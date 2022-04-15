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Салах: «В отпуске я сижу у моря и пишу о том, что хочу снова выиграть Лигу чемпионов и АПЛ»

Нападающий «Ливерпуля» Салах рассказал, чем занимается во время отпуска
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, чем занимается по окончании сезона.

«Я очень честен с самим собой, — приводит слова Салаха ESPN. — По окончании сезона я сажусь и думаю о том, что мне нужно развивать, и двигаюсь к этой цели. В отпуске я сижу у моря и пишу о том, что хочу снова выиграть Лигу чемпионов и английскую премьер лигу».

По словам нападающего, это мотивирует его в течение сезона.

«Я понимаю, что провел хороший сезон, но, если хочешь выиграть индивидуальные трофеи, ты должен выигрывать трофеи с клубом», — сказал он.

В нынешнем сезоне 29-летний египтянин забил 28 мячей и отдал 11 результативных передач в 40 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.espn.com.br/futebol/artigo/_/id/10202465/salah-detalha-momento-sagrado-que-envolve-praia-e-caderno-como-fundamentais-para-evoluir-sou-muito-honesto-comigo
Мохамед Салах
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ФК Ливерпуль
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 31 23 5 3 72-20 74
2
 Ливерпуль 31 22 7 2 79-22 73
3
 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4
 Тоттенхэм 31 18 3 10 56-37 57
5
 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
6
 МЮ 31 14 9 8 49-42 51
7
 Вест Хэм 32 15 6 11 51-42 51
8
 Вулверхэмптон 32 15 4 13 33-28 49
9
 Лестер 29 11 7 11 45-48 40
10
 Брайтон 31 8 13 10 28-37 37
11
 Кр. Пэлас 31 8 13 10 43-40 37
12
 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
13
 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
14
 Брентфорд 32 10 6 16 39-48 36
15
 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
16
 Лидс 32 8 9 15 38-68 33
17
 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18
 Бернли 30 4 12 14 25-44 24
19
 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
20
 Норвич 31 5 6 20 20-63 21
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16.04 14:30
Тоттенхэм – Брайтон
 - : -
16.04 17:00
МЮ – Норвич
 - : -
16.04 17:00
Саутгемптон – Арсенал
 - : -
16.04 17:00
Уотфорд – Брентфорд
 - : -
17.04 16:15
Вест Хэм – Бернли
 - : -
17.04 16:15
Ньюкасл – Лестер
 - : -
17.04 18:30
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 - : -
10.05 22:00
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
11.05 21:30
Лидс – Челси
 - : -
19.05 21:45
Эвертон – Кр. Пэлас
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