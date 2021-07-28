Еще одна судейская ошибка в 1-м туре РПЛ: не назначен пенальти в ворота «Сочи»

На 47-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Сочи» (1:0) арбитр Павел Шадыханов ошибочно не наказал вратаря гостей Николая Заболотного пенальти.

Тот попытался выбить мяч, но промахнулся и ударил Бекима Балая рукой по голове. Мяч еще находился в игре, потому судье следовало указать на 11-метровую отметку.

Сегодня этот момент обсуждался на брифинге судей РПЛ, где тоже было сказано, что за действия голкипера «Сочи» нужно было назначить пенальти.