Румменигге: «АПЛ очень сильна. Бундеслиге за ней не угнаться»

Бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге ответил на вопрос о том, готов ли он помочь мюнхенскому клубу после вылета из Лиги чемпионов.

«Прошлым летом я ушел в отставку, но «Бавария» навсегда останется в моем сердце, — приводит слова Румменигге Kicker. — Если новое руководство мюнхенского клуба попросит у меня совета, я всегда его дам. Но нужно дать им время. Они разберутся, что надо делать«.

Экс-гендиректор мюнхенского клуба заявил о своей обеспокоенности из-за отставания немецкой бундеслиги от английской премьер-лиги.

«В полуфинал Лиги чемпионов вышли два английских и два испанских клуба. Это отражает положение дел в европейском футболе. АПЛ очень сильна. Бундеслиге за ней не угнаться. Матч «Манчестер Сити» с «Ливерпулем» — лучший, что я видел за пять лет. И для «Баварии» ситуация в ближайшее время лучше не станет. Я ожидаю, что на трансферном рынке могут произойти новые изменения», — сказал он.

«Бавария» завершила свое выступление в нынешнем сезоне Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив по итогам двух матчей «Вильярреалу» (0:1, 1:1).

В полуфиналах турнира «Вильярреал» сыграет с «Ливерпулем», а «Реал» — с «Манчестер Сити».