перед визитом к «Торино» был теневым лидером. Однако в воскресенье все пошло не по сценарию Симоне Индзаги. Для начала миланцы пропустили от самого результативного центрального защитника трех последних чемпионатов Бремера (11 мячей). Потом гости упустили несколько моментов и никак не могли пробить блестяще сыгравшего Беришу.

Но в какой-то степени чемпионам повезло, так как в пограничной ситуации ВАР посчитал, что Раноккиа не нарушал правила на Белотти, и на пенальти «Торино» не наиграл. Конечно, это был не ключевой момент, но свою роль он сыграл. А невезение «Интера» закончилось в компенсированное время, когда упустивший несколько моментов Джеко в касание классно переправил мяч под удар Алексису Санчесу. Правда, избежав поражения, «нерадзурри» теперь и по потерянным очкам уступают лидирующему «Милану».

Германия: Холанн вернулся на поле, Тедеско — на четвертое место

Игровой день в бундеслиге начался с сенсации — домашнего поражения «Байера». Тренерский штаб леверкузенцев, которым приходится непросто в связи с травмой Шика, дал шанс Азмуну, появившемуся на поле на 64-й минуте. Однако иранец не забил, тогда как джокер «Кельна» Шиндлер принес гостям победу. Этот результат крайне неприятен для «Байера», так как, оставшись на третьем месте, они опережают группу преследователей всего на одно очко.

Возможно, «Байеру» просто не хватает сил и ресурсов для игры на два фронта. Сейчас — после разрыва крестообразной связки у вундеркинда Вирца — ему важно удержать нынешние позиции, а не смотреть на отрывающуюся все дальше «Боруссию. Дортмундцы, у которых в запасе есть перенесенный матч с «Майнцем», отстают от первого места на семь очков. Но все-таки главным событием для «Боруссии» стал не сам факт победы над «Арминией», а возвращение Холанна. Норвежский снайпер, выйдя на замену в середине второго тайма, провел первую игру с 21 января.

Пребывание «Лейпцига» вне лигочемпионской четверки ограничилось одним туром. В какой-то степени «быкам» помог их бывший главный тренер Юлиан Нагельсманн, чья «Бавария» накануне остановила победную серию «Хоффенхайма». Но, конечно, свою работу должен был сделать и Доменико Тедеско, и он со своей задачей справился идеально.

Быстро пропущенный гол только разозлил «быков», который уничтожили оборону аутсайдера. Интересный факт: лишь во второй раз в истории бундеслиги сразу три футболиста сделали по две результативных передачи. Среди отличившихся, естественно, присутствует Нкунку, который еще и забил последний мяч в игре. Если брать все турниры, то на счету воспитанника «ПСЖ» уже 26 голов и 15 результативных передач. А португалец Андре Силва отметил юбилей, доведя количество голов в немецком чемпионате до 50.

Франция: Головин не спас «Монако»

На фоне вылета «ПСЖ» из Лиге чемпионов усилились слухи о грядущей отставке спортивного директора Леонардо. Возможно, летом его сменит Арсен Венгер, в связке с которым на пост главного тренера придет Зинедин Зидан. Пока же фанаты парижан, требуя ухода в отставку президента клуба Нассера Аль-Хелаифи, свистели всякий раз, когда мяч получали главные звезды — Месси и Неймар. Им досталось и в момент объявления состава, тогда как Мбаппе трибуны аплодировали, и как раз он открыл счет.

Это был 15-й гол форварда, позволивший ему возглавить список лучших снайперов лиги 1 на пару с капитаном «Монако» Бен Йеддером. В этом случае была овация «Парк де Пренс», тогда как Неймара не жалели даже после его гола, а в адрес Месси часть фанатов свистела, когда аргентинец своими проникающими передачами организовал два взятия ворот. Очевидно, что летом проект «ПСЖ» ждет серьезная перестройка.

Для «Монако» визит в Страсбург представлялся моментом, который принято называть переломным. После того как в пятницу и субботу очки потеряли «Лилль» и «Нант», у монегасков появилась реальная возможность не только обойти эти команды, но и сравняться по очкам со «Страсбуром», который замыкает еврокубковую пятерку.

Увы, к своим шансам монегаски отнеслись расточительно, тогда как эльзасцы выжали максимум из углового, и после серии отскоков Джику отправил мяч в сетку эффектным ударом через себя. Филипп Клеман пытался переломить игру заменами, по ходу второго тайма выпустив сначала Бен Йеддера, а потом и Александра Головина, который появился на поле на 72-й минуте. Однако территориальное преимущество ни во что не материализовалось, а российский легионер запомнился разве что неплохим дальним ударом, после которого мяч прошел рядом со штангой.

Статистика дня

4.15 — коэффициент ожидаемых голов в игре «Анже». Это самый высокий показатель xG для команды лиги 1, не забившей в итоге ни одного мяча.

5 красных карточек с момента перехода в «Бетис» получил полузащитник Фекир. Ни один футболист ла лиги за это время не удалялся так часто с учетом всех турниров.

7 ничьих подряд впервые в своей истории сделала «Дженоа», отобравшая в воскресенье важные очки у «Аталанты», которая играла без Алексея Миранчука.

7 побед со счетом 1:0 одержал в текущем сезоне «Реал Сосьедад». Это максимальный показатель в чемпионатах топ-5.

17 раз попадали в каркас ворот игроки «Болоньи», которая является самой невезучей командой серии А.

20 очков набрал «Фейеноорд» в матчах, где он уступал в счете. Это лучший показатель роттердамцев с сезона-1998/99.

100-ю красную карточку получили в АПЛ футболисты «Эвертона». По этому показателю «ириски» уступают только «Арсеналу» (101).

600 матчей за «Барселону» провел защитник Пике.