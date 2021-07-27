Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Агент Мурило отреагировал на информацию о предложении Цорна «Краснодару» подписать игрока

21:56
Теги:

Агент Лукас Минейро, представляющий интересы защитника «Локомотива» Мурило Серкейру, прокомментировал информацию о предложении железнодорожников «Краснодару» подписать бразильского игрока.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что новый технический директор «Локомотива» Томас Цорн также предложил помимо Мурило приобрести Баринова, Смолова и Миранчука.

«Мне неизвестно о желании «Локомотива» продать Мурило «Краснодару», — сказал Минейро «СЭ».

Контракт 24-летнего футболиста с «Локомотивом» расчитан до лета 2023 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Данил Алешин все материалы автора

Читайте также

Эпоха главного секс-символа плавания подходит к концу? Как менялась Юлия Ефимова
Как себя чувствует в СИЗО студентка, сбившая насмерть детей
Минтруд подготовил проект о праздновании Дня отца
Барецкий подрался с трансгендером в продуктовом магазине
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 2-й тур: «Ростов» — «Зенит», ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр