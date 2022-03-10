Почему Париж снова остался без Лиги чемпионов.

Почти как на «Камп Ноу»

Если смотреть исключительно на цифры, то между 1:6 и 1:3 огромная разница, однако по ощущениям случившееся в среду на «Сантьяго Бернабеу» до боли напоминало унижение, пережитое «ПСЖ» пять лет назад на «Камп Ноу». Тогда в Париже всех собак повесили на немецкого арбитра Дениза Айтекина. Сейчас могут возникнуть вопросы к Данни Маккели, хотя скорее их стоит задавать Джанлуиджи Доннарумме, который «привез» оказавшийся переломным первый гол Карима Бензема.

«Реал», как и «Барселона», вытянул сам себя из практически безнадежной ситуации за счет невероятной воли и куража. А Париж разваливался и не знал, что делать, превращаясь из шикарного суперкара в тыкву. Хотя кто-то обязательно скажет, что раз в пять лет и не такое случается и тот же «ПСЖ» совсем недавно был в финале Лиги чемпионов, а в прошлом сезоне дошел до полуфинала.

С фактами спорить сложно. Да и не нужно, потому что они не меняют сути: катарский проект в столице Франции зашел в тупик, причем в этом направлении он двигался долго и целенаправленно. Возможно, уже в тот момент, когда во время посткарантинной паузы «ПСЖ» шел к своему первому лигочемпионскому финалу и превратился в настоящую команду.

Но уже тогда начали портиться отношения между Томасом Тухелем и спортивным директором Леонардо. Тренер добился, чтобы клуб сохранил на доигровку сезона Тиагу Силву да нескольких резервистов вроде удачно проявившего себя в роли джокера Эрика-Максима Шупо-Мотинга. При этом даже возможность выиграть «ушастый» кубок не удержала Тома Менье от подписания контракта с дортмундской «Боруссией», а Эдинсон Кавани так сильно обиделся на клуб, что предпочел посвятить лето поискам новой команды.

Возможно, именно неукротимой энергии уругвайского Матадора и не хватило «ПСЖ» в финале с «Баварией». Правда, точный ответ на этот вопрос мы вряд ли узнаем. Как и всю правду об увольнении Тухеля. Слухов на сей счет ходило много, причем некоторые противоречили друг другу. Говорили, например, о конфликте немца с рядом звезд во главе с не скрывавшим недовольства регулярными заменами Кильяном Мбаппе. При этом другие источники уверяли, что тренер пользуется серьезной поддержкой футболистов.

Но очевидно, что большую роль сыграл конфликт с Леонардо, возникший после интервью Тухеля, в котором тот критиковал трансферную политику клуба. «Я все еще тренер или уже политик? — недоумевал немец. — В таком клубе, как «ПСЖ», всегда есть несколько сил влияния, и не все они действуют в интересах команды».

Подобные вещи редко прощают, и когда «ПСЖ» стал спотыкаться уже в новом сезоне, руководство забыло обо всех достижениях Тухеля. Хотя было очевидно, что звезды остались практически без отпуска, а многочисленные травмы только усугубляли ситуацию. Тем не менее тренера упрекали в невысоком качестве игры, не обращая внимания на то, что он уверенно прошел групповой раунд в ЛЧ, и на в целом благоприятную ситуацию в национальном чемпионате.

Череда ошибок

Время дало ответ на вопрос о том, кто был прав, прошлой весной, когда Тухель и оказавшийся ненужным Парижу Тиагу Силва выиграли Лигу чемпионов вместе с «Челси». А во Франции никто так и не понял, чем Мауро Икарди лучше Кавани. Аргентинец, конечно, отличный финишер, только при всем желании он не способен дать нужный объем работы и приносить пользу в прессинге.

То есть он не подходил ни Тухелю, ни Маурисио Почеттино, который изначально выглядел обреченным на провал и в какой-то степени оказался в положении Унаи Эмери. Оба действительно классные тренеры, только умение выстраивать крутые команды в «Севилье» и «Тоттенхэме» не гарантирует успеха в топ-клубах с их постоянным давлением и обилием требующих особого подхода звезд, которые порой, как Кавани с Неймаром, не могут поделить права на исполнение 11-метровых.

Очевидно, что от упустившего весной чемпионский титул Почеттино ждали прорыва по ходу первого полноценного сезона, однако клуб сделал все, чтобы усложнить тренеру жизнь. Хотели, как лучше, но получилось, как в Мадриде. И, проведя летом впечатляюще выглядевшую на бумаге трансфеную кампанию, Леонардо фактически загнал Почеттино в тупик.

Да, клуб попал в «десятку» с Ашрафом Хакими, а ошибка Доннаруммы не ставит под сомнение его статус одного из лучших вратарей мира. Все остальное — катастрофа. Непонятно, зачем было заваливать деньгами и уводить у «Барселоны» Джоржджиньо Вайналдума, превратив одного из лидеров «Ливерпуля» в игрока ротации? Зачем гнаться за громкими именами, не учитывая нюансов?

Об этом парижский менеджмент забыл. В итоге мучившийся с травмами еще в «Реале» 35-летний Серхио Рамос большую часть времени проводит на трибуне, а выдернутый из барселонской зоны комфорта Лионель Месси все еще ищет себя прежнего. Что-то у аргентинской звезды получается, только его приход обернулся тем, что проблемы с балансом в игре команды лишь усугубились.

Не только в Лиге чемпионов — даже во французском чемпионате уверенно лидирующий «ПСЖ» уже не боятся. Надо было видеть, как недавно гонял парижских звезд «Нант», и как они терялись в субботней встрече с «Ниццей». Порядок бил класс, и без кардинальных мер теперь не обойтись. Но и они в комплекте с фантастическими гонорарами вряд ли способны удержать Мбаппе. Аплодировавший ему перед игрой «Сантьяго Бернабеу» уже ждет новую звезду.

Очевидно, что летом клуб покинет Почеттино, только списать все провалы на тренера уже не получится. Леонардо тоже должен уйти. Тем более Зинедин Зидан, которого настойчиво зазывают в Париж, категорически не хочет работать с нынешним спортивным директором и зависеть исключительно от его решений. Они и стали основной причиной провала в Лиге чемпионов, выиграть которую без глобальной перестройки невозможно.