Александр Медведев о Дзюбе: «Артем — мастерюга, игрочище, снайпер, бомбардир»

Советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о футбольной карьере бывшего нападающего сборной России Артема Дзюбы.

1 октября Дзюба, который с лета находится в статусе свободного агента, на вопрос о своем будущем заявил, что его карьера «закончилась», но допустил, что сыграет за одну из команд в FONBET Кубке России. Позже представитель 38-летнего футболиста Леонид Гольдман сообщил, что форвард не делал официального объявления о завершении карьеры.

«Артем — мастерюга, игрочище, снайпер, бомбардир. В чемпионствах «Зенита», успехах нашей сборной его огромный вклад никому не отнять и не принизить. Будет его не хватать на полях. Желаю найти себя в дальнейших играх и делах», — приводит слова Медведева ТАСС.

Дзюба — воспитанник «Спартака». Также он выступал за «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Локомотив», «Адана Демирспор» и «Акрон». На счету форварда 235 голов и 129 результативных передач в 654 матчах на клубном уровне.

Дзюба лучший бомбардир в истории российского футбола — у него 264 гола за карьеру с учетом клубных соревнований и матчей за сборную.

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