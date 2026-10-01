Самедов о заявлении Дзюбы про карьеру: «Все когда-то приходит к завершению»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление нападающего Артема Дзюбы, в котором форвард высказался о завершении карьеры.

«Хорошая, яркая карьера. Новый этап в жизни — поздравляю. Все когда-то заканчивается и приходит к завершению. Думаю, тут дело не в том, что он так и не нашел себе новую команду. Это его взвешенное решение», — сказал Самедов «СЭ».

Дзюба — воспитанник «Спартака». После красно-белых он выступал за российские «Томь», «Ростов», «Зенит», «Арсенал», «Локомотив» и «Акрон», а также турецкий «Адана Демирспор». На счету 38-летнего россиянина 235 голов и 129 результативных передач в 654 матчах на клубном уровне.

Также Дзюба является лучшим бомбардиром в истории сборной России (31 гол).

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