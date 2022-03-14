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Сегодня, 01:30

«Челси» побеждает несмотря на санкции, фанаты «ПСЖ» освистали Месси и Неймара, «Барселона» за неделю до класико устроила шоу

«Челси» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 29-го тура АПЛ
Андрей Кузичев
Корреспондент
«Челси» — «Ньюкасл» — 1:0.
Фото Reuters
Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: «Арсенал» неудержим

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
13 мар, 17:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
1:0
Ньюкасл Юнайтед
Голы
Хаверц, 89 (1:0)
Челси
Менди Рюдигер Кристенсен Сарр (Пулишич, 78) Жоржиньо Канте Чалоба Маунт (Ковачич, 64) Зиеш Хаверц Вернер (Лукаку, 63)
Ньюкасл Юнайтед
Дубравка Шер Ласкеллес Таргетт Манкильо (Фрэйзер, 90) Берн Альмирон (Сен-Максимен, 69) Лонгстафф Гимарайнс Вуд Мерфи (Гэйл, 90)
Предупреждения
Хаверц 39’, Зиеш 58’, Ковачич 87’, Рюдигер 90+1’  -  Мерфи 50’, Гимарайнс 80’, Гэйл 90+2’
Судьи
Кут (Англия)

Несчастный «Челси» оказался в подвешенном состоянии из-за наложенных на Романа Абрамовича санкций. При этом рядом со «Стэмфорд Бридж» встречались болельщики, требовавшие не смешивать футбол с политикой. Только синим от этого не легче. Эмоциональный фон соответствующий, и ноль ударов в створ ворот «Ньюкасла» к перерыву вряд ли кого-то удивили.

Но все-таки эти цифры не совсем показательны, так как команда Томаса Тухеля владела мячом 70 процентов времени и играла с преимуществом. И, наверное, было бы не совсем справедливо, если бы «Челси» потерял очки при наличии такого перевеса. В конце концов, синяя часть Лондона все-таки получила заряд положительных эмоций на последних минутах, когда мастер важнейших голов Хаверц разобрался с Дубравкой после блестящей диагонали Жоржиньо. «Мы играем, чтобы доставить людям радость», — заявил в конце своей мощной послематчевой речи Тухель.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
13 мар, 19:30. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
2:0
Лестер
Голы
Партей, 11 (1:0), Ляказетт, 59 (2:0)
Арсенал
Рамсдейл Тирни Уайт Габриэл Магальяйнс Седрик Суариш Партей Сака (Пепе, 85) Эдегор Джака Ляказетт (Нкетиа, 88) Мартинелли (Смит-Роу, 78)
Лестер
Шмейхель Чаглар Сеюнджю Амарти Рикарду Перейра (Джастин, 61) Томас Барнс Мэддисон Олбрайтон Дьюсбери-Холл Менди (Ндиди, 61) Ихеаначо (Дака, 74)
Предупреждения
Ихеаначо 30’, Чаглар Сеюнджю 58’, Дака 80’
Судьи
Тэйлор (Англия)

«Арсенал» набрал потрясающий ход. Победа над «Лестером» — пятая подряд. Причем в четырех последних играх «канониры» стабильно наносят не менее двадцати ударов. Команда Микеля Артеты все более комфортно чувствует себя на четвертой позиции. Да, отрыв от «МЮ» всего одно очко, но у лондонцев есть сразу три игры в запасе. Но имеется важная оговорка: первый из этих матчей — с «Ливерпулем», который состоится в среду и обещает стать определяющим для обеих команд.

