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В «Пафосе» рассказали о возможном трансфере Коррейи в «Спартак»

В «Пафосе» рассказали о возможном трансфере Коррейи в «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент

Директор по скаутингу «Пафоса» Родолфо Ваш в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном трансфере полузащитника Жоао Коррейи в «Спартак».

— Хуан Карседо хотел подписать Коррейю в летнее трансферное окно.

— Я не удивлен, потому что Коррейя — очень хороший игрок, а Карседо хорошо его знает.

— Говорят, он может сыграть на любой позиции в атаке.

— На мой взгляд, он может играть правым и левым вингером, нападающим и правым защитником. В Португалии он начинал как правый защитник. И, честно говоря, Карседо проделал с Коррейей отличную работу. При Карседо он очень сильно вырос. Потому что Хуан Карлос стал использовать его на позиции вингера и даже нападающего. Карседо проделал большую работу и очень хорошо знает этого игрока.

— Значит, он может добиться успеха в «Спартаке»?

— Без сомнений, без сомнений.

— Несмотря на то что ему уже 30 лет?

— Но в современном футболе возраст не является проблемой. Вы можете посмотреть на «Пафос»: у нас есть Давид Луис, которому 39 лет, и он показывает потрясающий футбол. Поэтому все зависит от характера игрока и его физических данных, а не только от возраста.

Коррея играет за «Пафос» с 2024 года. Также в его карьере были португальские «Шавеш», «Витория Гимарайнш B» и «Пиньяльновенсе». Сыграл 4 матча за сборную Кабо-Верде.

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ФК Пафос
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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