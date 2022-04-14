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Сегодня, 19:15

Румменигге: «АПЛ очень сильна. Бундеслиге за ней не угнаться»

Бывший гендиректор «Баварии» Румменигге обеспокоен отставанием бундеслиги от АПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге ответил на вопрос о том, готов ли он помочь мюнхенскому клубу после вылета из Лиги чемпионов.

«Прошлым летом я ушел в отставку, но «Бавария» навсегда останется в моем сердце, — приводит слова Румменигге Kicker. — Если новое руководство мюнхенского клуба попросит у меня совета, я всегда его дам. Но нужно дать им время. Они разберутся, что надо делать«.

Экс-гендиректор мюнхенского клуба заявил о своей обеспокоенности из-за отставания немецкой бундеслиги от английской премьер-лиги.

«В полуфинал Лиги чемпионов вышли два английских и два испанских клуба. Это отражает положение дел в европейском футболе. АПЛ очень сильна. Бундеслиге за ней не угнаться. Матч «Манчестер Сити» с «Ливерпулем» — лучший, что я видел за пять лет. И для «Баварии» ситуация в ближайшее время лучше не станет. Я ожидаю, что на трансферном рынке могут произойти новые изменения», — сказал он.

«Бавария» завершила свое выступление в нынешнем сезоне Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив по итогам двух матчей «Вильярреалу» (0:1, 1:1).

В полуфиналах турнира «Вильярреал» сыграет с «Ливерпулем», а «Реал» — с «Манчестер Сити».

Источник: https://www.kicker.de/rummenigge-im-interview-man-spuert-die-unruhe-im-verein-898123/artikel
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ФК Бавария
Карл-Хайнц Румменигге
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 29 22 3 4 86-29 69
2
 Боруссия Д 29 19 3 7 70-42 60
3
 Байер 29 15 7 7 68-42 52
4
 РБ Лейпциг 29 15 6 8 64-31 51
5
 Фрайбург 29 13 9 7 46-34 48
6
 Хоффенхайм 29 13 5 11 50-45 44
7
 Унион Б 29 12 8 9 38-39 44
8
 Кельн 29 11 10 8 41-43 43
9
 Айнтрахт Ф 29 10 9 10 40-40 39
10
 Майнц 29 11 5 13 43-36 38
11
 Боруссия М 29 10 7 12 41-52 37
12
 Бохум 29 10 6 13 30-40 36
13
 Вольфсбург 29 10 4 15 33-45 34
14
 Аугсбург 29 8 8 13 34-46 32
15
 Штутгарт 29 6 9 14 36-53 27
16
 Арминия 29 5 11 13 23-43 26
17
 Герта 29 7 5 17 31-66 26
18
 Гр. Фюрт 29 3 7 19 24-72 16
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
16.04 16:30
Аугсбург – Герта
 - : -
16.04 16:30
Боруссия Д – Вольфсбург
 - : -
16.04 16:30
Майнц – Штутгарт
 - : -
16.04 16:30
Фрайбург – Бохум
 - : -
16.04 19:30
Боруссия М – Кельн
 - : -
17.04 16:30
Арминия – Бавария
 - : -
17.04 18:30
Унион Б – Айнтрахт Ф
 - : -
17.04 18:30
Хоффенхайм – Гр. Фюрт
 - : -
17.04 20:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 32
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 17
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 11
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 25 2 3
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 24 1 6
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 24 1 5
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