Каземиру сравнил Мбаппе с Роналду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиру сравнил нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе со своим бывшим одноклубником по «Реалу» Криштиану Роналду.

«Мбаппе во многом напоминает мне Криштиану в том смысле, что, когда он на поле, чувствуешь, что он представляет собой постоянную опасность, что он может забить в любой момент. Когда он на поле, чувствуешь приближение гола. К нему нужно быть постоянно внимательным, потому что говоришь себе: «В какой-то момент он забьет, это точно». Криштиану был таким же. Даже если у него был не очень хороший день, он играл плохо и т. д. Когда ты был рядом с ним на поле, чувствовал, что он все равно собирается забить. И этому нет объяснения. Вот почему они звезды футбола», — цитирует El Chiringuito Каземиру.

В этом сезоне 25-летний француз забил 41 гол и сделал 9 голевых передач в 42 матчах во всех турнирах.