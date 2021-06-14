Марков считает переход в «Арсенал» новой возможностью показать себя

Нападающий тульского «Арсенала», новичок команды Евгений Марков рассказал, как он воспринял свой переход.

«Переход в «Арсенал» — это, прежде всего, новая возможность показать себя, — цитирует футболиста официальный сайт клуба 14 июня. -Пришел к тренеру, с которым работал до этого и в команду, которой я забивал, теперь хочу забивать за тульский «Арсенал».

Обстановка в команде? Все супер, знаю многих ребят по прежним клубам, так что адаптация пройдет быстро. Луценко и Панченко? Мы хорошо знакомы, я знаю их сильные качества. Будем конкурировать, будем вместе играть. Надеюсь, все будет хорошо".

Марков будет выступать за новую команду под седьмым номером.