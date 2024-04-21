Дубль Рамуша принес «ПСЖ» разгромную победу над «Лионом»

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«ПСЖ» дома разгромил «Лион» в матче 30-го тура французской лиги 1 — 4:1.

На 3-й минуте хозяева вышли вперед благодаря автоголу Неманьи Матича. Три минуты спустя преимущество «ПСЖ» удвоил Лукас Бералдо. Дубль за парижан оформил Гонсалу Рамуш (32-я и 42-я минуты).

Единственный гол гостей на счету Эрнеста Нуама (37-я минута).