Еще одна судейская ошибка в 1-м туре РПЛ: не назначен пенальти в ворота «Сочи»
21:20
На 47-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Нижний Новгород» — «Сочи» (1:0) арбитр Павел Шадыханов ошибочно не наказал вратаря гостей Николая Заболотного пенальти.
Тот попытался выбить мяч, но промахнулся и ударил Бекима Балая рукой по голове. Мяч еще находился в игре, потому судье следовало указать на 11-метровую отметку.
Сегодня этот момент обсуждался на брифинге судей РПЛ, где тоже было сказано, что за действия голкипера «Сочи» нужно было назначить пенальти.
15271 голосов
Кто выиграет РПЛ в сезоне-2021/22?
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю