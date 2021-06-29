«Всю зарплату буду отдавать на благотворительность в помощь детям Чечни». Первое интервью Яя Туре в России

Новый тренер «Ахмата» рассказал, почему он переехал в Грозный.

С прошлой недели один из лучших футболистов в истории Африки Яя Туре начал работать в тренерском штабе «Ахмата». Сегодня грозненский клуб пустил журналистов на тренировку на базу в Новогорске, после которой экс-полузащитник «Барселон ы » и «Манчестер Сити» ответил на вопросы журналистов.

— Все идет отлично, сразу приступил к работ е . С нетерпением жду продолжения, получаю удовольствие от процесса, — начал Туре.

— Что знали о Талалаеве до того, как пришли в клуб?

— Когда я был еще на Украине, у меня были определенные контакты с Андреем. Это очень интересная фигура в спорте и российском тренерском мире. Были с ним на связи, общались. Мне очень понравилась его страсть, его желание развиваться . Тренеры не всегда предпочитают брать в свой штаб людей с большим именем. То, что он сделал этот шаг, — замечательно для меня, превосходно. Получаю удовольствие от работы с ним. Думаю, открою для себя много интересного и буду развиваться как тренер.

Известный в прошлом футболист Яя Туре войдёт в тренерский штаб грозненцев. Обязанности своего помощника определит главный тренер Андрей Талалаев. Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2021-2022.



Приветствуем Яя Туре и говорим ему: «Добро пожаловать, в «Ахмат»! pic.twitter.com/bMjACQFxbS — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) June 14, 2021

— Когда вы пришли в клуб, на сайте «Ахмата» была новость, что ваши обязанности определятся позже Талалаевым. Почему такая формулировка?

— Андрей — уважаемая фигура, человек, который имеет за спиной большой опыт. Смотрю на свой приход в клуб как на процесс адаптации, процесс изучения для себя чего-то нового. Не собираюсь занимать чью-то должность или еще что-то. Тренерский штаб делает отличную работу. Для меня важен процесс обучения, чтобы понемног у становиться хорошим тренером, хорошим руководителем. Я развиваюсь — для меня это самое важное.

— Уже знаете зону вашей ответственности в тренерском штабе?

— Конечно. Под руководством главного тренера находится 25 игроков, бывают ситуации, когда из-за травмы футболист выбывает или отстает в наборе физической формы. У меня будут определенные, конкретные обязанности, буду работать с конкретными игроками, буду подводить их к форме в техническом плане. Или адаптировать под определенную специфическую игру. Этот процесс не будет зацикливаться на одном, функции и обязанности будут варьироваться.

— Были разговоры, что вы могли оказаться в «Тамбове» и «Сочи». Было что-то конкретное?

— Мне было очень важно в первую очередь самому завершить карьеру, закончить играть в футбол. Потому что я хотел сам принят ь это решение, не хотел, чтобы его принимали за меня другие люди. Честно говоря, Андрей в ходе разговора убедил меня присоединиться к его тренерскому штабу. Также я говорил со своей семьей, потому что это исламский регион. Он когда-то был проблемным, но это в прошлом, а сейчас я могу помочь в восстановлени и футбола. Могу дать ребятам помощь, которые сейчас развиваются. Я не приехал сюда зарабатывать деньги. Приехал с целью развития футбола и помощи людям. Думаю, что смогу сделать вклад в развитие футбола в Чеченской Республике. Также мне важно, как на меня будет смотреть глава р еспублики.

Суббота — первый рабочий день Яя Туре в футбольном клубе «Ахмат». Специалист прибыл в расположение команды на сборах в Новогорске. Грозненцы провели утреннюю тренировку. https://t.co/hKpDoRqOzE pic.twitter.com/f8TZd4GQKD — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) June 26, 2021

— Была ли уже встреча с руководством клуба и р еспублики? Они участвовали в процессе переговоров?

— Пару дней назад я встречался с гендиректором клуба. С нетерпением жду встречи с президентом «Ахмата» и главой Чеченской Республики. Очень жду этого дня.

— Вы сказали, что деньги — это не главное. Правда, что вы будете переводить всю зарплату на благотворительность в помо щ ь детям Чеченской Республики?

— Да, это правда. Я жду своего приезда в р еспублику, хочу посмотреть город. Хочу помогать ребятишкам, хочу показать, что страсть к футболу может привести в очень далекие места. Мне как мусульманину это очень важно, на этот раз пятничную молитву я пропускать не буду.

— Правда, что вы советовались с Мохамедом Салахом перед тем, как принять предложение «Ахмата»? Его позитивный отклик по Грозному повлиял на решение?

