«Папа говорит, что я больше похож на Илюшу...» В РПЛ дебютирует сын легенды «Локо» Нижегородова и племянник Цымбаларя

Первое большое интервью защитника «Рубина».

Константин Нижегородов для широкой публики стал известен после матча «Рубина» со «Спартаком» на товарищеском турнире. Молодой защитник вышел в старте казанцев и в новом сезоне может стать одним из его открытий.

«СЭ» поговорил с 19-летним игроком о влиянии отца — экс-защитника «Локомотива» Геннадия Нижегородова, тренировках с дядей Ильей Цымбаларем, тяжелой адаптации в Германии, сорвавшемся переходе в ЦСКА и легкой атмосфере в «Рубине» Леонида Слуцкого.

Константин Нижегородов. Фото ФК «Рубин»

«Два месяца ждал контракта от ЦСКА, но конкретику дал именно «Рубин»

— Константин, расскажи, как случился переход в «Рубин»?

— Зимой я находился в Германии, была подвешенная ситуация из-за пандемии, потому что чемпионат приостановили на неопределенное время. Полгода вообще без футбола, и я не понимал, что будет дальше. Сидели с отцом и думали, что делать, куда идти. Решили попробовать вернуться в Россию.

— У тебя же был вариант с ЦСКА. Почему не получилось?

— Да, зимой я поехал на сборы с молодежкой ЦСКА, прошел их, все было хорошо, я должен был подписать контракт с клубом. Но по документации с немецкой стороной не удалось договориться. Меня не успели заявить на молодежное первенство, и я тренировался с основной командой ЦСКА, должен был подписать контракт.

Руководство ЦСКА договаривалось с немецкими клубами о компенсации, ждали документ открепления — что немцы не имеют права на меня претендовать. И я два месяца тренировался с основой, должен был начать сезон с первой командой, но ничего не происходило. Не было конкретики.

За основной состав всю игру провел центральный защитник Константин Нижегородов, который находится у нас на просмотре. pic.twitter.com/jTtxbE2kg2 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 27, 2021

И мой агент Олег Артемов позвонил и сказал, что есть предложение от «Рубина». Спасибо ему за его работу, он — мастер своего дела. Олег сказал, что для меня это прекрасный вариант, отличный тренер, прекрасная команда и меня там хотят видеть. Недолго думая мы приняли решение, что нужно ехать в «Рубин». Клуб сразу дал конкретное предложение, все было понятно.

— Слуцкий — важный фактор, что ты так легко согласился?

— Когда есть возможность поработать под руководством такого тренера, то это, конечно, огромный шанс и плюс для моей карьеры. Любой на моем месте пошел бы работать под руководством Леонида Викторовича.

— Какой у вас был разговор при переходе?

— Мне сначала позвонил Олег Яровинский и обрисовал всю ситуацию, рассказал о том, как и где меня видят в команде. Он мне скинул номер доктора, чтобы я прошел в Москве медобследование. На следующий день я прилетел в Казань и подписал контракт. Со Слуцким я познакомился уже на базе.

— В твой адрес шутки прилетали?

— Ну, так, не сильно, но пару раз прилетало. Сразу видно, что это профессионал в своем деле. Он чувствует эту грань, когда идет профессиональная и серьезная работа, а когда надо разбавить ситуацию шуткой, поругать, похвалить. Человек очень сильный.

— Как Слуцкий тебя оценивает?

— Сейчас тяжело что-то сказать, ведь идут сборы. Я буду делать свою работу и ждать шанса. Думаю, шанс представится. Я в таком возрасте, когда надо работать и доказывать, ждать возможность проявить себя.

У нас был один разговор в теоретическом занятии, и Слуцкий предельно ясно объяснил свои требования, как видит меня и как должен играть центральный защитник. Я стараюсь выполнять то, что он говорит.

«В первый год в Германии было морально тяжело. Был одиночкой, ни с кем не общался»

— Какие у тебя впечатления от первого месяца в клубе, как проходит адаптация?

— Честно скажу, после Германии мне все очень нравится. В Германии люди очень закрытые, там тебя команда сразу не принимает, не начинает открыто общаться. Это редкость, что с тобой там кто-то обсуждает личные вещи и близко общается. А в «Рубине» после Германии атмосфера просто сумасшедшая.

— Контраст?

— Да, контраст чувствуется очень. Сразу видно, что здесь большая семья и душевная атмосфера. Получаю огромное удовольствие от футбола. Каждый день прихожу на тренировку и наслаждаюсь временем в этом коллективе.

— После жизни в Германии как себя чувствуешь в России? Что отличается?

— Когда я приехал в Германию, первый год мне было морально очень тяжело. Там молодежь не такая, как у нас. Не такая открытая, как в России. Тебя кидают в общий котел, и никто не поможет, не подскажет. Нужно самому все узнавать. Пару месяцев я вообще не разговаривал ни с кем, никто со мной не общался. Был одиночкой и ходил сам по себе.

Самое тяжелое, когда сидел в раздевалке, слышал иностранный язык и вообще не понимал, о чем говорят другие игроки. О тебе ли говорят, обращаются ли к тебе. Был языковой барьер, и это тяжело. Только спустя год начал нормально общаться на немецком языке, и стало полегче.

А в России пара недель — и ты уже как влитой в команде: шутишь, смеешься, общаешься. Адаптация проходит гораздо быстрее. В Европе все иначе.

Константин Нижегородов. Фото Instagram

— Это закалило?

