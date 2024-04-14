Новые подробности скандалов Неймара в «ПСЖ»: пьянство, драки, конфликт с Мбаппе

Инсайды из Франции.

Неймар и «ПСЖ» — одна из самых драматичных историй в футболе. Парижский гранд потратил сумасшедшие деньги (222 миллиона евро), но бразилец отбил их разве что в медийном плане — на поле от него явно ожидали большего. Неймар покинул «ПСЖ» прошлым летом, и можно сказать, что сделал это на спокойной ноте — без скандалов и нытья, плюс дал клубу отбить большую часть его трансфера («Аль-Хиляль» вывалил 180 миллионов). Казалось бы, попрощались и забыли — но нет. Издание L`Equipe подготовило большой текст «Неймар. Анатомия падения», и там есть немало интересных инсайдов о неоднозначной жизни бразильца во французской столице.

Неймар приходил пьяным на тренировки

От игрока за 222 миллиона евро (до сих пор рекордный трансфер в мировом футболе) ожидали многого. Источник L`Equipe рассказал, что в команде все в хорошем смысле были шокированы переходом звезды такого уровня. Правда, доставалось Хавьеру Пасторе, носившему тогда 10-й номер, — над ним много шутили по поводу того, что с «десяткой» придется неминуемо расстаться.

Один из сотрудников клуба рассказал, что, когда Неймар падал на первых тренировках, «вся база переставала дышать». Это сильно контрастирует с последним годом бразильца в «ПСЖ» — как пишет L`Equipe, форвард почти не тренировался, приезжал на занятия после вечеринок, иногда даже пьяным. Все это раздражало лидеров команды, один из бывших игроков парижан признался изданию, что все были обеспокоены образом, который создавал себе и команде Неймар. Примечательно, что тусовки нападающий устраивал в основном дома — журналисты считают, что это началось после пандемии.

При этом долю профессионализма Неймар все равно сохранял. Тренер из штаба Томаса Тухеля вспоминал, что бразилец внимательно относится к здоровью — у него своя команда врачей (физиотерапевты и остеопат) и лучшее доступное оборудование. С клубом и сборной его персонал всегда был на связи, и претензий по этому вопросу ни у кого не было.

Исмаэль Гарби. Фото Global Look Press

Бразилец в коллективе — мрак. Однажды чуть не подрался из-за Месси

Неймар непростой человек, это известный факт. Но L`Equipe показывает, насколько. Например, известно, что однажды бразилец поссорился с одним из помощников тренера Кристофа Гальтье, разозлился, срывался на партнеров и расплакался в туалете.

Позднее, на тренировке, Ней накинулся на 19-летнего полузащитника Исмаэля Гарби — дважды ударил его, причем один раз нанес удар, когда Гарби лежал на земле. Команда была шокирована таким поведением. При этом у Неймара сохранялись неизменно хорошие отношения с Месси — на одной из тренировок он даже чуть не сцепился с Ашрафом Хакими, когда между марокканцем и аргентинцем случился конфликт. Остановил потасовку Серхио Рамос. «Если ты встанешь, приду я», — сказал испанец Хакими. Согласно инсайдам, защитник не раз гасил стычки между партнерами по команде.

Много доставалось Витинье — португальского полузащитника Неймар почему-то невзлюбил и постоянно обзывал. «Португалец отрицал это, потому что он хороший парень и не хотел никаких проблем, но его оскорбили несколько раз», — сообщил газете источник. Нападки на молодых футболистов очень раздражали Мбаппе.

Килиан Мбаппе и Неймар. Фото Global Look Press

Неймар и Мбаппе — от любви до ненависти

Килиан Мбаппе поначалу вместе со всеми обрадовался переходу каталонской звезды. Но достаточно быстро остыл. «После ежедневного общения с ним он потерял уважение, которое испытывал», — сообщил один из работников «ПСЖ». Кроме того, Мбаппе раздражал образ жизни бразильца — тусовки, несерьезность и отсутствие профессионализма.

Сам Неймар, как и Месси, тоже не очень любил Килиана. В последний год обоих раздражало, что руководство «отдало ключи» французу. Но если Лионель не показывал недовольство, то у бразильца была другая тактика. «Месси, даже будучи интровертом, все равно здоровается с тобой. Но не Неймар. Ты чувствуешь, что он тебя не уважает. Он отказывался от контакта. Это позор, потому что в уединении он, как говорят, добрый и щедрый. Я никогда не находил его приятным или теплым. Понимая французский, он не прилагал усилий, чтобы говорить на нем», — сообщил тот же источник.

Бразилец против Энрике

Как известно, в прошлом году после всех скандалов со звездами в клубе решили изменить стратегию — больше ни один человек в команде не мог стоять выше «ПСЖ». То же коснулось и Неймара.

Пришедший в команду Луис Энрике отказался от бразильца моментально, заявив, что не нуждается в нем. При этом в клубе упрашивали тренера взять его на предсезонное турне в Азию, мотивируя это тем, что так того будет легче продать.

«После двух-трех хороших сезонов сложилось впечатление, что Ней пресытился футболом и деньгами. Он больше не был голоден. Неймар все еще был мотивирован играть за Бразилию, но не ехать играть в Брест», — сказал L`Equipe один из сотрудников клуба.

История Неймара и «ПСЖ» действительно печальна. Однако инсайды французского издания показывают — все оказалось еще хуже, чем можно было подумать. Бразилец, некогда приходивший в Париж главной звездой, ушел изгоем. Вот уж действительно «падение».