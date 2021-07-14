«Когда Черчесова могли уволить, я приезжал в сборную с травмой. А потом он не взял меня на ЧМ не по спортивному принципу». Интервью Глушакова

Большое интервью полузащитника «Химок» Дениса Глушакова «СЭ»: о Евро, сборной России, отношениях с Черчесовым и Широковым, словах Федуна, постах Заремы и проблемах нашего футбола.

О финале Евро

— За кого болели в финале Евро?

— Да, в принципе, особых симпатий и предпочтений у меня не было. Просто хотелось посмотреть красивый футбол. Думаю, Италия заслуженно стала чемпионом. Команда ровно прошла весь турнир, да и победная серия у «скуадры адзурры», конечно, впечатляет. Так что, пожалуй, все закономерно.

— В матче итальянцы вам понравились больше англичан?

— Они играли дисциплинированно. Понятно, что у англичан изначально было небольшое преимущество, так как матч проходил на «Уэмбли». Но итальянцы, пропустив быстрый гол, вскоре свели его на нет.

— Когда англичане шли к «точке» — Рэшфорд, Санчо, Сака, — по их глазам понимали, что не забьют пенальти? Чувствовалась какая-то неуверенность?

— Сложно предугадать такие вещи. Это все-таки финал Евро. Давление трибун на игроков очень серьезное, не все с ним справляются. Тут многое от тренера зависит. Он должен понимать, кто психологически устойчивее, у кого силенки еще остались.

— Вот Саутгейт и выпустил под серию двух свежих игроков, а они его подвели...

— Ну что поделать. Это лотерея. Да, Саутгейт рассчитывал, что и Рэшфорд, и Санчо переиграют Доннарумму. Но... Может быть, стоило доверить 11-метровые тем, кто провел на поле все 120 минут, уже привык играть под давлением, прочувствовал атмосферу.

— Андрей Аршавин раскритиковал этот финал: «Англичане забили, а после этого не хотели владеть мячом и инициативой. Они играли очень прагматично, почти все опускались за линию мяча. Но у меня нет никакого удовольствия от просмотра финала. Да какие пенальти? Такие бездарности».

— Конечно, на моей памяти были финалы и поинтереснее. Этот матч получился боевым. Цена ошибки очень велика. Мне показалось, что никто не хотел рисковать. Все же понимали, какой куш можно было сорвать. Поэтому и пришлось отыграть аж 120 минут. Кто-то берег силенки, не особо стремился бежать вперед. Как-то так. Но обо всех нюансах мне сложно судить, надо находиться там.

— Почему у Роберто Манчини, который выиграл чемпионат Европы, не получилось в «Зените»? Парадокс?

— Думаю, каждый тренер должен найти свою команду, коллектив. Наверное, в сборной Италии для него созданы все условия, игроки понимают его требования. Там вообще интересный сплав получился: молодежь плюс ветераны. Все козыри у него были в рукаве. Видно, какая там отличная атмосфера внутри. Глаза просто горели. А как они гимн пели! Это же показательно.

— Сейчас многие припоминают Артему Дзюбе слова о том, что Манчини не тренер.

— Да я не обращаю внимания на такие вещи.

— Лучшим игроком Евро признан Доннарумма. А вы бы кого назвали из полевых игроков?

— Мне нравится Канте. Он здорово выкладывается на поле в каждой игре, у него отличное движение. Но Доннарумма однозначно провел очень сильный турнир, взял решающий пенальти. Все закономерно.

«Игра сборной России ? Таков наш уровень»

— Давайте тогда о сборной России. Как можно охарактеризовать наше выступление на Евро? Провал, позор или это наш реальный уровень?

— Вариант С — это наш уровень...

— Почему же?

— Мы просто показали товар лицом. Это ведь не сегодня началось, а довольно давно. Раньше в РПЛ приезжали сильные легионеры, просто топовые! Молодежь рядом с ними росла, прогрессировала, училась у них, перенимала опыт.

