Шварца признан лучшим тренером сентября в РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц признан лучшим тренером РПЛ по итогам сентября, сообщает пресс-служба лиги.

Немецкий специалист победил в голосовании болельщиков и экспертов. На награду также претендовали Дмитрий Игдисамов из ЦСКА, Хуан Карседо из «Спартака», Сергей Булатов из «Крыльев Советов», Срджан Благоевич из «Акрона» и Сергей Семак из «Зенита».

В сентябре «Динамо» выиграло все три матча в РПЛ. Бело-голубые победили «Спартак» (2:1), «Оренбург» (1:0) и «Ростов» (3:0).

После девяти туров «Динамо» с 19 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.