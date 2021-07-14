Апелляционный комитет РФС оставил в силе дисквалификацию Карпина за бросок бутылки в судью

Состоялось очередное заседания Апелляционного комитета РФС, на котором был рассмотрен эпизод с участие главного тренера «Ростова» Валерия Карпина в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ сезона-2020/21 «Ростов» — «Краснодар» (1:3).

Апелляционный комитет частично удовлетворил жалобу ростовского клуба, отменив решение КДК от 18 мая. Комитет оставил в силе автоматическую дисквалификацию (1 матч), отменив при этом дополнительную. Также комитет принял решения на основании статьи 96 Дисциплинарного регламента РФС оштрафовать Карпина на 30?000 рублей за неспортивное поведение.

В концовке встречи Карпин бросил в сторону арбитра бутылку, за что был удален с поля. КДК РФС принял решение дисквалифицировать тренера «Ростова» на три матча.