— А сейчас?

— Все зациклились на том, что молодежь нас вытащит. Искусственно создали им какие-то условия.

— Это плохо?

— С одной стороны, хорошо. Можно растить игроков, продавать, зарабатывать, делать бизнес. Но какой результат при этом наши клубы показали в еврокубках? В Лиге наций сборная себя не проявила, про чемпионат Европы я уже сказал. Просто в нашем футболе многовато искусственных вещей. Надо сесть и подумать, куда двигаться дальше. Возможно, нужно больше внимания уделять детским тренерам, поднять им зарплату. И еще — убрать коррупцию в футболе, возможно, каких-то агентов, которые только вредят. Как-то так.

— Игорь Акинфеев недавно заметил: «За последние годы очень много девизов, лозунгов, очень много. Все, начиная от Госдумы и заканчивая еще чем-то там, рассказывают, как это все сделать, но никто не делает ничего конкретно. Нет программ развития детского футбола. Я могу конкретно сказать там: «Мы построили поля». Дальше-то чего? Вы ж эти поля сдаете в аренду кому-то — мужики пузатые бегают за 200 долларов. А дальше-то? Вот как бы и все развитие детского футбола наше».

— Согласен, можно выходить во двор играть. Но сейчас такое поколение... Все в компьютерах сидят, мало гуляют. Мало таких, знаете, «бродяг», которые готовы гонять мяч с утра до вечера со старшими ребятами, получать по башке и так далее. Вот раньше игроки и вырастали в таких диких условиях, закалялись во дворах. Сейчас этого нет. Ребенка привезли на тренировку на «Мерседесе», забрали его через часик-полтора. Вот и все.

— Мало тренируются?

— Раньше во дворах по 7–8 часов точили мастерство. И это давало результат. Со своей стороны могу добавить, что у себя в Миллерово я сделал стадион. И уже появились первые ласточки! Два футболиста отправились в Москву, будут жить и тренироваться в интернате. Для меня это очень радостная новость. Может быть, действительно стоит больше внимания уделять талантливым мальчишкам в провинции, в глубинке, где есть голодные до футбола ребята, которые не представляют своей жизни без него и очень хотят играть?

«Не нашлось замены Акинфееву и Игнашевичу»

— Вы говорите, что это наш реальный уровень. Не обидно, что мы оказались ниже Финляндии, не смогли так же биться с топовыми сборными, как это делала Венгрия?

— Ну я же вам факты привожу. Наша сборная в прошлом году с Молдавией вничью сыграла в контрольном матче... Это же о чем-то говорит? Так что к такому результату на чемпионате Европы мы шли планомерно от игры к игре.

— Вам не показалось, что наши сборники психологически оказались не готовы к турниру? Вы же играли в «Ахмате» с Семеновым. Что с ним произошло в матче с Бельгией?

— Ну давайте так. А когда мы обыгрывали Бельгию? В последнее время ей только уступали, причем крупно. Это реально топ-сборная. А Семенов такой же человек, как и все. Никто не застрахован от ошибок. Стартовый матч на Евро, давление, волнение. Может быть, не до конца настроился. Хотя я бы не назвал его худшим в этой игре. Вроде бы у него даже неплохие показатели ТТД. Однако все запомнили его ошибку и всех собак спустили на Андрея. Но меня удивила, например, ситуация с Антоном Шуниным. Черчесов назвал его первым номером, а после игры с бельгийцами убрал. Так что здесь стоит говорить о неуверенности не только футболистов, но и тренерского штаба, который тасовал состав.

— Да и опытный Роман Зобнин так «обрезался» в игре с Данией...

— Бывает... Рома хотел мяч сохранить, не увидел, ошибся. Дания хорошо прессинговала в те минуты. Может быть, Зобнин немного «поднаелся». В такие моменты нужно поддерживать человека. Я так и сделал, написал Роме сообщение.

— Не считаете, что этой сборной не хватило лидера в раздевалке?

— Соглашусь с вами. Раньше были Игнашевич, Акинфеев, два опытных футболиста, на них многое держалось в обороне и в раздевалке. Сейчас их нет, а замены не нашлось.

— Да и Дзюба с Фернандесом стали старше на три года.

— Раз они теперь еще опытнее, значит, по идее, должны быть лидерами команды. Так?

«Черчесова могли уволить, он попросил меня сыграть с Бельгией»

— В апреле вы сказали: «По-прежнему считаю, что сборная России незакрытая тема для меня. Мое функциональное состояние — хорошее для сборной, я никому не уступаю, есть опыт». Ждали звонка от Черчесова по ходу того сезона?

— Надеялся. Но в концовке сезона получил травму. Это тоже, наверное, повлияло. Плюс когда Рома Зобнин сломался, Черчесов включил в расширенный список молодого Мухина, а меня в нем не оказалось. И вот тут я все понял. Вот тогда и пришло осознание, что Черчесов меня не позовет.

— При Черчесове вы не сыграли ни на домашнем чемпионате мира, ни на Евро. Считаете, что по отношению к вам он поступил несправедливо?

— Это не обида, а недопонимание. Я так и не понял, почему он меня не взял на чемпионат мира и почему, самое главное, не объяснил своего решения. Знаете, когда Черчесову было сложно, команда играла печально, я приезжал в сборную с травмой.

— Даже так?

— Да. В марте 2017 года нам предстояло два контрольных матча. Кот-д'Ивуару мы проиграли — 0:2, я не принимал участия в той встрече. А перед игрой с Бельгией Черчесов, зная, что я еще не до конца восстановился, попросил меня все-таки выйти на поле хотя бы на 20–30 минут. Существовал риск, что могу усугубить травму. Я даже в то время ругался с врачами «Спартака», которые не хотели отпускать меня в сборную. Но для меня выступления за национальную команду всегда были огромной честью! Думаю, матч с бельгийцами имел для Черчесова очень большое значение, определял его судьбу: останется он на своем посту или нет.

— Вот оно что.

— Была информация, что если бы сборная проиграла, его уволили бы. Встреча, если помните, завершилась вничью — 3:3, я поучаствовал в игре, внес какой-то свой вклад. Потом я неплохо отыграл на Кубке конфедераций. А перед спаррингами с Аргентиной и Испанией в ноябре 2017-го у нас было собрание, на котором Черчесов объявил, что Акинфеев — капитан команды, а Глушаков и Смолов — вице-капитаны.

В марте 2018 года я еще отыграл матч с Бразилией. Перед спаррингом с Францией Дидье Дешам даже сказал теплые слова в мой адрес на пресс-конференции, выделил меня в составе сборной России. Правда, Черчесов не выпустил меня на поле.

— А потом вас не включили в заявку на домашний ЧМ.

— Да. И когда я спрашивал у Черчесова, по какой причине он это сделал, тренер лишь отвечал: «Когда ты вырастешь, то все поймешь. Только давай пока в прессе эту ситуацию не будем обсуждать. Хотелось бы домашний чемпионат мира провести спокойно, без каких-то скандалов». Я сдержал свое слово. По ходу турнира ничего не говорил, не нагнетал.

«Перед ЧМ-2018 у меня жировая масса была меньше, чем у Промеса»

— Впоследствии пытались выяснить отношения с Черчесовым?

— Нет, толком не общались. Он как-то все говорил сквозь зубы, как будто я что-то плохое ему сделал... Вот этого я не понял. Ну сказал бы мне все по-честному, в открытую. А тут какие-то недоговорки. Черчесов же любит приводить статистику игроков, кто сколько там пробежал.

— Это вы к чему?

— Так вот, по всем параметрам, считаю, я был в 2018 году не хуже конкурентов. Да и сейчас соответствую уровню национальной команды. Три гола за 17 матчей в «Химках» — неплохой показатель. Значит, Черчесов не вызвал меня не по спортивному принципу.

