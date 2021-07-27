Агент Мурило отреагировал на информацию о предложении Цорна «Краснодару» подписать игрока

Агент Лукас Минейро, представляющий интересы защитника «Локомотива» Мурило Серкейру, прокомментировал информацию о предложении железнодорожников «Краснодару» подписать бразильского игрока.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что новый технический директор «Локомотива» Томас Цорн также предложил помимо Мурило приобрести Баринова, Смолова и Миранчука.

«Мне неизвестно о желании «Локомотива» продать Мурило «Краснодару», — сказал Минейро «СЭ».

Контракт 24-летнего футболиста с «Локомотивом» расчитан до лета 2023 года.