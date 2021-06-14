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Марков считает переход в «Арсенал» новой возможностью показать себя

22:05
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Нападающий тульского «Арсенала», новичок команды Евгений Марков рассказал, как он воспринял свой переход.

«Переход в «Арсенал» — это, прежде всего, новая возможность показать себя, — цитирует футболиста официальный сайт клуба 14 июня. -Пришел к тренеру, с которым работал до этого и в команду, которой я забивал, теперь хочу забивать за тульский «Арсенал».

Обстановка в команде? Все супер, знаю многих ребят по прежним клубам, так что адаптация пройдет быстро. Луценко и Панченко? Мы хорошо знакомы, я знаю их сильные качества. Будем конкурировать, будем вместе играть. Надеюсь, все будет хорошо".

Марков будет выступать за новую команду под седьмым номером.

Дополнительная информация:

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/pervyy-rabochiy-den-140621/

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