— Вы полагаете?

— Ну да. Возможно, это касается не только меня. Значит, у нас в сборной не все решает главный тренер, есть какие-то советчики, влиятельные люди.

— Намекаете на то, что в 2018 году Черчесова попросили не брать вас на ЧМ?

— Конечно. Так и было. Но ведь Черчесов сам играл в футбол на высоком уровне. Должен понимать, что чувствует человек, когда его не берут на крупный турнир. Надо было все сказать честно, открыто, что-то посоветовать. При этом я молчал, соблюдал договоренность. Не хочу, чтобы мои слова сейчас показались камнем в спину Черчесова. Я точно не выжидал его отставки, чтобы рассказать о той истории. Просто все совпало

— Но у Черчесова были веские основания не брать вас на чемпионат мира. В конце того сезона вы перестали играть за «Спартак».

— Но я же был готов физически! Раз до этого он вызывал меня в сборную с травмой, почему тогда не проверил в деле, не дал шанс? Я же тренировался, не запускал себя, бегал. Я вам больше скажу. У меня на тот момент жировая масса была меньше, чем у Промеса!

Антропометрия игроков «Спартака».

Я все силы вкладывал в то, чтобы находиться в тонусе. Хотел доказать на чемпионате мира, чтобы некоторые люди замолкли наконец. Вот и все. Был готов к турниру даже не на 100, а на 150 процентов. Выходил на поле, играл даже, когда весь стадион был настроен против меня. Справлялся с давлением, забивал «Зениту», «Локомотиву». Считаю, находился в неплохой форме. И потом — почему меня не ставили в играх за «Спартак» на финише сезона?

— Почему?

— Просто Карреру попросили не выпускать меня на поле, он так и поступил. И чем все закончилось? В последнем матче команда дома проиграла «Динамо» и не попала в Лигу чемпионов...

Денис Глушаков, Станислав Черчесов, Роман Зобнин. Фото Александр Федоров, "СЭ"

«Я не слабее ни Зобнина, ни Оздоева»

— Но, может быть, Станислав Саламыч сейчас, когда уже он сам не в сборной, вам все расскажет?

— А мне уже не надо. Зачем? На душе стало пусто после того момента... Мне больше ничего не нужно разъяснять.

— А если говорить о составе на этот Евро, думаете, вы были не слабее Зобнина и Оздоева?

— Безусловно. Не слабее.

— Считаете, что не уступаете им?

— Не уступал, не уступаю и не буду уступать. Когда я буду слабее, вы меня на поле не увидите, закончу карьеру. Я реально оцениваю свой уровень.

— А как вам молодой опорник Мухин? Реально большущий талант?

— Давайте пока не будем выдавать ему авансы. Можем же навредить. Да и, честно говоря, я за ним пристально не следил. По большому счету, парень только начал играть на взрослом уровне. Сейчас Мухин перешел в новую команду, ЦСКА. Время покажет, кто он и с кем его можно сравнивать. Просто на моем веку был и «юный Месси», и еще кто-то. Нередко, когда молодых превозносят, они рано заканчивают карьеру. Со своей стороны могу пожелать Максиму только удачи.

— Как отнеслись к уходу Черчесова из сборной?

— Да никак. Если честно, после того как он меня не включил даже в расширенный список, вообще отпустил эту ситуацию.

— Кто теперь должен возглавить национальную команду? Россиянин или иностранец?

— Тут палка о двух концах. Как я понял, Карпин и Слуцкий уже отказались. По идее, остались Семак, Бердыев и Семин. Семак все выиграл, знает всех игроков. А Бердыев и Семин — наши мэтры с огромным опытом, с авторитетом. Думаю, на них не будут влиять агенты, навязывать им футболистов.

— А иностранец?