— Да, был такой разговор. Я также общался с родственниками, перевес шел в сторону положительных рекомендаций. Для меня это не просто футбол, это что-то выше. Я надеюсь, что все пойдет по плану, и я буду делиться позитивом. С нетерпением жду приезда в Грозный.

— Семья поедет с вами?

— Посмотрим, сейчас они находятся в Лондоне. У нас идет предсезонная подготовка. Не знаю, как выразить благодарность Андрею, который принял меня в тренерский штаб. За эти несколько дней я научился многому. Непросто справляться с 25 ребятами. Это очень интересный процесс, на меня возлагают различные обязанности, что тоже занимательно.

— Следите ли вы за Евро?

— Да, я смотрю практически все матчи. Невероятный чемпионат, большое разнообразие в игре. Вчерашние игры сильно впечатлили — Испания показала свое мастерство. Теперь с нетерпением жду игр Англии.

I'm very happy to be joining the coaching staff of FC Akhmat Grozny @akhmatgrozny ???



Thank you to Akhmat Grozny for the warmest welcome! ?? pic.twitter.com/LGEHitJgrr — Yaya Tour? (@YayaToure) June 28, 2021

Андрей Талалаев: «Если Туре приехал в Грозный, значит, не возникнет вопросов по уровню безопасности у других футболистов»

Главный тренер «Ахмата» объяснил, зачем его штаб пополнил Яя Туре.

— Яя Туре — давняя мечта нашего тренерского штаба, — отметил Талалаев. — Первый разговор вели с его представителем, когда он только закончил карьеру. Но тогда это было слишком опасно — понимали, что возьмем тренера, но потом все время будем искать для него возможность выйти на поле. Отказались от этого в «Тамбове», а потом в «Химках».

Для чего использовать людей такого уровня? Во-первых, для клубов, которые ставят серьезные задачи, но пока еще не выходили на самый высокий уровень. Это эфемерное состояние «выиграть что-то серьезное» может быть на словах, а люди, которые прошли через это и поднимали над головой кубки, могут привнести понимание, как это достигается.

Мы не скрываем, что нашему тренерскому штабу не хватает этого баланса. Часто сталкиваемся с тем, что у команды после хороших промежутков наступает провал. Две-три игры футболисты эмоционально выхолощены, а потом это сказывается на концовке. Одна из главных задач приглашения Туре — практически привнести уверенность и сбалансированность в течение всего сезона.

Второй момент — авторитет личности. В Грозном у нас своеобразная культура: молодые футболисты редко что воспринимают на веру. Очень много приходится объяснять целесообразность той или иной работы. Поэтому важно мнение человека, который через все это прошел и спокойно расскажет, почему у Пеллегрини или Гвардиолы было много работы без мяча, много тактической работы (не на поле). Плюс покажет это на личных примерах, а также добавит тонких вещей — персонально, по позициям.

Третий момент — мы становимся более открытым клубом. Показываем, что у нас в Чечне развивается футбол. Это также помощь в переговорах с иностранными футболистами — личность Туре и тот фактор, что он говорит на четырех языках. Если он приехал в Грозный, значит, не возникнет вопросов по жизнедеятельности и уровню безопасности у других футболистов.

Не скажу, что личность Туре была безальтернативной для нас. Но по масштабу людей, с которыми мы ведем общение и которых можем пригласить на наши условия, это человек, который выше всех. Рад, что он позитивно отозвался — и в первом телефонном разговоре, и во втором. Рад, что сейчас он нам помогает.

29 июня. Новогорск. Яя Туре и главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Какие впечатления от работы с ним?

— Такие, когда ты берешь профессионала, который знает все. Да, может быть, по части тренерства еще не все систематизировано. Он сейчас проходит обучение на лицензию на Украине. Задача нашего тренерского штаба — систематизировать тот опыт и знания, которые у него есть.

— На сайте была формулировка, что его функционал позже вы сами определите. Почему такая странная формулировка и определили ли вы этот функционал, кроме того, что уже сказали?

— Его приглашал лично я, функционал определяю тоже я. С зимы я доказывал необходимость его присутствия здесь. Его агент Дмитрий Селюк сначала с ним поговорил, потом я с ним поговорил, потом мы согласовали, потом дали на рассмотрение руководителей. Руководители подтвердили, но сначала спросили, для чего это, мы аргументировали. То же самое, что я вам рассказывал.

— Селюк сказал, что многие тренеры не хотят приглашать Яя, потому что боятся, что он их может подсидеть.