Витория разбудил Бакаева. «Спартак» разгромил «Сочи»

«Спартак» легко разобрался с «Сочи» на товарищеском турнире. Футболисты сборной России впервые сыграли при Витории

Кубок Матч Премьер

«Спартак» — «Сочи» — 4:0 (2:0)

Голы: Бакаев, 6 (1:0). Мирзов, 38 (2:0). Соболев, 62 (3:0). Мозес, 83 (4:0).

«Спартак»: Максименко (Ребров, 46), Айртон (Ещенко, 79), Гапонов (Кутепов, 46), Жиго (Джикия, 65), Рассказов (Ломовицкий, 79), Игнатов (Мозес, 46), Бакаев (Зобнин, 65), Умяров, Хендрикс, Мирзов (Глушенков, 65), Мелкадзе (Соболев, 46).

«Сочи»: Адамов, Барач (Юрганов, 46), Маргасов, Миладинович, Цаллагов, Заика (Шакуро, 78), Родригу (Прохин, 46), Бурмистров (Попов, 46), Пруцев (Ангбан, 67), Юсупов (Колмаков, 79), Дуганджич (Барсов, 46).

Предупреждения: Пруцев, 59. Рассказов, 70.

11 июля. Москва. Стадион «Открытие Банк Арена».

Первый матч московского турнира стал для Руя Витории, по сути, продолжением австрийского сбора. В том смысле, что тренер по-прежнему не мог в полной мере рассчитывать на игроков сборных, которые потихоньку вливаются в команду. Если пользоваться терминологией нового формата Кубка России, то в «Спартаке» к концу подходит «элитный раунд» отбора — та стадия, на которой играют все, за исключением ведущих клубов. В данном случае — игроков.

Одна из главных спартаковских интриг на это лето связана с Зелимханом Бакаевым. При Доменико Тедеско он прошел не самый приятный путь от одного из ключевых игроков до глубокого запаса. Опала сопровождалась слухами о переходе в «Динамо», которые совсем недавно обросли подробностями, фигурировали агенты и место в сборной на Евро в качестве бонуса за согласие на переход. Как бы то ни было, Бакаев в итоге остался в «Спартаке», и «десятке» красно-белых есть что доказывать Витории.

Для португальца, кстати, это был первый матч на «Открытие Банк Арене». И тренер начал с того, что поменял скамейку. Обычно эту сторону выбирают те тренеры, которые во время игры любят пообщаться с лайнсменом. В истории противостояния «Спартака» и «Сочи» случались матчи, когда возникала необходимость пообщаться с судьями. Но не в этот раз. Игра получилась односторонней, с большим преимуществом «Спартака».

Темп задал Михаил Игнатов, поначалу разгонявший практически все атаки красно-белых. 21-летний полузащитник вообще оставляет очень приятное впечатление при Витории. После яркого дебюта в основе при еще, страшно сказать, Массимо Каррере молодой полузащитник затерялся где-то между лавкой основы и «Спартаком-2». Многие болельщики Игнатова уже списали, но в прошлом сезоне он сумел переломить ситуацию. Игнатов провел очень сильный сезон в «Спартаке-2», стал лидером команды и явно перерос ФНЛ. А главное — повзрослел. Как в жизни, так и на поле.

Игнатов поучаствовал в первом голе «Спартака». Он развернул защитника соперника и отдал пас Бакаеву, которому удался классный обводящий удар с левой. Бакаев играл на своей «родной» позиции на правом фланге и чувствовал там себя максимально комфортно. Даже со стороны видно, что к Зелимхану вернулась уверенность в себе: он не занимается самоедством на поле после малейшей ошибки, что раньше могло просто-напросто выключить его из игры. Вскоре Бакаев отметился голевой передачей, забивал Резиуан Мирзов. Ему предстоит конкурировать за место в составе с Квинси Промесом, и этот матч он вполне может занести себе в актив (во втором тайме Мирзов добавил к голу передачу).

Во второй половине Бакаев переместился на позицию «десятки» и заработал, к примеру, опаснейший штрафной. Он сам же и взялся бить, но мяч прошел над перекладиной. После перерыва постепенно стали появляться российские сборники: Александр Соболев вышел сразу, Георгий Джикия и Роман Зобнин включились уже по ходу. Третий мяч — на счету Соболева, который с удовольствием вогнал мяч в дальний угол. Не менее эффектно забил и Виктор Мозес, пальнувший издали под перекладину. Очень похожий гол в его исполнении мы видели в одном из матчей в Австрии. Если поначалу по Мозесу было много скепсиса, то теперь его вполне можно рассматривать как вообще одного из лучших игроков лиги. Особенно с учетом того, что теперь он играет на чисто атакующей позиции и куда меньше обременен оборонительными задачами.

Этот матч показал, что «Спартак» старается играть более вариативно в атаке — и держать мяч, и контратаковать, и играть за спину. Команда хорошо двигается, толково прессингует. В матче с «Сочи» красно-белые впервые при Витории не пропустили, в Австрии такого не было. «Спартак» на данном этапе легок и убедителен. Это, естественно, не какой-то глобальный вывод, а пока просто наблюдение.