Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

Еще одна судейская ошибка в 1-м туре РПЛ: не назначен пенальти в ворота «Сочи»

21:20
Теги:

На 47-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Сочи» (1:0) арбитр Павел Шадыханов ошибочно не наказал вратаря гостей Николая Заболотного пенальти.

Тот попытался выбить мяч, но промахнулся и ударил Бекима Балая рукой по голове. Мяч еще находился в игре, потому судье следовало указать на 11-метровую отметку.

Сегодня этот момент обсуждался на брифинге судей РПЛ, где тоже было сказано, что за действия голкипера «Сочи» нужно было назначить пенальти.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

15271 голосов

Кто выиграет РПЛ в сезоне-2021/22?

Читайте также

Волейбол Бразилия — Россия: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча Олимпиады
Раймонд Паулс заявил о готовности покинуть сцену
Почему Пригожин отказался заступаться за Шульгина в суде
Оставили на минуту: под Челябинском младенец утонул в ванной
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры