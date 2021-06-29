«Крылья Советов» продлили контракт с Иваном Сергеевым
16:00
Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды.
Новое соглашение 26-летнего футболиста с самарцами рассчитано до 2024 года. В СМИ ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы ряд московских клубов.
В прошлом сезоне Олимп ФНЛ Сергеев в 42 матчах забил 40 голов. По итогам сезона-2020/21 футболист стал лучшим бомбардиром лиги. Также на его счету три гола в семи матчах БЕТСИТИ Кубка России.
По итогам сезона «Крылья Советов» заняли первое место в ФНЛ и вышли в Тинькофф РПЛ.
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
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