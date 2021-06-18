Большое интервью генерального директора ЦСКА Романа Бабаева «СЭ».

«Верим в Березуцкого, не ищем тренера»

— Очень неожиданно для всех в ЦСКА произошла смена тренера. Прямо как гром среди ясного неба. Чем все-таки вызвана отставка Олича?

— Решение о смене главного тренера принимали совместно после серии внутренних консультаций, в ходе которых обсудили итоги прошедшего чемпионата России и планы на будущий сезон. Мы стараемся принимать все важные решения до начала активной стадии подготовки к новому сезону. И это решение не исключение. Мы с Ивицей действительно разошлись во мнениях относительно некоторых вопросов, связанных с организацией работы.

— Как расстались? Бесконфликтно или с битьем посуды?

— Мы профессионалы и остаемся ими даже в сложные моменты. Поддаться эмоциям и публично позволить себе какую-либо острую реакцию не свойственно ни нам, ни, надеюсь, Оличу. Хотя это решение, признаю, было болезненным. Тем не менее Ивица — часть армейской семьи и всегда в ней останется. Мы желаем ему удачи в будущей карьере.

— Почему Алексей Березуцкий?

— Ставка на армейские кадры уже долгое время является приоритетной для ЦСКА. В частности, в академии, в молодежной команде и спортивном департаменте трудится большое количество бывших армейских игроков. Мы считаем, что привлечение специалистов, выросших в клубе и впитавших его генетический код, позволит раскрыть потенциал молодых футболистов и придать дополнительный импульс карьере опытных игроков.

Алексей Березуцкий после завершения карьеры почти все время провел в клубе, можно сказать, никуда и не уходил, работал в тренерском штабе. С ним проводились консультации, обсуждались возможные варианты дальнейшего сотрудничества. И не удивительно, что сегодня его кандидатура нашла поддержку у менеджмента клуба.

— Алексей Березуцкий может избавиться от приставки «и. о.», или ЦСКА активно ищет нового главного тренера?

— Как известно, в футболе и спорте вообще все определяет результат. Мы верим, что у Алексея получится, и не ищем главного тренера.

— А как появился в команде Григорий Бабаян? Почему решили пригласить именно его, малоизвестного в России специалиста?

— Мы давно знаем этого тренера, он еще зимой приезжал к нам на сборы в Испанию и уже хорошо знаком с командой. Считаем Григория Бабаяна квалифицированным специалистом, способным помочь в работе главному тренеру.

Алексей Березуцкий. Фото ПФК ЦСКА

Почему ЦСКА не попал в еврокубки

— Давайте вернемся к минувшему сезону. Как оцениваете его результаты?

— Нам, к сожалению, не удалось решить задачи, которые ставились на сезон. Провал во втором круге чемпионата привел к тому, что ЦСКА впервые с 2001 года не сыграет в еврокубках. Результаты советом директоров и менеджментом клуба признаны неудовлетворительными.

— И все-таки: что привело к такому плачевному результату в этом году? Почему ситуация в команде дошла до такого состояния?

— На наш взгляд, надо рассматривать ситуацию в комплексе. В первую очередь это проблема серьезного недофинансирования команды в предыдущие годы. Надо также признать, что мы совершили определенные просчеты в трансферной политике, были ошибки и в физической подготовке, что привело к повышенному травматизму игроков. Нельзя не учесть и большое количество судейских ошибок, из-за которых мы потеряли немало очков. Возникло состояние «идеального шторма», и, как следствие, такой итоговый результат. В какой-то момент нам показалось, что удастся пройти все это с минимальными потерями, тем более команда была на первом месте после первого круга. Но, видимо, что должно было произойти, произошло.

— Ходит много разговоров о том, что текущие проблемы клуба стали следствием прихода нового акционера и появления совета директоров. В этом есть доля истины?

- Честно говоря, такие разговоры могут вести только те, кто реально не понимает, как работает клуб. Решения по ходу прошедшего сезона формулировались и принимались менеджментом при поддержке совета. Так что все это не более чем пустые разговоры. Возможно, нам следовало чаще более четко и понятно объяснять те или иные наши решения болельщикам. Что касается ВЭБ.РФ — их приход не дестабилизировал клуб, а наоборот. Мы теперь прочно стоим на ногах благодаря их поддержке.

