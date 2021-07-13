Источник сообщил, что «Нижний Новгород» должен игрокам за прошлый сезон 120 миллионов рублей

«Нижний Новгород» должен футболистам 120 миллионов рублей, утверждает 13 июля «Чемпионат». По информации источника, речь идет о зарплатах за прошлый сезон.

Ранее в СМИ появилась информация, что у новичка РПЛ серьезные финансовые проблемы и за 10 дней до старта нового сезона у клуба нет генерального спонсора.

«Нижний Новгород» получит чуть более 300 миллионов рублей из областного бюджета. Однако, по мнению клуба, этой суммы будет недостаточно для полноценного функционирования — в «Нижнем» считают, что бюджет на один сезон в РПЛ должен быть не менее 1 миллиарда рублей.

26 июля «Нижний Новгород» в 1-м туре чемпионата России примет «Сочи».