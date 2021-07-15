Время восторгаться Руем Виторией пока не пришло. Через десять дней в Казани «Спартак» ждет совсем другая игра

Дома «Рубин» вряд ли так развалится.

«Спартак» разгромил «Рубин» 4:0 на предсезонном турнире, что ожидаемо спровоцировало волну эйфории. Руй Витория громит соперников на турнире, команда здорово выглядит функционально, хорошо смотрятся лидеры. Но серьезные выводы делать все равно рано.

В «Рубине» говорят, что это лишь товарищеский матч, а не официальный, и важно в первом туре чемпионата сыграть совсем по-другому. Понятно, что это стандартное оправдание для проигравшей в контрольной игре команде, но все же. Леонид Слуцкий не устраивал никакого разноса в раздевалке — это не тот случай, когда его команда провалилась. Катастрофы нет.

У «Рубина» есть проблемы, и сейчас команда пока не в том состоянии, что весной, когда обыграла красно-белых 2:0. Важный фактор, что команда прилетела из Казани в Москву за пару часов до матча. «Рубин» на все матчи турнира летает именно к началу встречи, в отличие от «Сочи», «Химок» и «Спартака».

Хотя в первом тайме основной вариант состава играл на равных и без провалов. При этом у казанцев есть важные изменения в составе, которые негативно сказались на игре со «Спартаком». Карл Старфельт уходит в «Селтик» и не полетел в Москву на игру. Вместо него Слуцкий бросил в бой 19-летнего Константина Нижегородова — талантливого защитника, у которого, однако, вообще нет официальных матчей на взрослом уровне. Это его первые полноценные сборы с мужиками. Нижегородов провел весь матч без замен — Слуцкому было важно увидеть, как с таким статусным соперником себя покажет молодой парень. Во втором тайме — еще и без поддержки Абильдгора, который прерывает большую долю атак. Константин играл против Соболева, Промеса, Зобнина, Мозеса — соперников такого уровня у него в карьере никогда не было. Тренеры увидели молодого игрока в стрессовой экстремальной ситуации и сделают выводы по его игре.

Экспериментальная защита казанцев выглядела чуть скомканно, и во втором тайме «Спартак» ее разорвал. Это тоже показательно, что красно-белые так качественно и прагматично вскрыли проблемы «Рубина», конвертировав их в результат. Но для того же Слуцкого важнее не счет, а то, как под давлением сыграл молодой защитник. Тренеру нужно понять, сможет ли он начать с ним сезон или в старте будет Бегич. А может, вообще есть нужда в новом защитнике.

Макаров после сборной отдыхал десять дней и тоже пока не готов. Видно, что лидер «Рубина» тяжело набирает форму после такой маленькой паузы — он к этому не привык.

Очевидно, что на Кварацхелию влияет ситуация с возможным уходом, когда ни он, ни клуб на сто процентов не знают, где футболист окажется после закрытия трансферного окна. А новичок Хакшабанович, которого представляли как потенциальную замену Хвиче, в итоге играет не на левом фланге, а пытается освоится в роли «десятки». Это тоже сказывается на построении игры «Рубина», где приходится уместить на поле двух таких игроков, да еще понять, как быть с заявкой легионеров, которых перебор.

Владислав Игнатьев, по сути, впервые сыграл за «Рубин» большой отрезок матча, а Уремович набирает форму после весенней травмы. Видно, что и Деспотович традиционно не в полную силу включается в товарищеских матчах, но преображается по ходу сезона в официальных играх. У форварда пока только один гол за всю предсезонку, но нет сомнений, что в чемпионате он будет результативен.

Эти нюансы и внутренние сложности «Рубина», конечно, помогли «Спартаку» выиграть так крупно. Просто Руй Витория решал свои задачи, которые не сказались на результате, а Слуцкий — свои, которые на него повлияли. Но главная претензия к казанцам — что толком и не попытались вернуться в игру, будто смирившись с поражением. Счет мог быть не таким крупным. Об этом говорил и Леонид Викторович.

«Я недоволен, что мы развалились после второго пропущенного мяча. Не предвещало такого разгрома и начало второго тайма. Но после второго гола, к сожалению, уже всё. Не должна команда такого уровня, как «Рубин», разваливаться и столько позволять. Мне не понравилась реакция и то, как мы отыграли последние 30 минут», — сказал тренер «Рубина» после матча.

При этом до 64-й минуты, когда счет стал 4:0, на поле были почти все атакующие лидеры «Рубина», но ушел Абильдгор — ведущий опорник команды и один из лучших в лиге на своей позиции. Без него число атак «Спартака» и проходов в штрафную увеличилось, что тоже отчасти привело к такому результату.

В оптимальном составе и при другом сочетании защитников «Рубин» вряд ли так жутко провалился бы. Но в первом туре РПЛ команда Слуцкого точно будет выглядеть иначе, и «Спартаку» придется гораздо сложнее.

Показательные слова после матча произнес Солтмурад Бакаев, для которого игра была принципиальной, но полузащитнику не удалась. «Провалил первый тайм вообще, провалил игру, за что прошу прощения у партнеров и болельщиков. В раздевалке мне сказали: хорошо, что это произошло сегодня. А вот 24-го я сделаю все, чтобы этого не повторилось», — сказал он в студии «Матч Премьер».

Вот это важно: через десять дней «Рубин» будет играть у себя дома на своем стадионе при своих болельщиках, а не выйдет на поле с самолета. Матч будет на результат, в более оптимальном составе, команда станет решать совсем другие задачи.

Вот там счет и игра «Спартака» будут поводом для серьезных выводов. И если москвичи выиграют, то будем восторгаться Руем Виторией. Но не сегодня.