Испания: «Севилья» отдает титул «Реалу»

Испания. Лига 1. 28-й тур
13 мар, 16:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
1:1
Севилья
Голы
Бебе, 46 (1:0), Дилэйни, 63 (1:1)
Райо Вальекано
Димитриевски Катена Бальиу Гарсия Валентин Марио Суарес Комесанья Трехо (Сисс, 86) Нтека (Силла, 74) Бебе (Эрнандес, 64) Гвардьола
Севилья
Буну Аугустинссон (Акунья, 55, Кармона, 67) Хесус Навас (Корона, 54) Кунде Гудель Ракитич Дилэйни Оливер Торрес (Эн-Несири, 72) Окампос Эль-Хаддади (Марсьяль, 54) Мир
Предупреждения
Окампос 59’
Судьи
Мунуэра (Испания)

Конкуренты сами расчищают «Реалу» дорогу к чемпионскому титулу. После того как «Севилья» сыграла вничью с «Райо Вальекано», отставание андалусийцев от первого места составляет уже семь очков, плюс «Реал» свой матч в этом туре с «Мальоркой» проведет только в понедельник. Но в целом позиции севильцев в таблице довольно крепкие, и сдвинуть из со второго место можно только в том случае, если команда Хулена Лопетеги окажется в системном кризисе.

Испания. Лига 1. 28-й тур
13 мар, 23:00. Camp Nou (Барселона)
Барселона
4:0
Осасуна
Голы
Торрес, 14 (1:0), Торрес, 21 (2:0), Обамеянг, 27 (3:0), Пуч, 75 (4:0)
Барселона
тер Штеген Жорди Альба (Мингеса, 80) Гарсия Пике (Лангле, 62) Дани Алвес Гави Бускетс Педри (Пуч, 73) Торрес (Брэйтуэйт, 80) Обамеянг (Депай, 73) Дембеле
Осасуна
Эррера Хосе Анхель Крус Гарсия (Эрнандес, 46) Видаль Мартинес (Брашанац, 73) Торро (Гарсия, 46) Монкайола Гарсия (Торрес, 46) Кике Гарсия Бенито (Будимир, 68)
Предупреждения
Видаль 13’, Гарсия 15’, Гарсия 89’
Судьи
Бенгоэчеа (Испания)

Нулевая ничья с «Галатасараем» в Лиге Европы — несчастный случай. Этот результат еще и здорово мотивировал «Барселону» на игру с «Осасуной», которая в этом сезоне здорово выступает на чужих полях.

На «Камп Ноу» она, впрочем, продержались недолго. До момента, когда защитник завалил в штрафной Гави, и Ферран Торрес развел вратаря и мяч по разным углам. И на волне этого успеха сине-гранатовые за несколько минут смяли оборону гостей. В случае со вторым и третьим голами отмечать нужно две блестящие передачи Дембеле. После январского скандала с контрактом кажется, что француз и каталонский клуб все же смогут найти общий язык по поводу нового соглашения.

Но это дело будущего, а сейчас Хави ждет ответственная неделя. И не знаешь даже, что важнее: Лига Европы или предстоящее в воскресенье класико? К нему «Барселона» подходит на пике формы и с новым рекордом ла лиги, так как поставивший в сегодняшней игре точку Рики Пуч стал уже 22-м игроком, забившим в составе каталонцев в этом сезоне.

Италия: «Интер» больше не теневой лидер

Италия. Серия А. 29-й тур
13 мар, 17:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:2
Наполи
Голы
Осимхен, 14 (0:1), Осимхен, 71 (0:2), Фараони, 77 (1:2)
Верона
Монтипо Фараони Чеккерини Гюнтер Депаоли (Бесса, 38) Шутало Барак (Казале, 90) Илич (Онгла, 90) Тамез (Канчелльери, 90) Капрари Симеоне
Наполи
Оспина Мариу Руй Ррахмани Ди Лоренцо Кулибали Руис (Зелиньски, 90) Лоботка Замбо Ангисса Осимхен (Петанья, 90, Гулям, 90+4) Лосано (Эльмас, 63) Политано (Инсинье, 63)
Предупреждения
Гюнтер 69’, Чеккерини 70’, Илич 86’, Фараони 90+6’  - 
Удаления
Чеккерини 83’ (вторая ж.к), Фараони 90+7’ (вторая ж.к)
Судьи
Довери (Италия)

