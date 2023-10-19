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«Аль-Хиляль» — о травме Неймара: «Возвращайся сильнее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Неймар.
Фото Reuters

«Аль-Хиляль» опубликовал сообщение по поводу травмы, полученной нападающим команды Неймаром в матче за сборную Бразилии. У него диагностирован разрыв крестообразной связки и мениска левого колена.

«Медицинское обследование показало, что Неймар получил разрыв крестообразной связки и хряща. Позже ему предстоит операция, после которой будет определена программа лечения и период восстановления. Возвращайся сильнее», — говорится в заявлении.

31-летнего бразильца заменили на Ришарлисона в конце первого тайма матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Уругвая (1:0). Ему потребовались носилки, чтобы покинуть поле.

Неймар. Кошмарная осень Неймара: спровоцировал серию скандалов и получил страшную травму в сборной
Неймар Сантос
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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