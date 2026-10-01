Агент Дзюбы Гольдман: «Никаких официальных объявлений о завершении карьеры Артем не делал»

Агент бывшего нападающего сборной России Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал, что его клиент не делал официальных заявлений о завершении карьеры.

Ранее 38-летний форвард сообщил, что не планирует выходить на поле, но может сыграть за одну из команд в Кубке.

«Понятно, что большинство СМИ гонятся за громкими словами и заголовками. Однако никаких официальных объявлений о завершении карьеры Артем не делал. Если вы посмотрели фрагмент с Артемом, его поймали на ходу по пути на один из форумов, который проходил сегодня в Москве. Естественно, летели с одним вопросом — добились того, чего, видимо, хотели.

Как я сказал неделю назад, если прямо сейчас спросить Артема, он скажет, что завершил карьеру. Опять же, он сам оговорился, что официально объявлять сейчас не будет — может, еще поиграет. Мы знаем, что Артем любит красивые цифры и рекорды. Это не относительно рекорда, но он говорил, что ему хочется установить отметку своих голов на цифре 250 — сейчас их 248. Были мысли о том, чтобы сыграть в Кубке России за какую-то команду», — приводит слова Гольдмана «Чемпионат».

Дзюба — воспитанник «Спартака». Также он выступал за российские «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Локомотив», «Акрон» и турецкий «Адана Демирспор». На счету форварда 235 голов и 129 результативных передач в 654 матчах на клубном уровне.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола — у него 264 гола за карьеру с учетом клубных соревнований и матчей за сборную.

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