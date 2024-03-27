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Месси — о завершении карьеры: «Когда почувствую, что пришло время сделать этот шаг, я сделаю его»

Сергей Разин
корреспондент
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Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси поделился мнением о возможном завершении карьеры.

«Я знаю, что в тот момент, когда я почувствую, что больше не могу играть, что больше не получаю удовольствия и не помогаю своим товарищам по команде, я уйду. Я очень самокритичен к себе, я знаю, когда мне хорошо, когда мне плохо, когда я играю хорошо, а когда плохо. Когда я почувствую, что пришло время сделать этот шаг, я сделаю его, не задумываясь о возрасте. Если я буду чувствовать себя хорошо, я постараюсь продолжать играть, потому что это то, что я люблю и умею делать», — сказал Месси в подкасте Big Time AS.

Лионель Месси во&nbsp;время матча &laquo;Интер Майами&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал Солт-Лейк&raquo;. 20 тысяч Месси на трибунах и латиноамериканская атмосфера. Позволит ли МЛС сберечь Лео силы и здоровье для ЧМ-2026?

Ранее Месси пропустил из-за травмы матчи в МЛС и товарищеские встречи сборной Аргентины. Главный тренер национальной команды Лионель Скалони заявил, что Месси гарантировано место в составе сборной в Кубке Америки.

36-летний аргентинец выступает за «Интер Майми» с 2023 года. Его контракт рассчитан до декабря 2025 года. За время выступление за клуб из США форвард забил 16 голов и сделал 7 результативных передач в 19 матчах.

В текущем сезоне Месси провел 5 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 2 голевых паса.

Лионель Месси
ФК Интер Майами
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