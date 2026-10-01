В «Пафосе» рассказали о возможном трансфере Коррейи в «Спартак»

Директор по скаутингу «Пафоса» Родолфо Ваш в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника Жоао Коррейи в «Спартак».

— Хуан Карседо хотел подписать Коррейю в летнее трансферное окно.

— Я не удивлен, потому что Коррейя — очень хороший игрок, а Карседо хорошо его знает.

— Говорят, он может сыграть на любой позиции в атаке.

— На мой взгляд, он может играть правым и левым вингером, нападающим и правым защитником. В Португалии он начинал как правый защитник. И, честно говоря, Карседо проделал с Коррейей отличную работу. При Карседо он очень сильно вырос. Потому что Хуан Карлос стал использовать его на позиции вингера и даже нападающего. Карседо проделал большую работу и очень хорошо знает этого игрока.

— Значит, он может добиться успеха в «Спартаке»?

— Без сомнений, без сомнений.

— Несмотря на то что ему уже 30 лет?

— Но в современном футболе возраст не является проблемой. Вы можете посмотреть на «Пафос»: у нас есть Давид Луис, которому 39 лет, и он показывает потрясающий футбол. Поэтому все зависит от характера игрока и его физических данных, а не только от возраста.

Коррея играет за «Пафос» с 2024 года. Также в его карьере были португальские «Шавеш», «Витория Гимарайнш B» и «Пиньяльновенсе». Сыграл 4 матча за сборную Кабо-Верде.