Радимов о «Динамо»: «Команда прибавляет от матча к матчу, Шварц стабилизировал состав»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мнением о том, что главный тренер «Динамо» Сандро Шварц был признан лучшим тренером РПЛ по итогам сентября.

«Команда прибавляет от матча к матчу. Шварц стабилизировал состав, который смотрится очень четко. Очень качественно победили «Спартак» и вообще прошли месяц без потерь — какой здесь еще может быть выбор», — приводит слова Радимова пресс-служба РПЛ.

«Динамо» набрало 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. На первом месте находится «Краснодар» (21 очко).

11 октября бело-голубые сыграют с «Рубином» в Казани в 10-м туре РПЛ.

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