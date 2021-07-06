Ведран Чорлука вошел в тренерский штаб «Локомотива»
16:40
Экс-капитан «Локомотива» Ведран Чорлука присоединился к «железнодорожникам» на сборах в австрийском Бад-Вальтерсдорфе. Хорват вошел в тренерский штаб столичного клуба и сегодня, 6 июля, был представлен в новом амплуа.
Также в расположение «Локомотива» прибыл полузащитник Гжегож Крыховяк после завершения выступления на Евро-2020 в составе сборной Польши.
Чорлуке 35 лет, он выступал за «Локомотив» с 2012 года. Вместе с клубом он стал чемпионом России, трижды — обладателем Кубка России и один раз выиграл Суперкубок.
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