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Ведран Чорлука вошел в тренерский штаб «Локомотива»

16:40
Гжегож Крыховяк и Ведран Чорлука. Фото ФК «Локомотив»
Гжегож Крыховяк и Ведран Чорлука. Фото ФК «Локомотив»
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Экс-капитан «Локомотива» Ведран Чорлука присоединился к «железнодорожникам» на сборах в австрийском Бад-Вальтерсдорфе. Хорват вошел в тренерский штаб столичного клуба и сегодня, 6 июля, был представлен в новом амплуа.

Также в расположение «Локомотива» прибыл полузащитник Гжегож Крыховяк после завершения выступления на Евро-2020 в составе сборной Польши.

Чорлуке 35 лет, он выступал за «Локомотив» с 2012 года. Вместе с клубом он стал чемпионом России, трижды — обладателем Кубка России и один раз выиграл Суперкубок.

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/24366

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