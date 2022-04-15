Салах: «В отпуске я сижу у моря и пишу о том, что хочу снова выиграть Лигу чемпионов и АПЛ»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, чем занимается по окончании сезона.

«Я очень честен с самим собой, — приводит слова Салаха ESPN. — По окончании сезона я сажусь и думаю о том, что мне нужно развивать, и двигаюсь к этой цели. В отпуске я сижу у моря и пишу о том, что хочу снова выиграть Лигу чемпионов и английскую премьер лигу».

По словам нападающего, это мотивирует его в течение сезона.

«Я понимаю, что провел хороший сезон, но, если хочешь выиграть индивидуальные трофеи, ты должен выигрывать трофеи с клубом», — сказал он.

В нынешнем сезоне 29-летний египтянин забил 28 мячей и отдал 11 результативных передач в 40 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.