— Сложно сказать. Я работал с Капелло. Его многие ругали, но мы вышли на чемпионат мира, в отборе победили Португалию дома. Были хорошие товарищеские матчи — с Бразилией, например. Да и на самом ЧМ могли выйти из группы. С бельгийцами, к сожалению, пропустили в самой концовке. Так что можно и иностранца позвать. Главное, чтобы никто не вмешивался в его работу, чтобы мы свели на нет все эти закулисные игры.

«Химки» — последний клуб в карьере ? Не загадываю » ?

— Перейдем к «Химкам». Как шли переговоры по продлению контракта?

— Все нормально. Я знал руководство, игроков, состав. Мне предложили контракт — я подписал. Просто не сразу объявили об этом. То отпуск, то сборы, то еще что-то. В «Химках» строится довольно симпатичная команда, мне это нравится.

— Ваш контракт рассчитан на три года. «Химки» — последний клуб в карьере?

— Не хочется загадывать. Вдруг завтра поступит выгодное предложение от другого клуба? Не берусь предсказывать. Сами видите, что в мире сейчас творится.

— Как бы оценили прошлый сезон лично для себя?

— В целом неплохо, но можно было бы и лучше сыграть. Подвела травма в конце чемпионата, много игр пропустил. Сейчас на турнире впервые за три месяца провел матч — против «Рубина». Самое важное, что «Химки» набрали очки, выглядели очень достойно. Где-то и я помог, с кем-то своим опытом поделился. Меня здесь все устраивает.

— Игорь Черевченко довольно высоко отзывается о ваших игровых и лидерских качествах: «Те, кто действовал в паре с Глушаковым, должны были смотреть на его игру и учиться. Денис добегает до чужой штрафной — это то, что я хочу видеть от других, но пока не получается». Как вам работается с этим тренером?

— Мы знакомы с Черевченко еще по «Локомотиву», где он был помощником главного тренера. Игорь Геннадьевич сам играл на высоком уровне, понимает прекрасно психологию футболистов. На одной волне с нами. Мне тут комфортно. В «Химках» очень доброжелательный коллектив, все профессионалы. Уважаем Черевченко за то, что он всегда говорит все честно, открыто, в глаза. Это, согласитесь, дорогого стоит.

— Прошлый сезон «Химки» завершили на 8-м месте. Можете забраться повыше?

— Да мы и в прошлом сезоне могли попасть в еврокубки. Жаль, что первую часть чемпионата немного смазали, недобрали очки. А так был шанс и повыше оказаться. На этот сезон пока нам задачу не озвучивали.

— А вы не считаете, что сейчас в РПЛ есть «Зенит» и все остальные?

— Да. Пожалуй, так и есть. Ведь последние три года питерцы становятся чемпионами. У клуба серьезный ресурс, большой бюджет. Наверное, «Зенит» чего-то хочет добиться в Лиге чемпионов. На бумаге команда Семака, конечно, фаворит. Нам с ними играть в первом туре. Никто раньше времени сдаваться не собирается. Постараемся дать бой.

— Как вам «Спартак» Тедеско?

— Я бы не сказал, что красно-белые уверенно стали вторыми. Их лихорадило. Я так понимаю, что они вообще теоретически могли остаться без еврокубков. Если бы проиграли нам и «Ахмату» в последних двух турах, то заняли бы 5–6-е место. Но собрались в концовке.

«Хочу спросить у Федуна, почему он на меня тогда обиделся»

— Задело, что «Спартак» не поздравил вас с днем рождения?

— Нет, не задело. Просто многие мои знакомые удивлены этой ситуацией. Некоторые пишут мне, спрашивают почему.

— У вас есть ответ?

— Возможно, боятся реакции одного-двух серьезных людей, замешанных в этих всех скандированиях против меня. Не знаю... Но ведь, согласитесь, я тоже внес свой вклад в долгожданное чемпионство «Спартака». Забивал, отдавал, выкладывался на поле. Ничего страшного. Не поздравляют и не поздравляют. Более того, меня и РФС не поздравляет, хотя отыграл за сборную более 50 матчей. Надеюсь, это не заговор (улыбается).

