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Источник сообщил, что «Нижний Новгород» должен игрокам за прошлый сезон 120 миллионов рублей

13 июля 2021, 20:12
Стадион «Нижний Новгород». Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Стадион «Нижний Новгород». Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Нижний Новгород» должен футболистам 120 миллионов рублей, утверждает 13 июля «Чемпионат». По информации источника, речь идет о зарплатах за прошлый сезон.

Ранее в СМИ появилась информация, что у новичка РПЛ серьезные финансовые проблемы и за 10 дней до старта нового сезона у клуба нет генерального спонсора.

«Нижний Новгород» получит чуть более 300 миллионов рублей из областного бюджета. Однако, по мнению клуба, этой суммы будет недостаточно для полноценного функционирования — в «Нижнем» считают, что бюджет на один сезон в РПЛ должен быть не менее 1 миллиарда рублей.

26 июля «Нижний Новгород» в 1-м туре чемпионата России примет «Сочи».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4401519-nizhnij-novgorod-dolzhen-igrokam-120-mln-rublej-za-proshlyj-sezon.html

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