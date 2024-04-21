Дубль Рамуша принес «ПСЖ» разгромную победу над «Лионом»
«ПСЖ» дома разгромил «Лион» в матче 30-го тура французской лиги 1 — 4:1.
На 3-й минуте хозяева вышли вперед благодаря автоголу Неманьи Матича. Три минуты спустя преимущество «ПСЖ» удвоил Лукас Бералдо. Дубль за парижан оформил Гонсалу Рамуш (32-я и 42-я минуты).
Единственный гол гостей на счету Эрнеста Нуама (37-я минута).
Источник: Таблица лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|29
|19
|9
|1
|69-25
|66
|
2
|Монако
|29
|16
|7
|6
|55-38
|55
|
3
|Брест
|30
|15
|8
|7
|44-29
|53
|
4
|Лилль
|29
|14
|10
|5
|43-25
|52
|
5
|Ницца
|29
|13
|8
|8
|31-22
|47
|
6
|Ланс
|30
|13
|7
|10
|39-32
|46
|
7
|Ренн
|30
|11
|9
|10
|44-36
|42
|
8
|Лион
|30
|12
|5
|13
|39-49
|41
|
9
|Марсель
|29
|10
|10
|9
|43-35
|40
|
10
|Реймс
|30
|11
|7
|12
|37-41
|40
|
11
|Тулуза
|30
|9
|10
|11
|36-39
|37
|
12
|Монпелье
|30
|9
|10
|11
|38-42
|37
|
13
|Страсбур
|30
|9
|9
|12
|33-41
|36
|
14
|Нант
|30
|9
|4
|17
|28-48
|31
|
15
|Метц
|30
|8
|5
|17
|31-49
|29
|
16
|Гавр
|30
|6
|10
|14
|27-38
|28
|
17
|Лорьян
|29
|6
|8
|15
|35-55
|26
|
18
|Клермон Фут
|30
|4
|10
|16
|21-49
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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8 тур
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13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|19.04
|22:00
|
Ницца – Лорьян
|3 : 0
|20.04
|18:00
|
Нант – Ренн
|0 : 3
|20.04
|22:00
|
Ланс – Клермон Фут
|1 : 0
|21.04
|16:00
|
Гавр – Метц
|0 : 1
|21.04
|16:00
|
Лилль – Страсбур
|1 : 0
|21.04
|16:00
|
Реймс – Монпелье
|1 : 2
|21.04
|18:05
|
Брест – Монако
|0 : 2
|21.04
|20:00
|
Тулуза – Марсель
|2 : 2
|21.04
|22:00
|
ПСЖ – Лион
|4 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|17
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|15
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|18
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|21
|2
|4
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|19
|1
|2
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