Чувствуя дыхание в спину со стороны набравшего ход «Ювентуса», команда Лучано Спаллетти одержала важную победу над не самым простым соперником. А героем «Наполи» стал Осимхен, за которым оборона «Вероны» просто не успевала. Как в ситуации с подачей Политано на голову нигерийцу, так и в эпизоде, когда он отклеился от защитников под передачу Ди Лоренцо. Хозяева, конечно, не сдавались и сократили отставание, однако они сами осложнили себе жизнь. В концовке арбитр удалил с поля двух игроков «Вероны», причем Фараони получил два предупреждения в течение минуты.

Италия. Серия А. 29-й тур
13 мар, 22:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:1
Интер
Голы
Бремер, 12 (1:0), Санчес, 90 (1:1)
Торино
Бериша Буонджорно (Родригес, 76) Бремер Джиджи (Иццо, 51) Войвода Мандрагора Лукич (Риччи, 82) Синго (Ансальди, 77) Брекало Побега Белотти (Санабрия, 82)
Интер
Ханданович Бастони (Димарко, 46) Шкриньяр Раноккиа Перишич (Гозенс, 46) Хакан Чалханоглу (Корреа, 76) Весино (Видаль, 68) Барелла Дармиан Джеко Мартинес (Санчес, 68)
Предупреждения
Иццо 78’  -  Бастони 31’, Раноккиа 67’, Димарко 81’, Гозенс 84’, Барелла 90’
Судьи
Гвида (Италия)

«Интер», у которого есть игра в запасе, перед визитом к «Торино» был теневым лидером. Однако в воскресенье все пошло не по сценарию Симоне Индзаги. Для начала миланцы пропустили от самого результативного центрального защитника трех последних чемпионатов Бремера (11 мячей). Потом гости упустили несколько моментов и никак не могли пробить блестяще сыгравшего Беришу.

Но в какой-то степени чемпионам повезло, так как в пограничной ситуации ВАР посчитал, что Раноккиа не нарушал правила на Белотти, и на пенальти «Торино» не наиграл. Конечно, это был не ключевой момент, но свою роль он сыграл. А невезение «Интера» закончилось в компенсированное время, когда упустивший несколько моментов Джеко в касание классно переправил мяч под удар Алексису Санчесу. Правда, избежав поражения, «нерадзурри» теперь и по потерянным очкам уступают лидирующему «Милану».

Германия: Холанн вернулся на поле, Тедеско — на четвертое место

Германия. Бундеслига 1. 26-й тур
13 мар, 17:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
0:1
Кельн
Голы
Шиндлер, 67 (0:1)
Байер
Градецки Та Коссуну (Тапсоба, 46) Фримпонг (Фосу-Менса, 13) Хинкапье Демирбай Паласиос (Арангис, 64) Вирц (Адли, 28) Паулинью (Азмун, 64) Аларио Диаби
Кельн
Швебе Шмиц Хюберс Килиан Озджан Хектор Дуда (Любичич, 64) Скири (Шиндлер, 64) Андерссон (Тильманн, 76) Кайнц (Лемперле, 87) Модест
Предупреждения
Паласиос 45+1’, Демирбай 90+2’  -  Скири 52’, Шмиц 65’
Судьи
Штегеманн (Германия)
Германия. Бундеслига 1. 26-й тур
13 мар, 19:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
1:0
Арминия
Голы
Вольф, 21 (1:0)
Боруссия Д
Кобель Шульц Пасслак (Мэлони, 85) Понграчич Дахуд Беллингем Эмре Джан Витсель Азар (Рейна, 63) Мален (Холанн, 63) Вольф (Брандт, 70)
Арминия
Ортега Пипер Белло Бруннер Андраде Шепф Окугава Виммер (Бурак Инсе, 90) Василиадис Ласм Хак (Клос, 77)
Предупреждения
Эмре Джан 46’  -  Бруннер 19’
Судьи
Данкерт (Германия)

Игровой день в бундеслиге начался с сенсации — домашнего поражения «Байера». Тренерский штаб леверкузенцев, которым приходится непросто в связи с травмой Шика, дал шанс Азмуну, появившемуся на поле на 64-й минуте. Однако иранец не забил, тогда как джокер «Кельна» Шиндлер принес гостям победу. Этот результат крайне неприятен для «Байера», так как, оставшись на третьем месте, они опережают группу преследователей всего на одно очко.

