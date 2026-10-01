Тренер «Краснодара» Мусаев назвал сроки восстановления Кривцова и Кристиана после травм

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал приблизительные сроки восстановления полузащитников Никиты Кривцов и Кристиана.

Кривцов травмировался 19 августа в матче 2-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Динамо» (1:0). Ранее сообщалось, что 24-летний футболист перенес операцию и пропустит от четырех до шести месяцев.

«Самое раннее, когда Кривцов сможет появиться на поле — январь. Участие Кристиана в матче с «Зенитом» — 50/50, но динамика хорошая. Если увидите в матче с «Ростовом», значит, будет здоров», — приводит слова Мусаева Metaratings.

«Краснодар» набрал 21 очко и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. 10 октября «быки» сыграют с «Зенитом» в матче 10-го тура чемпионата России.

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