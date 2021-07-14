Малком все-таки едет на Олимпиаду. Для «Зенита» это ужасно

Плохие новости из Бразилии.

Все клубные тренеры мечтают, чтобы национальные сборные упразднили. Международные перерывы сбивают команды с ритма и увеличивают риск травм футболистов, ведь в сборных обычно иная подготовка к играм.

И очевидно, что клубные тренеры желают всем своим сборникам скорейшего вылета с крупных турниров. А еще лучше, чтобы футболистов вообще не вызывали в национальные команды.

Но «Зенит» — чемпион России, а лучшие команды неизбежно и пачками делегируют футболистов в сборные. Поэтому для сине-бело-голубых вся предсезонная подготовка оказалась скомканной: Караваев, Оздоев, Дзюба, Кузяев, Ловрен, Барриос и Азмун пропустили часть или весь сбор в Австрии из-за игр за свои страны. Сейчас почти все они уже находятся в расположении клуба. Нет только Барриоса, которому предоставили небольшой отпуск после Кубка Америки, — колумбиец приедет к «Зениту» на следующей неделе.

Однако целиком вся команда не воссоединится, так как сразу после матча за Суперкубок России в расположение олимпийской сборной Бразилии отправится Малком. Ситуация вокруг него мутная: в июне его вызвали в команду, в начале июля отцепили от финальной заявки, но в эту среду «Зенит» все-таки подтвердил отъезд своей звезды в Токио.

Малком. Фото Getty Images

«Как мы заявляли ранее, «Зенит» изначально был готов отпустить Малкома на турнир в Токио, после того как он пройдет предсезонную подготовку с командой и сыграет в матче за Суперкубок России, — сказали «СЭ» в пресс-службе команды. — Мы рады, что олимпийская сборная Бразилии согласилась с нашей точкой зрения: после тренировочных сборов с «Зенитом» футболист находится в хорошей форме, он присоединится к своей сборной после Суперкубка».

Действительно, бразильская конфедерация футбола сначала хотела, чтобы Малком целиком прошел подготовку к Токио с олимпийской командой, но «Зенит» настаивал — бразилец необходим в матче за Суперкубок, после него можете забирать. Сине-бело-голубые поступили благородно: олимпийский футбольный турнир не входит в календарь ФИФА, а значит, клубы вправе не отпускать своих игроков вообще. Однако «Зенит» знает, что Малком мечтает о золоте Олимпиады (об этом бразилец сказал в свежем интервью «СЭ»), поэтому отпустил его.

Футбольный турнир в Токио стартует 22 июля. Финал пройдет 7 августа, матч за третье место — на день раньше. Получается, если Бразилия выйдет хотя бы в полуфинал, то Малком гарантированно пропустит три стартовых тура премьер-лиги — в них «Зенит» сыграет с «Химками» (24 июля), «Ростовом» (1 августа) и «Краснодаром» (7 августа). Сергей Семак не любит бросать игроков в бой с колес даже на товарищеские матчи, так что, скорее всего, Малком пропустит и встречу 4-го тура с «Локомотивом» (15 августа).

O atacante Malcom vai disputar os Jogos Ol?mpicos com a #Sele??oOl?mpica. O jogador do Zenit foi liberado por seu clube para se apresentar ? equipe em T?quio, no Jap?o. Ele vai substituir Douglas Augusto, desconvocado ap?s ser constatada uma les?o na coxa. Boa sorte, garoto! ??? pic.twitter.com/M7u8vxQRSS — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 14, 2021

Для «Зенита» это огромная потеря. На сборе в Австрии Малком выглядел едва ли не лучше всех одноклубников и в двух последних матчах с «Вердером» и «Карлсруэ» отдал три голевые передачи. Бразилец заряжен на борьбу. Он рад, что сейчас полностью здоров и намерен показать свой высокий уровень. Характерная цитата форварда: «Одна из главных задач на сезон — избежать повреждений и провести весь год на высоком уровне, чтобы болельщики «Зенита» и все российские любители футбола наконец-то узнали, кто такой Малком».

Прекрасно, что он может стать олимпийским чемпионом, но едва ли Семак доволен отъездом бразильца. Команда не будет полностью в сборе до середины августа, набравший ход ключевой игрок уезжает, а календарь на старте — кошмарный. Отъезд Малкома снижает шансы «Зенита» на победы, и, может быть, в конце сезона потерянные очки повлияют на итоговое место.

Плюс для «Зенита» в этой ситуации может быть только один — Малком, находясь в олимпийской сборной, уговорит своего друга Клаудинью перейти в «Зенит». Но пока — сплошные минусы.