Возможно, «Байеру» просто не хватает сил и ресурсов для игры на два фронта. Сейчас — после разрыва крестообразной связки у вундеркинда Вирца — ему важно удержать нынешние позиции, а не смотреть на отрывающуюся все дальше «Боруссию. Дортмундцы, у которых в запасе есть перенесенный матч с «Майнцем», отстают от первого места на семь очков. Но все-таки главным событием для «Боруссии» стал не сам факт победы над «Арминией», а возвращение Холанна. Норвежский снайпер, выйдя на замену в середине второго тайма, провел первую игру с 21 января.

Германия. Бундеслига 1. 26-й тур
13 мар, 21:30. Sportpark Ronhof Thomas Sommer (Фюрт)
Гройтер Фюрт
1:6
РБ Лейпциг
Голы
Левелинг, 4 (1:0), Андре Силва, 17 (1:1), Форсберг, 32 (1:2), Лаймер, 34 (1:3), Хенрикс, 45 (1:4), Симакан, 58 (1:5), Нкунку, 69 (1:6)
Гройтер Фюрт
Линде Бауэр (Аста, 75) Виллемс (Иттер, 46) Майерхефер Фиргефер Кристиансен Зегуин (Рашль, 74) Грин (Тилльманн, 46) Хргота Нильсен (Абиама, 73) Левелинг
РБ Лейпциг
Гулачи Симакан Орбан Клостерманн Хенрикс Анхелиньо (Поульсен, 71) Айдара (Хальстенберг, 60) Собослои Нкунку (Новоа, 71) Лаймер (Адамс, 78) Форсберг Андре Силва
Предупреждения
Виллемс 23’, Абиама 87’  - 
Судьи
Яблонски (Германия)

Пребывание «Лейпцига» вне лигочемпионской четверки ограничилось одним туром. В какой-то степени «быкам» помог их бывший главный тренер Юлиан Нагельсманн, чья «Бавария» накануне остановила победную серию «Хоффенхайма». Но, конечно, свою работу должен был сделать и Доменико Тедеско, и он со своей задачей справился идеально.

Быстро пропущенный гол только разозлил «быков», который уничтожили оборону аутсайдера. Интересный факт: лишь во второй раз в истории бундеслиги сразу три футболиста сделали по две результативных передачи. Среди отличившихся, естественно, присутствует Нкунку, который еще и забил последний мяч в игре. Если брать все турниры, то на счету воспитанника «ПСЖ» уже 26 голов и 15 результативных передач. А португалец Андре Силва отметил юбилей, доведя количество голов в немецком чемпионате до 50.

Франция: Головин не спас «Монако»

Франция. Лига 1. 28-й тур
13 мар, 15:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:0
Бордо
Голы
Мбаппе, 24 (1:0), Неймар, 52 (2:0), Паредес, 61 (3:0)
ПСЖ
Навас Хакими (Керер, 88) Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш (Диалло, 84) Паредес Данилу Перрейра Вейналдум (Дракслер, 88) Мбаппе Неймар Месси
Бордо
Пуссен Грегерсен Ахмедходжич Марселу Кватенг Онана (Игнатенко, 68) Адли (Ньянг, 80) Гилавоги Хван Уй Джо (Дилросюн, 80) Уден (Менса, 69) Элис (Мара, 68)
Предупреждения
Паредес 39’  -  Гилавоги 40’, Уден 45+1’, Марселу 57’
Судьи
Летексье (Франция)

На фоне вылета «ПСЖ» из Лиге чемпионов усилились слухи о грядущей отставке спортивного директора Леонардо. Возможно, летом его сменит Арсен Венгер, в связке с которым на пост главного тренера придет Зинедин Зидан. Пока же фанаты парижан, требуя ухода в отставку президента клуба Нассера Аль-Хелаифи, свистели всякий раз, когда мяч получали главные звезды — Месси и Неймар. Им досталось и в момент объявления состава, тогда как Мбаппе трибуны аплодировали, и как раз он открыл счет.

