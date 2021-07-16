«Локомотив» слишком недооценивают. Приход Рангника делает этот клуб особенным

Уже в субботу команда Марко Николича сыграет на Суперкубок с «Зенитом».

Особенно внимательный читатель, увидев заголовок, тут же вскинется: «Этот автор только три дня назад писал, почему соглашение с Рангником стало большим разочарованием, а теперь заложил вираж на 180 градусов». Все так и есть. «Переобулся», признаю. Но на то есть основания, речь о которых пойдет ниже.

Пока же скажу: есть ощущение, что «Локомотив» прилично недооценивают, а пресса у него хуже, чем дела обстоят в реальности.

Хотя поводов для критики и недовольства действительно хватает. Кейсы с переездом из Черкизова, уходом главных талантов — Максима Мухина и Никиты Иосифова, презентацией стратегии с целью выиграть Лигу чемпионов явно не добавили вистов «Локомотиву» и настроения болельщикам. Над железнодорожниками сейчас принято посмеиваться.

«Локомотив» готовится к Суперкубку России. Фото ФК «Локомотив»

Однако перечисленные минусы — лишь одна сторона медали. И непосредственно команды касаются только в части ухода двух молодых игроков. Мухин — это, конечно, потеря, а ведь не продлили еще соглашение с Владиславом Игнатьевым и Эдером, закончил карьеру Ведран Чорлука. Состав ослаб, что не может не беспокоить главного тренера Марко Николича. О кадровом дефиците он говорил прямым текстом в интервью «СЭ».

Но до закрытия трансферного окна еще далеко, так что новички наверняка будут. Скажем, по моей информации, могучего, но стареющего Чорлуку может заменить бывший партнер по сборной Хорватии 25-летний Тим Едвай из «Байера». Потеря — Мухин, зато окончательно должен вернуться в строй Дмитрий Баринов, у которого прошлый сезон выпал из-за разрыва крестообразной связки. Плюс возможны другие новички. Так что состав может стать даже сильнее.

Не будем забывать, что если брать время руководства Плутника — Леонченко, то «Локомотив» набрал весной больше всех очков, взлетев с восьмой строчки на третью. И выдав 11-матчевую победную серию! Попутно взяв трофей — Кубок России.

Что Николич — тренер сильный, мы и без того догадывались. Но для результата надо, чтобы и в клубе была здоровая атмосфера. Судя по весенним успехам, Плутнику и Леонченко, в отличие от Василия Кикнадзе, удалось как минимум не мешать. А в чем-то и помогать: защитник Пабло — очевидный успех.

Марко Николич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Впрочем, перечисленные минусы и плюсы — вполне обычная, я бы даже сказал, рутинная история. А повод для оптимизма — приглашение на пост руководителя по спорту Ральфа Рангника. В день объявления о назначении я действительно отнесся к информации скептически, поскольку до этого говорилось, что немец станет спортивным директором. А он остудил пыл заявлением, что для него «Локомотив» — это первый клиент созданного им агентства. Первый — значит, будут и еще. При этом Рангник станет работать удаленно. Подумалось, что это некая ширма, громкое имя, витрина, а реальные дела будут делать другие люди. Тот же Леонченко с Александром Самедовым или Томас Цорн.

Однако мои немецкие знакомые из мира футбола чуть позже горячо убеждали, что Рангник не станет исполнять роль свадебного генерала: «Если Ральф взялся за это дело, то можешь не сомневаться — он будет утверждать каждую кандидатуру. Это сто процентов. У него мышь не проскочит».

Что ж, с его опытом построения футбольной империи «Ред Булла» («Лейпциг», «Зальцбург» и т. д.) это действительно может стать прорывом для РПЛ. Уровень экспертизы у немца высочайший, как и знакомств в мире футбола. Под имя Рангника и футболистов куда проще приглашать. К тому же стоит полагать, что клуб не станет переплачивать и брать откровенных «пассажиров».

Согласен с оценкой и Кевин Кураньи, который сказал мне: «Лучшее, что мог придумать «Локомотив», — это заключить соглашение с Рангником».

Посмотрим, конечно, как система будет функционировать, не разобьется ли о скалы российской действительности (Роберто Манчини и Унаи Эмери не дадут соврать — у нас тут свой мир), как сработается связка Рангник — Цорн с Леонченко, Самедовым и Николичем. Но когда вертикаль выстроится, она вполне может навести шороху.