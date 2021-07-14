Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Апелляционный комитет РФС оставил в силе дисквалификацию Карпина за бросок бутылки в судью

22:30
Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Состоялось очередное заседания Апелляционного комитета РФС, на котором был рассмотрен эпизод с участие главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ сезона-2020/21 «Ростов» — «Краснодар» (1:3).

Апелляционный комитет частично удовлетворил жалобу ростовского клуба, отменив решение КДК от 18 мая. Комитет оставил в силе автоматическую дисквалификацию (1 матч), отменив при этом дополнительную. Также комитет принял решения на основании статьи 96 Дисциплинарного регламента РФС оштрафовать Карпина на 30?000 рублей за неспортивное поведение.

В концовке встречи Карпин бросил в сторону арбитра бутылку, за что был удален с поля. КДК РФС принял решение дисквалифицировать тренера «Ростова» на три матча.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213997

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Спартак» — «Рубин»: Зобнин забил после красивого индивидуального прохода
«Спартак» — «Рубин»: Соболев забил во втором тайме
Фирас Захаби: «Арман Царукян может выиграть у Конора. Макгрегор больше не уровень топ-5»
«Спартак» — «Рубин»: стартовые составы команд
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры