Бывший нападающий «Динамо», «Штутгарта», «Шальке» и сборной Германии Кевин Кураньи дал интервью «СЭ».

— Кевин, как тебе Евро?

— Отличный турнир. Наконец-то мы дождались большого футбольного праздника со зрителями на трибунах. Интересный футбол, отличные матчи, классная атмосфера.

— Что особенно нравится и не нравится?

— Нравится, как играет сборная Италии, что она вышла в финал. А не нравится, что Германия вылетела так рано. Сначала на ЧМ-2018 отправились домой уже после группового этапа, теперь на Евро — после 1/8 финала. Для страны такие результаты, конечно, катастрофа. Но теперь произойдут перемены, надеюсь, после них ситуация изменится.

— Ты говоришь о смене Йоахима Лева на Ханси Флика? Считаешь, что дело в тренере, а не в том, что подбор футболистов в Германии сейчас не самый сильный?

— Думаю, этот состав вполне может добиваться большего. За 15 лет у Лева все стало для футболистов слишком привычным, с приходом Флика появятся свежие идеи, новые методики, новые лица. Все это должно встряхнуть команду.

— Что скажешь о выступлении российской сборной?

— По-прежнему переживаю за команду, поскольку играл в России, в сборной много знакомых. В первую очередь это Станислав Черчесов, которому желал удачи перед стартом турнира. Многих помню по РПЛ, вместе играл с Зобниным, Шуниным, Ионовым, Жирковым. Последний — вообще легенда, будет играть до сорока лет. А где, кстати, был Захарян?

— Ты и его знаешь?

— Конечно. Я смотрю матчи РПЛ. Захарян — талант, каких в России давно не видел. Очень сильный. Он вполне мог играть в сборной России ту роль, которую в Испании исполнял 18-летний Педри.

— Захарян был вызван на сбор перед Евро, но из-за болезни был вынужден уехать.

— Очень жаль. Было бы интересно посмотреть на него на этом уровне. Думаю, Заха принес бы пользу сборной.

— Сейчас в России большая дискуссия по поводу будущего Черчесова. Ты работал с ним в «Динамо», какое мнение о тренере?

— Я очень высокого мнения о Черчесове, при нем чувствовал себя отлично физически, мы прошли в 1/8 финала Лиги Европы, выиграв все матчи в группе. Свой уровень он доказал на ЧМ-2018, где Россия показала отличный результат. Но каждый турнир — новая страница. После четвертьфинала чемпионата мира ожидания были высокими, поэтому вылет на групповом этапе — большое разочарование. Естественно, в таких случаях начинается дискуссия о тренере, тут ничего нового нет. Что касается решений, то я не настолько близок к российскому футболу, чтобы давать рецепты. Есть люди, которые гораздо глубже погружены в тему.

— В качестве преемника одним из кандидатов называют Доменико Тедеско. На твой взгляд, хороший вариант, если РФС решит расстаться с Черчесовым?

— Это суперкандидат. Мне кажется, он бы идеально подошел сборной. Знает российскую лигу, всех игроков, здорово проводит анализ, у него современный взгляд на футбол. И он, и Черчесов сильные тренеры, но с совершенно разным подходом. А если с нынешним главным тренером и расставаться, то для чего-то нового.

— Новость последних дней, связанная с немецким футболом, — это приход Ральфа Рангника в «Локомотив» в должности руководителя по спорту и развитию. Как оценишь это сотрудничество?

— Лучшее, что мог придумать «Локомотив», — это заключить соглашение с Рангником. И дело не в том, что я играл у него в «Штутгарте» и в «Шальке». Да, он и тренером был крутым, но вообще это и менеджер высочайшего уровня, один из сильнейших в мире, так что московскому клубу очень повезло.

— На чьей стороне сейчас твои симпатии на Евро?

— На стороне Италии. Команда отлично играет, а с главным тренером мы познакомились в Дубае, так что за него переживаю персонально. Играли там с Манчини в футбол. Могу сказать, что для своих лет он в шикарной форме, очень здорово выглядел на поле.

— Твой прогноз на остаток Евро?

— Думаю, из второй пары в финал выйдет Англия. А в финале, где будет довольно закрытая и осторожная игра, верх возьмут итальянцы. Пусть будет счет 1:0.