Черчесов — о Дзюбе: «Оставил след в нашем футболе, переписал многие рекорды. Снимаю шляпу перед ним»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, работавший с нападающим Артемом Дзюбой в сборной России и «Спартаке», отреагировал на заявление футболиста.

Ранее 38-летний форвард сказал, что «карьера закончилась», но допустил, что сыграет в FONBET Кубке России.

«В двух словах про Дзюбу не расскажешь. Мы много с ним работали. Это был всегда важный игрок в моей команде, рад, что мы сотрудничали. Карьера у него была соответствующая. Добился всего, чего мог. Оставил след в нашем футболе, переписал многие рекорды. Только снимаю шляпу перед ним», — сказал Черчесов ТАСС.

38-летний Дзюба — воспитанник «Спартака». За карьеру нападающий также сыграл за томскую «Томь», «Ростов», тульский «Арсенал», турецкий «Адана Демирспор», «Локомотив» и «Зенит». С последним он по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России и дважды — Кубок страны. Последним клубом Дзюбы стал «Акрон», который он покинул в июне по окончании сезона.

Дзюба — лучший бомбардир в истории российского футбола (248 голов), сборной России (31) и РПЛ (177).