«Крылья Советов» победили «Факел» благодаря голу Ороско в концовке матча

«Крылья Советов» на выезде обыграли «Факел» в перенесенном матче 21-го тура РПЛ — 1:0.

У самарцев гол на 76-й минуте забил Франко Ороско.

«Крылья Советов» набрали 39 очков и обошли «Спартак» (38 очков и одна игра в запасе) в турнирной таблице РПЛ — 5-е место.

«Факел» потерпел четвертое поражение подряд — 26 очков и 11-я строчка в таблице чемпионата.