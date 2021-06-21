Зарема рассказала, что Газизов намекал Федуну на нетрадиционную сексуальную ориентацию Тедеско

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала, что бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов распускал слухи о экс-главном тренере красно-белых Доменико Тедеско.

«Конечно, я уговаривала, чтобы с Тедеско продлили контракт, — сказала Салихова в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак». — Когда он сказал, что не будет продлевать контракт, я неделю плакала. Я-то знала заранее, еще до того матча с «Зенитом». Мне было реально жалко команду. Было тяжело, плюс этот Газизов постоянно устраивал Тедеско какие-то неприятности. Доменико, как европеец, об этом вообще никогда не скажет.



Какие неприятности? Газизов с августа мне с Леонидом говорил, что Доменико нетрадиционной ориентации. Газизов один раз услышал просто... Я разговаривала с агентством по подбору гувернеров, потому что наш гувернер уехал к себе в Швейцарию на время ковида. Я переживала, что дети уже 4 месяца без французского, начала искать. Мне во время работы позвонили и что-то спросили, я сказала, что основное — чтобы гувернер был не гей, потому что мне два раза присылали геев. Я нейтрально к этому отношусь, но у меня три мальчика, не хочу, чтобы семью воспитывал человек нетрадиционной ориентации.



Газизов это услышал и подумал: «Ага! Вот как можно избавиться от него!». Я была в шоке. При том, я тогда с Доменико вообще ни разу не разговаривала. Он не гей, вы что! Я позвонила Доменико, мы встретились один на один, спросила его: «Скажи мне честно», он мне ответил: «Вы что?». А Газизов говорил: «Вот, никто не видит его семью, нет фотографии семьи, наверное там что-то такое...». Или спрашивал: «Почему у него такие красные глаза? Может, он что-то принимает?».



Я у Газизова спрашивала: «Как это возможно? Команда бы это почувствовала». А он в ответ: «Нет, ничего они не могли почувствовать, они же молодые, ничего не понимают». Я говорю: «В смысле молодые и не понимают? Они же не девственники у нас. Что за бред?»



Мы же не знали тогда, что Газизов такой балабол. Он мастер плести интриги. Тедеско показал семью, дочку, сказал: «Просто оберегаю семью, не хочу, чтобы их касалась моя работа». Спросила его: «Почему глаза такие красные?». Он ответил: «Много времени за компьютером, сухость». Когда гендиректор такой клеветой занимается — это грязно».

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. Тедеско был главным тренером красно-белых с октября 2019 по май 2021 года. Немецкий специалист не стал продлевать контракт с клубом по семейным обстоятельствам.