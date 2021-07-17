Витория в «Спартаке», Лунев в Германии, Заболотный вернулся в ЦСКА. Главные события межсезонья РПЛ

Дайджест главных новостей перед стартом сезона.

Сегодня открывается новый российский сезон — в Калининграде в матче за Суперкубок сойдутся «Зенит» и «Локомотив». А уже в следующую пятницу, 23 июля, стартует чемпионат страны. Самое время напомнить, как изменились клубы РПЛ в межсезонье. Максимально коротко и информативно.

«Зенит»

Трансферов почти нет. Остался Дмитрий Чистяков, зато ушли Андрей Лунев и Данила Прохин. Сердар Азмун еще в клубе, несмотря на интерес к нему со стороны европейских клубов. Малком в составе сборной Бразилии отправился на Олимпиаду в Токио.

«Спартак»

Пришел новый главный тренер Руй Витория. В последних контрольных матчах «Спартак» был очень неплох — две победы по 4:0 (над «Сочи» и «Рубином»). Продолжаются поиски правого защитника. Выкупили Виктора Мозеса, а Александр Селихов снова получил травму.

«Локомотив»

Ушли сразу десять игроков. Ведран Чорлука теперь входит в тренерский штаб Марко Николича. Из центральных защитников остались только Пабло и Мурило.

«Рубин»

Карл Старфельт переходит в «Селтик»". Хвича Кварацхелия пока не уехал в Европу. И теперь в «Рубине» двое Игнатьевых — к Ивану присоединился Владислав.

«Сочи»

Дальше без Антона Заболотного, Михи Мевли и Ивана Новосельцева. Купили игрока из чемпионата Франции — Викторьена Ангбана. Вернулся в строй Ивелин Попов, пропустивший почти год из-за травмы.

ЦСКА

Ивица Олич внезапно ушел, вместо него команду возглавил Алексей Березуцкий. Никола Влашич на полпути в «Милан». Кирилл Набабкин и Алан Дзагоев гоняли на сборы с ЦСКА, хотя их контракты закончились.

«Динамо»

Приехали звездные по меркам РПЛ Фабиан Бальбуэна и Диего Лаксальт. Избавились от Максимилиана Филиппа, которого брали когда-то за 20 миллионов евро. Николай Комличенко отправился к Валерию Карпину в «Ростов».

«Химки»

Бесплатно пришли Брайн Идову и Эльмир Набиуллин. Остался Денис Глушаков, пока не продали вратаря Илью Лантратова. Главный тренер Игорь Черевченко в шутку надеется, что Резиуан Мирзов не приживется в «Спартаке» и вернется в «Химки».

«Ростов»

Валерий Карпин дисквалифицирован и не сможет руководить командой в первом туре. Старт сезона из-за травмы пропустит Матиас Норманн. Из трансферов — выкуп Али Соу и продажа Чистякова в «Зенит».

«Краснодар»

Купили Владимира Ильина из «Ахмата», но продали Германа Онугху. Ушел в аренду Даниил Уткин, бесплатно покинули клуб Ари, Игорь Смольников, Руслан Камболов и Маркус Берг. Скоро должен приехать Умар Садик. Может, подпишут еще и Алана Дзагоева.

«Ахмат»

В тренерский штаб Андрея Талалаева вошел Яя Туре. Из «Рубина» арендовали полузащитника Игоря Коновалова, бесплатно взяли из «Химок» Мохамеда Конате. Ушли Максим Ненахов, Адис Роши, Вилкер Анхель и Исмаэл Силва.

«Урал»

Илья Помазун сыграл два матча за ЦСКА и вернулся в «Урал». Снова ушел Павел Погребняк — вполне возможно, что он завершит карьеру. 12 игроков отказались от вакцинации, предложенной клубом.

«Уфа»

Не смогли договориться со «Спартаком» по Остону Урунову. Покинул клуб многолетний капитан команды Павел Аликин. Шамиль Газизов уверяет, что не называл Доменико Тедеско геем.

«Арсенал»

Кирилл Комбаров завершил карьеру и стал спортивным директором «Арсенала-2». Из «Спартака» пришел Аяз Гулиев, про которого многие позабыли. Также бесплатно достались тулякам Новосельцев и Евгений Марков.

«Крылья Советов»

Почти договорились по трансферу Сергея Пиняева. Сохранили прошлогодний костяк, в том числе и Ивана Сергеева. Арендовали Онугху.

«Нижний Новгород»

Команду возглавил Александр Кержаков, при котором «Томь» чуть не вылетела в ПФЛ. У клуба нет спонсора — соответственно, нет и финансовых гарантий для участия в РПЛ. Зато есть долг в 120 миллионов рублей перед игроками за прошлый сезон.

Николай Егорычев