Это был 15-й гол форварда, позволивший ему возглавить список лучших снайперов лиги 1 на пару с капитаном «Монако» Бен Йеддером. В этом случае была овация «Парк де Пренс», тогда как Неймара не жалели даже после его гола, а в адрес Месси часть фанатов свистела, когда аргентинец своими проникающими передачами организовал два взятия ворот. Очевидно, что летом проект «ПСЖ» ждет серьезная перестройка.

Франция. Лига 1. 28-й тур
13 мар, 17:00. La Meinau (Страсбург)
Страсбур
1:0
Монако
Голы
Джику, 23 (1:0)
Страсбур
Селс Гильбер Перрен Ньямси Джику Льенар (Каси, 79) Прцич Беллегард (Аолу, 87) Сиссоко Гамейро (Диалло, 79) Айорк
Монако
Нюбель Бадиашиле Дисаси Сидибе (Вандерсон, 46) Тшуамени Жан Лукас (Бен-Йеддер, 66) Фофана Диоп Мартинш (Головин, 73) Якобс Фолланд (Боаду, 72)
Предупреждения
Прцич 65’  -  Тшуамени 4’, Диоп 43’
Судьи
Ваттеллье (Франция)

Для «Монако» визит в Страсбург представлялся моментом, который принято называть переломным. После того как в пятницу и субботу очки потеряли «Лилль» и «Нант», у монегасков появилась реальная возможность не только обойти эти команды, но и сравняться по очкам со «Страсбуром», который замыкает еврокубковую пятерку.

Увы, к своим шансам монегаски отнеслись расточительно, тогда как эльзасцы выжали максимум из углового, и после серии отскоков Джику отправил мяч в сетку эффектным ударом через себя. Филипп Клеман пытался переломить игру заменами, по ходу второго тайма выпустив сначала Бен Йеддера, а потом и Александра Головина, который появился на поле на 72-й минуте. Однако территориальное преимущество ни во что не материализовалось, а российский легионер запомнился разве что неплохим дальним ударом, после которого мяч прошел рядом со штангой.

Статистика дня

4.15 — коэффициент ожидаемых голов в игре «Анже». Это самый высокий показатель xG для команды лиги 1, не забившей в итоге ни одного мяча.

5 красных карточек с момента перехода в «Бетис» получил полузащитник Фекир. Ни один футболист ла лиги за это время не удалялся так часто с учетом всех турниров.

7 ничьих подряд впервые в своей истории сделала «Дженоа», отобравшая в воскресенье важные очки у «Аталанты», которая играла без Алексея Миранчука.

7 побед со счетом 1:0 одержал в текущем сезоне «Реал Сосьедад». Это максимальный показатель в чемпионатах топ-5.

17 раз попадали в каркас ворот игроки «Болоньи», которая является самой невезучей командой серии А.

20 очков набрал «Фейеноорд» в матчах, где он уступал в счете. Это лучший показатель роттердамцев с сезона-1998/99.

100-ю красную карточку получили в АПЛ футболисты «Эвертона». По этому показателю «ириски» уступают только «Арсеналу» (101).

600 матчей за «Барселону» провел защитник Пике.

Лионель Месси
Неймар Сантос
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Байер
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Интер (Интернационале)
ФК Лейпциг
ФК Лестер
ФК Монако
ФК Наполи
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Севилья
ФК Челси
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