— Недавно Леонид Федун дал интервью «СЭ». Коллега спросил его, почему клуб не поздравил Глушакова с днем рождения, и вот что он ответил: «У него есть мой телефон, мы общаемся. Хотя у меня была на него определенная обида, но это не мешает нам выстраивать нормальные отношения. Эту тему надо пережить и забыть. Он наш ветеран и через пару лет останется в памяти только как человек, который помог команде стать чемпионом. А поздравлять нужно уже всех».

— Ну подождите, я пока не ветеран (улыбается). И еще несколько лет не буду им являться, поиграю. Да, иногда я пишу Леониду Арнольдовичу. Поздравляю его с праздниками, поддерживаю в трагические дни.

А то, что у него на меня была обида... Не знаю за что. 18 июля, надеюсь, сыграю в рамках предсезонного турнира на «Открытие Банк Арене» со «Спартаком». Готов встретиться с Леонидом Арнольдовичем, поговорить и спросить: какая же у него на меня была обида? Может быть, опять кто-то ему на меня наговорил какие-то неправдивые вещи? Про меня много чего говорят, говорят, говорят... А потом не могут подтвердить свои слова, информацию и так далее.

— Переходя в «Химки», вы сказали, что были бы не против через подмосковный клуб вернуться в «Спартак». Эта идея еще жива?

— Я так говорил, потому что тогда ходила информация, что «Химки» — проект «Спартака». Поэтому мне тот вариант казался неплохим. А сейчас я даже не задумываюсь на эту тему, отпустил ситуацию. Просто играю в футбол, а там уже будь что будет. Посмотрим, как жизнь сложится.

Денис Глушаков (справа) и Роман Широков. Фото Федор Успенский, "СЭ"

О Широкове и Зареме

— Роман Широков не так давно дал вам совет: «У нас тоже один бывший футболист «Спартака» все живет прошлым, все отправляет посыл назад — я был, бился. Я о Глушакове. В любом интервью вспоминает о прошлом — живи настоящим, тем более в сборную хочет попасть, за еврокубки команда борется!»

— Мы с Ромой общаемся. Я на такие высказывания не особо реагирую. Просто, видимо, в интервью меня часто спрашивали про «Спартак». Я что-то говорил. Может быть, у Ромы и сложилось впечатление, что я думаю только об этом клубе. Вот и все.

— У вас с Широковым сложные отношения после Евро-2016?

— Да бросьте вы. После того турнира мы с Ромой чуть ли не каждую неделю вместе тренировались, поддерживали форму, оказывались в общих компаниях. Просто сейчас он так ответил. Нет, я прошлым не живу. Играю в футбол и думаю о будущем. Смотрю только вперед.

— Вы читаете посты Заремы Салиховой?

— Что-то попадается на глаза, да. Бывают, кстати, интересные мысли, вещи.

— Например?

— Я тоже о них говорил. Об агентских выплатах, о том, как кого куда приводили. Иногда с улыбкой вспоминаю определенные моменты.

— То есть в каких-то аспектах она права?

— Конечно. Ну она же приводит факты, документы.

— В интервью Собчак Зарема коснулась и вас: «Всегда говорила Леониду — жди от Глушакова беды...»

— Кстати, так и не понял, кого или что она имела в виду. Не знаком с Заремой, но такое ощущение, что она знает мою бывшую жену.

— Судя по вашему Instagram, у вас в жизни все хорошо. Или чего-то для полного счастья все-таки не хватает?

— Я счастливый человек. Маленькая дочь растет, иногда могу проводить время со своими старшими дочерьми, когда мне дают такую возможность. Супруга, мама, родные и близкие, друзья живы-здоровы. А для меня это самое важное! Сам играю в футбол, получаю от него удовольствие.