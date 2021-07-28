Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

КДК РФС оштрафовал Кержакова на 5 тысяч рублей за несоблюдение санитарных правил

21:32
Теги:

В среду, 28 июля, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были приняты следующие решения по итогам матчей 1-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает сайт РФС.

«Рубин» — «Спартак Москва»

— В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Рубин» г. Казань на 5 000 (Пять тысяч) рублей.

«Нижний Новгород» — «Сочи»

— В соответствии с частью 2 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 331 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за нарушение Официальным лицом клуба, обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.2.2. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать главного тренера ФК «Нижний Новгород» г. Нижний Новгород Кержакова А.А. на 5 000 (Пять тысяч) рублей.

— В соответствии с частью 3 статьи 111 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 332 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в массовых нарушениях обязательных требований раздела III Санитарного регламента Чемпионата (пункт 3.6.6. Санитарного Регламента Чемпионата) — оштрафовать ФК «Нижний Новгород» г. Нижний Новгород на 5 000 (Пять тысяч) рублей.

Дисциплинарные нарушения

— В соответствии с частью 1 статьи 98 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 Приложения № 1 Дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (предупреждение получили 6 игроков одной команды) — оштрафовать ФК «Рубин» г. Казань на 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214055

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Я бы хотел, чтобы они поскорее улетели домой». В Японии новый скандал после разломанной израильтянами антисекс-кровати
Нескольких белорусских и украинских легкоатлетов не допустили к соревнованиям на Олимпиаде
Онопко назвал фамилии молодых игроков, которые в ближайшее время могут попасть в сборную России
Американские саблисты отказались выходить на матч за 7-е место со сборной России на Олимпиаде
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры