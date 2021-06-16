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Стали известны условия перехода Филиппа из «Динамо» в «Вольфсбург»

21:26
Максимилиан Филипп. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Максимилиан Филипп. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», «Динамо» рассчитывает выручить 10 миллионов евро за продажу в «Вольфсбург» 27-летнего Максимилиана Филиппа, о трансфере которого в среду было объявлено официально.

7,5 миллионов евро российский клуб получит сразу, а еще до 2,5 миллионов евро москвичи могут выручить бонусами за выходы футболиста на поле в следующем сезоне.

Напомним, что еще два миллиона евро «Вольфсбург» выплатил «Динамо» год назад за аренду. Покупали бело-голубые немецкого полузащитника в 2019-м году за 20 миллионов евро.

(Константин Алексеев)

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