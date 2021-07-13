Источник сообщил, что «Нижний Новгород» должен игрокам за прошлый сезон 120 миллионов рублей
«Нижний Новгород» должен футболистам 120 миллионов рублей, утверждает 13 июля «Чемпионат». По информации источника, речь идет о зарплатах за прошлый сезон.
Ранее в СМИ появилась информация, что у новичка РПЛ серьезные финансовые проблемы и за 10 дней до старта нового сезона у клуба нет генерального спонсора.
«Нижний Новгород» получит чуть более 300 миллионов рублей из областного бюджета. Однако, по мнению клуба, этой суммы будет недостаточно для полноценного функционирования — в «Нижнем» считают, что бюджет на один сезон в РПЛ должен быть не менее 1 миллиарда рублей.
26 июля «Нижний Новгород» в 1-м туре чемпионата России примет «Сочи».
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4401519-nizhnij-novgorod-dolzhen-igrokam-120-mln-rublej-za-proshlyj-sezon.html
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