Василий Березуцкий и Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Почему не дали Гончаренко доработать до конца сезона

— За последние полгода столько событий в клубе произошло... Давайте их обсудим по порядку. Еще минувшей осенью после череды неудачных игр и в предыдущем сезоне, когда после матча с «Зенитом» Виктор Гончаренко уехал в Белоруссию, многие говорили о том, что с тренером надо расстаться. Почему в итоге не были приняты такие решения?

— ЦСКА, как правило, не принимает импульсивных решений, все они должны быть взвешены и оценены со всех сторон. Осенью команда демонстрировала результат, хотя определенные проблемы существовали.

Мы очень надеялись, что сможем достойно завершить сезон и уже после него спокойно со всем разобраться. Вопрос возможной отставки Гончаренко особенно активно обсуждался после двух поражений кряду от «Рубина» и «Вольфсберга», но именно тогда было принято решение дать возможность Виктору Михайловичу готовить команду к весенней части. Последние матчи, в том числе победа над «Ростовом», никак уже не влияли на принятые решения.

Во время зимней паузы произошли изменения в тренерском штабе, в команду был приглашен опытный нападающий Саломон Рондон, а приобретение Бохинена рассматривалось как дополнительное усиление середины поля. Однако результата это не дало, и весной ситуация ухудшилась. После поражений от «Локомотива, «Арсенала» и «Зенита» отставка главного тренера оказалась уже неизбежной.

— И все же: почему расстались с Гончаренко до окончания сезона? Это ведь не в вашем стиле.

— К сожалению, результаты только ухудшались. Оставляла желать лучшего и психологическая ситуация внутри коллектива. В какой-то момент стало окончательно ясно, что мы в тупике. Проблема, как я и говорил ранее, комплексная. И она точно не исчерпывается персоной тренера. Мы долго обсуждали ситуацию и приняли решение, что команде нужна встряска именно в концовке сезона, нужны новые люди внутри команды, которые могли бы постараться вернуть ее в борьбу. Отчасти это удалось, но все равно не сработало так, как должно было... Тем не менее мы благодарны Виктору Михайловичу за ту работу, которую он проделал в клубе, и расстались без взаимных претензий и обид, так, как это принято в ЦСКА.

Ивица Олич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Кто приглашал Олича

— Почему выбор нового главного был сделан в пользу Ивицы Олича, не имевшего большого опыта работы в качестве тренера? Кто принимал решение?

— Решения принимались руководством клуба, а именно президентом и генеральным директором. Совет директоров поддержал наше предложение. Логика была простой: разбор полетов и спокойный анализ ситуации должны предварять любые стратегические решения. И время им — межсезонье. В концовке сезона у нас была одна задача — не выпасть из еврокубков. Команду надо было встряхнуть, но при этом оставить себе свободу с точки зрения последующих назначений. Ивица согласился помочь команде в конце сезона, за что мы ему очень благодарны. Какие-то его ходы сработали, какие-то нет. Да, мы не сошлись в некоторых взглядах на построение команды, но это жизнь, так иногда бывает.

— Для ЦСКА такая тренерская чехарда выглядит очень необычно, раньше такого не было...

— Ну, не совсем так. У команды были разные периоды. Вспомните конец 2008-го и 2009-го годов. Тогда за 12 месяцев в ЦСКА сменилось четыре тренера. Сезон-2008 завершил Газзаев. Затем на его место в начале 2009 года пришел бразилец Зико, который не доработал сезон до конца — в сентябре его сменил Хуанде Рамос. Но и испанский специалист отработал всего два месяца, после чего команду возглавил Леонид Слуцкий. И вот только он задержался надолго. Философия клуба — ориентир на долгосрочность, но при этом мы стараемся быстро признавать собственные ошибки. Поэтому периодически случаются моменты поиска, после которых следуют длительные успешные этапы плодотворной работы.

— Ходили слухи, что именно Максим Орешкин лично настоял на приглашении Ивицы Олича.

— Это неправда. Как я уже говорил, менеджмент предложил кандидатуру Ивицы Олича, и на уровне совета директоров это предложение было поддержано. Список слухов относительно действий председателя совета директоров огромен. Он и с Шамилем Газизовым ведет переговоры, и меня с Гинером отправил в Самару, и Олича назначил, а потом сразу начал Слуцкому звонить. Теперь будут утверждать, что он его и снял. Все это не соответствует действительности. В ЦСКА каждый занимается своим делом. У нас совет директоров — это не место для публичного выяснения отношений, а площадка для спокойной и системной работы в интересах клуба.

Максим Орешкин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как строятся отношения с Орешкиным

— Кто сегодня принимает ключевые решения в клубе? Какова роль совета директоров, его председателя и менеджмента?

— Есть разные уровни решений и разные уровни их принятия. То, что касается вопросов стратегического развития клуба, глобальных финансовых и инфраструктурных вопросов, — это прерогатива общего собрания акционеров и совета директоров.

Что касается спортивной и кадровой составляющей, то здесь принятие решений за президентом клуба Евгением Гинером. В этой области ничего не поменялось. Это юридически закреплено в акционерном соглашении, и об этом было публично объявлено. И это недавно на Петербуржском экономическом форуме подтвердил Игорь Шувалов. Поэтому рассуждения о том, что многие решения в спортивной области принимаются под давлением ВЭБа, не более чем домыслы людей, далеких от понимания ситуации внутри клуба.

Председатель совета директоров давно болеет за ЦСКА, он участвует в обсуждении важных стратегических вопросов, но не принимает никаких операционных решений.

— Как строятся ваши отношения с Максимом Станиславовичем?

— Отношения у нас не просто рабочие. Я бы сказал, что и у меня, и у Евгения Гинера отношения с Максимом Орешкиным товарищеские. Мы благодарны, что он так активно поддерживает клуб. При этом полностью доверяет нашей экспертизе. Его знания в других областях позволяют нам иногда по-иному взглянуть на ситуацию в футболе.

Что касается принятия решений, то повторюсь — в спортивной части они формируются и принимаются здесь, в клубе. Максим Станиславович достаточно сильно занят в рамках своей основной работы, да и в принципе не настроен подменять собой действующий менеджмент.

Виктор Васин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Надеемся, Васин исчерпал лимит ошибок»

— Вы уже объявили о двух трансферах. А еще планируете кем-то усилить команду перед стартом нового сезона?

— Да, перед нами стоит такая задача. Но в этом вопросе мы следуем внутренней философии: строительство команды вокруг своего ядра с точечным усилением. В летнее трансферное окно резких решений принимать не планируем. Акцент делаем на футболистов, уже находящихся в команде. Клуб продлил контракт с Виктором Васиным, сохранили в команде Наира Тикнизяна, ведем переговоры с Аланом Дзагоевым. Как вы уже знаете, мы подписали двух футболистов национальной сборной России — Антона Заболотного и Максима Мухина.

В то же время гораздо раньше, чем обычно, мы имеем шорт-листы на ключевые позиции, где новый главный тренер может попросить усиления. В этом списке в том числе игроки национальных сборных своих стран и игроки из топ-чемпионатов.

— Вы сказали, что продлили контракт с Виктором Васиным. А как руководство смотрит на его ошибки, которые уже не раз становились роковыми для команды?

— Виктор — крепкий игрок, с внутренним стержнем. Все свои неудачные действия он остро чувствует и переживает. Надеемся, что лимит ошибок он исчерпал и еще способен помочь команде надежной игрой, которую демонстрировал в последних матчах минувшего сезона. К тому же контракт составлен с уклоном в сторону интересов клуба, и Виктор с пониманием отнесся к этому.

Никола Влашич. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Влашич. Судейские ошибки

— Какова ситуация с Влашичем? Он нужен команде или его уже стоит отпустить?

— Все зависит от того, что будут думать тренер и сам игрок по этому поводу. Влашич — один из лидеров ЦСКА и всего российского чемпионата последних лет. Мы его очень высоко ценим. Но если игрок захочет продолжить карьеру в другом клубе, а ЦСКА получит за него достойную компенсацию, мы готовы вести переговоры.

— Помимо смены тренера и уже состоявшихся переходов игроков, каких еще изменений ждать в команде и клубе?

— В прошедшем сезоне нас преследовала череда травм. Мы изучили их характер, причины появления, и анализ ситуации показал на возможные перегрузки физических тренировок и недоработки в работе медицинского штаба. Было принято решение усилиться квалифицированными специалистами. Уже в конце прошлого сезона к нам присоединился новый спортивный врач — Ярослав Черноусов, который долгое время работал с ведущими клубами Португалии. Также поменялся и состав наших физиотерапевтов.

— Специалисты, в том числе и эксперт «СЭ», не раз отмечали, что в минувшем первенстве ЦСКА довольно часто страдал от судейских ошибок. Как, на ваш взгляд, улучшить ситуацию в судействе?

— Такая проблема действительно существует. Если взять в расчет решения ЭСК — то если б таких ошибок не было, мы бы заняли место в зоне еврокубков. Но клуб не будет оправдывать место в таблице этим фактом. Мы понимаем свои ошибки и будем работать над их исправлением.

При этом, конечно, ведем плотный диалог с РФС, РПЛ, судейским комитетом, которые очень серьезно нацелены на исправление ситуации. Надеюсь, что сообща мы сможем ее выправить и значительно улучшить работу арбитров.

Роман Бабаев и Бруно Фукс. Фото ПФК ЦСКА

«Фукс получил уникальную травму — как у Малкома и Дембеле»

— Хотелось, чтобы вы подвели некоторые итоги по, если можно так выразиться, постпандемийным трансферам: Гайч, Фукс, Зайнутдинов, Эджуке, Бохинен, Заболотный, Мухин...

— Все эти игроки были отобраны нашей селекционной службой и одобрены тренерским штабом. Правда, судьба у них сложилась по-разному.

Гайч — тут целый комплекс причин, почему он не заиграл в ЦСКА. Набор формы после пандемийного простоя, несоответствие модели нашей игры. Он уже лучше смотрелся в Италии, и мы надеемся, что ему удастся хорошо проявить себя в олимпийской сборной Аргентины на Играх в Токио.

Эджуке в этом сезоне прошел адаптацию и в конце чемпионата стал одним из лидеров команды. Ему еще предстоит много работать, чтобы улучшить свою игру, но мы связываем с ним большие надежды на предстоящий сезон.

Фукс вплоть до самого перехода в ЦСКА постоянно играл в Бразилии. Но затем случилось несчастье — он получил уникальную травму, аналогичную тем, которые были у Малкома и Дембеле. После двух рецидивов его прооперировали в Финляндии. Сегодня он восстановился после операции, активно работает, набирает форму. Уверены, что Фукс проявит себя уже в новом сезоне. Он очень перспективный защитник с хорошим первым пасом.

Зайнутдинов здорово влился в команду, сразу продемонстрировал бойцовские качества и принес большую пользу. Однако к концу чемпионата у него начались проблемы со здоровьем, что потребовало проведения операции.

Бохинена мы приглашали с прицелом на следующий сезон. Видим, что процесс его адаптации уже завершился и он готов стать твердым игроком основной обоймы. Ждем от него дальнейшего прогресса.

Заболотный удачно провел последний сезон, обрел психологическую уверенность. Антон может очень сильно помочь нашей команде.

Максим Мухин — игрок с очень большими перспективами, опорный полузащитник-разрушитель с набором качеств, необходимых нашей команде. Надеемся на его дальнейший прогресс, как и на прогресс Константина Марадишвили. Рассчитываем на них в наступающем сезоне.

— Болельщики ЦСКА задаются вопросом: когда же мы увидим прежнего Федора Чалова?

— Очень надеемся, что уже в новом сезоне Федор проявит свои лучшие игровые и бомбардирские качества. Но мы считаем, что и в минувшем первенстве, несмотря на небольшое количество голов, он приносил большую пользу команде.

«Сложно каждый сезон приводить в команду Фернандеса, Головина, Влашича»

— А может, ЦСКА привычнее работать на трансферном рынке при ограниченных финансовых условиях? Возможно, клуб уже привык к такой философии и не смог перестроиться? Ведь долгие годы вы приобретали футболистов, которые реально делали разницу, за очень скромные деньги. А теперь потрачено около 30 миллионов евро, но ЦСКА остался без еврокубков...

— Никакой связи между финансовыми возможностями и результатами трансферной работы нет. Другое дело, что достаточно сложно каждый сезон попадать в «яблочко» и приводить таких игроков, как Фернандес, Головин или Влашич.

— Армейская молодежь выиграла свое первенство. Кто из ребят уже на подходе к основной команде?

