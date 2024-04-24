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24 апреля, 23:55

«Монако» победил «Лилль», «Марсель» и «Ницца» сыграли вничью в лиге 1

Алина Савинова
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«Монако» дома победил «Лилль» в матче 29-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол на 62-й минуте встречи забил Юссуф Фофана.

«Монако» с 58 очками сохраняет второе место в турнирной таблице лиги 1. У «Лилля» 52 балла и четвертая строчка.

Франция. Лига 1. 29-й тур
24 апр, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:0
Лилль

В другом матче дня «Марсель» и «Ницца» сыграли вничью (2:2). За бело-голубых голами отметились Джонатан Клаусс и Пьер Обамеянг, реализовавший пенальти. У «орлят» отличились Терем Моффи и Мельвин Бард. «Марсель» с 45+1-й минуты играл в меньшинстве.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Ницца» (48) идет на пятой позиции, «Марсель» вышел на восьмое место (41).

Франция. Лига 1. 29-й тур
24 апр, 22:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
2:2
Ницца

Футбол
ФК Лилль
ФК Марсель
ФК Монако
ФК Ницца
0
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«ПСЖ» разгромил «Лорьян» благодаря дублям Мбаппе и Дембеле
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 20 9 1 73-26 69
2
 Монако 30 17 7 6 56-38 58
3
 Брест 30 15 8 7 44-29 53
4
 Лилль 30 14 10 6 43-26 52
5
 Ницца 30 13 9 8 33-24 48
6
 Ланс 30 13 7 10 39-32 46
7
 Ренн 30 11 9 10 44-36 42
8
 Марсель 30 10 11 9 45-37 41
9
 Лион 30 12 5 13 39-49 41
10
 Реймс 30 11 7 12 37-41 40
11
 Тулуза 30 9 10 11 36-39 37
12
 Монпелье 30 9 10 11 38-42 37
13
 Страсбур 30 9 9 12 33-41 36
14
 Нант 30 9 4 17 28-48 31
15
 Метц 30 8 5 17 31-49 29
16
 Гавр 30 6 10 14 27-38 28
17
 Лорьян 30 6 8 16 36-59 26
18
 Клермон Фут 30 4 10 16 21-49 22
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26.04 22:00
Монпелье – Нант
 - : -
27.04 22:00
ПСЖ – Гавр
 - : -
28.04 14:00
Метц – Лилль
 - : -
28.04 16:00
Клермон Фут – Реймс
 - : -
28.04 16:00
Лорьян – Тулуза
 - : -
28.04 16:00
Страсбур – Ницца
 - : -
28.04 18:05
Ренн – Брест
 - : -
28.04 20:00
Лион – Монако
 - : -
28.04 22:00
Марсель – Ланс
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 17
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 18 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 21 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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