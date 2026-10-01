Агент Батракова: «Трансфер в «Галатасарай» мог сорваться из-за Ротенберга. «Локомотив» решил пересмотреть условия»

Агент полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова Владимир Кузьмичев раскрыл детали перехода своего клиента из «Локомотива» в турецкий клуб. По его словам, сделка оказалась под угрозой срыва из-за позиции генерального директора московского клуба Бориса Ротенберга.

«С того момента, как мы переговорили с руководством «Галатасарая» и Алексей улетел, прошло чуть больше двух недель. Что касается турецкой стороны, все было на самом высоком уровне. Но мы столкнулись с проблемой со стороны руководства «Локомотива».

Когда клубы договорились между собой и начали заниматься оформлением трансфера, «Локомотив» решил пересмотреть условия. Это был неприятный и напряженный момент для нас. Игроку пришлось пойти на определенные уступки, чтобы переход состоялся», — рассказал Кузьмичев «МЯЧ RU».

По словам агента, Ротенберг был против продажи полузащитника, однако решение в итоге приняли на уровне высшего руководства.

21-летний Батраков перешел в «Галатасарай» в августе. Контракт Алексея с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2031 года. Дебют Батракова за новую команду состоялся 29 августа в матче с «Гёзтепе» (3:2), а 4 сентября полузащитник впервые вышел в стартовом составе в игре против «Башакшехира» (3:2).

На данный момент Батраков провел 5 матчей в составе «Галатасарая»: четыре — в чемпионате турецкой Суперлиги (166 минут), один — в Лиге чемпионов (64). На счету Алексея есть одна голевая передача.