— На сборы с основой отправились Яковлев, Аванесян, Пряхин и Конюхов. Мы рассчитываем, что наши молодые и талантливые ребята будут и дальше прибавлять в мастерстве и постепенно вливаться в основную команду. Мы много внимания уделяем молодежи, и не только в Москве. В завершающей стадии переговоры по открытию филиала за пределами Москвы.

«Год назад клуб был на грани финансового кризиса...»

— Недавно в СМИ прошла информация, что «Спартак» называет себя «умным» клубом. Какой тогда ЦСКА?

— Мы регулярно задаем себе этот вопрос. Спрашиваем об этом наших болельщиков. И есть позиции, в которых наши мнения принципиально совпадают. В первую очередь ЦСКА — это клуб с сильной мужской харизмой и армейским характером. Клуб никогда не жалуется на трудности, и даже в самые сложные времена он уверен в своих силах. ЦСКА — это клуб-семья. Семья с сильными традициями, где принято решать проблемы внутри коллектива, а не выносить сор из избы. Клуб, ориентированный на долгосрочный, а не сиюминутный результат. ЦСКА — это сильный клуб, даже в период неудач. И очень важно, что наши болельщики тоже олицетворяют собой силу и уверенность, потому что поддерживают команду в любых ситуациях и до конца.

— А какова вообще сейчас ситуация после всех тех структурных изменений, которые произошли?

— Буквально 12 месяцев назад клуб был на грани финансового кризиса, дефицит ресурсов превышал 2 млрд руб. За прошедший год была проделана большая работа, позволившая клубу сформировать прочный финансовый фундамент. И теперь мы уверенно смотрим в будущее.

Год назад началась реализация долгосрочной стратегии, главная цель которой — создать не сиюминутно, а на перспективу команду, которая будет постоянно бороться за чемпионство в России и станет конкурентоспособной в Европе.

Но успех не приходит сразу, и у него много составляющих. Главное — должен быть прочный фундамент. Для этого предстоит решить целый ряд задач, связанных с развитием инфраструктуры клуба, усилением детских и молодежных команд, формированием конкурентоспособного состава основной команды. К сожалению, за последние 10 лет все эти вопросы были серьезно недофинансированы. Все эти направления отражены в стратегии, по каждому сформирован план действий, который целенаправленно реализуется.

Отдельно хотел бы остановиться на проектах развития инфраструктуры клуба. Стратегией поставлена задача обеспечить клуб конкурентоспособной инфраструктурой. Уже скоро стартуют работы по доработке стадиона в части повышения комфорта для болельщиков. К концу 2022 года на «ВЭБ Арене» будет установлена система газового отопления, которая позволит поднимать температуру в чаше на 5-10 градусов. Обсуждается проект закрытия внешнего контура стадиона, чтобы болельщикам было удобно и тепло в подтрибунном помещении. Рассматривается целый ряд программ развития пространств, где люди смогут находиться до, во время или после матчей. Все эти проекты в ближайшее время вынесем на обсуждение с болельщиками.

Про запуск проекта филиала детской футбольной школы ЦСКА я уже сказал. Отдельно прорабатываем проект нового, большого этапа развития нашей московской академии. Об этом проекте обязательно расскажем чуть позже.

Важнейший вопрос — спортивная база основной команды. К сожалению, за последние двадцать лет она морально и физически устарела и требует серьезного обновления. Возможно, ее проще будет построить заново, сейчас этим вопросом занимаются специалисты. Решение намерены принять в этом году.

Это, кстати, те проекты, где самое деятельное участие принимают и ВЭБ.РФ, и наш совет директоров, и лично Максим Орешкин. Без него прогресса здесь, признаюсь честно, достигнуто бы не было.

— Хотите сказать, что проблемы решаются и ЦСКА готов конкурировать с более богатыми клубами?

— Ситуация действительно стала значительно лучше, но мы не намерены сорить деньгами. В отличие от ряда клубов, у нас нет крупных спонсоров, закрывающих все вопросы.

Залог успеха мы видим в развитии коммерческой привлекательности клуба и бренда. Конкурировать же надо не в объеме расходов, а на футбольном поле. Ситуация показывает, что такого, как в 90-е, когда было доминирование одного клуба, нет. Есть борьба за титул, за еврокубки. И мы обязательно будем в числе тех клубов, кто борется за чемпионство.