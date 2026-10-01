Губерниев назвал Дзюбу легендой: «Только за один домашний чемпионат мира ему огромное спасибо»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о решении нападающего Артема Дзюбы завершить профессиональную карьеру.

«Черт возьми, обидно, что теперь он будет либо солистом Black Sabbath вместо Оззи Осборна, либо же гитаристом KISS вместо Эйса Фрэйли (смеется). Он способен на все! Жаль, конечно, что он завершает карьеру. Уверен, что в этом сезоне РПЛ он бы поставил несколько восклицательных знаков — силы еще есть. Например, в рейтинге доверия у россиян по РОМИР на первом месте Овечкин, на втором я, а на третьем как раз расположился Дзюба.

Россияне доверяют ему больше, чем тренеры. Артем — безусловно легенда российского футбола, только за один домашний ЧМ-2018 года ему нужно сказать огромное спасибо. Куда бы Артем ни пошел дальше, у него все получится. Практически везде он сможет добиться успеха», — сказал Губерниев «СЭ».

Дзюба — воспитанник «Спартака». Помимо этой команды, он выступал за российские «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Локомотив» и «Акрон», а также турецкий «Адана Демирспор». На счету 38-летнего россиянина 235 голов и 129 результативных передач в 654 матчах на клубном уровне.

Также Дзюба является лучшим бомбардиром в истории сборной России (31 гол).

Кирилл Радченко