— Да, это хорошая школа жизни. Морально мне помогло, характер закалился. Плюс, когда травмы были, я пропускал матчи. На поле ты можешь выплеснуть эмоции, а в тренажерном зале или у физиотерапевта работать — это вообще страшно. Было психологическое давление. А в Казани я оказался в команде, где есть приятная атмосфера. Она просто витает в воздухе. Ты получаешь невероятное удовольствие от футбола. В Германии были такие моменты, когда шел на тренировку как на каторгу: «Опять все плохо, и будет печально». Удовольствие от футбола пропадает, и ничего не получается.

В «Рубине» — мой первый опыт во взрослом футболе, и уже ощущаю другие скорости и борьбу. «Рубин», конечно, прекрасный футбольный клуб, тут высококлассные игроки, с которыми приятно тренироваться. В такой команде молодой игрок быстро прогрессирует.

— Сейчас много разговоров о Хвиче Кварацхелии и его будущем. Ты против него часто играешь на тренировках. Что скажешь о нем?

— Конечно, у нас были дуэли, мог я у него отобрать мяч, мог он меня повозить. Это все классно. Интересно играть против футболиста, который может тебя повозить. На тренировке он может повозить десять раз, но в игре будет легче, потому что ты уже будешь представлять, как нужно действовать в таких эпизодах против индивидуально сильных футболистов.

— В Германии ты играл на разных позициях. Где комфортнее?

— В «Рубине» мне предоставили роль центрального защитника, комфортно чувствую себя на этой позиции. При необходимости могу сыграть и опорника, левого защитника — тоже буду комфортно себя чувствовать. Но с ролью центрального защитника знаком больше, тактически развиваюсь в этом плане. Пока надо наладить стабильность и надежность, не ошибаться. К себе у меня требования очень высокие. Нужно меньше ошибаться и принимать больше правильных решений.

«В Германии развивают личность и талант, а не играют на результат. Каждый игрок хочет продать себя подороже»

— Расскажи, как вы вообще оказались с семьей в Германии?

— Я играл в «Черноморце» в Одессе, и была возможность уехать. У меня бабушка из Румынии, мы подали документы на получение паспорта. С украинским или российским паспортом уехать нельзя. И был просмотр в «Байере», в Леверкузене. Меня посмотрели, сказали, что проблем нет, данные хорошие, я подхожу, но все упиралось в документы. Без этого никак. С этим в Европе очень строго.

Потом мы поехали домой, начали заниматься документами, и в то же время появилось приглашение от «Шальке» приехать на просмотр. Они меня посмотрели, все прошло удачно. И когда мы решили вопрос с паспортом, то переехали в Германию.

Константин и Геннадий Нижегородовы. Фото Instagram

— Изнутри ты понял, почему немецкий футбол на таком высоком уровне?

— В России требуют результата уже с младших возрастов. Насколько я знаю, на первом месте результат, а не развитие таланта. В Германии, наоборот, не будут ругать, если игрок берет на себя инициативу, решает судьбу матча, ему ничего не скажут.

Немцы развивают личность и талант молодых игроков. У нас принято говорить о командном футболе, а там такого нет. Каждый играет сам за себя, каждый преследует свою цель. Каждый хочет продать себя дороже. И за счет этого у них игроки сильнее развиваются индивидуально.

— На матчи дортмундской «Боруссии» и «Шальке» с семьей ходили?

— Конечно! Атмосфера сумасшедшая! Рурское дерби — это что-то. Это как у нас ЦСКА — «Спартак». Интересно побывать в такой атмосфере. Это целая культура. Немцы живут футболом. Это ведь небольшие города, люди работают шесть дней в неделю. И один выходной с походом на футбол — это для них настоящий праздник. Кроме этого, ничего нет. Всем городом практически идут на стадион.

— Папа хотел попробовать себя там в роли тренера?

— Не совсем так. Хотя человек с таким бэкграундом, конечно, хочет работать в футболе. У него каждый день были тренировки, каждый день какое-то движение. И когда все закончилось, то тяжело сидеть и ничего не делать. Хочется поработать тренером. Он был бы не против, но все упиралось в знание языка. Он пошел учить немецкий язык, но пару дней походил и сказал: «Нет, спасибо. Лучше буду отдыхать и воспитывать детей».

«Папа звонит и подкалывает: «Ну ты и дровосек! Как так можно играть?»

— Как отец участвовал в твоем переходе в «Рубин»?

— Он дал рекомендацию и совет: «Делай как чувствуешь». Внутреннее чувство, как поступить, все равно есть только у меня. Отец был рад, что я выбрал «Рубин». Он поддерживает меня в любых начинаниях.

— Когда прилетит в Казань?

— Это сейчас тяжело, потому что у них родился еще один ребеночек. Всего восемь месяцев. У меня и так две сестры. Думаю, после того как будет годик, они уже прилетят сюда.

Геннадий и Константин Нижегородовы с Дмитрием Лоськовым и Вадимом Евсеевым. Фото Instagram

— Отец был одним из лучших защитников в начале 2000-х, легенда «Локомотива». Каким ты его запомнил?

— Если честно, я был совсем маленьким и не особо помню. Как мама рассказывала, я все время ходил на стадион, все время был на базе «Локомотива» в Баковке. Я с малых лет был в футболе, все время с папой, все время с мячом.

— Как сыновья Олега Шатова?

— Да, точно так же было. Тоже все время с папой на базе с мячом.

— Когда отец — звезда футбола, сыну не всегда просто сделать себе карьеру из-за давления имени. Что ты об этом думаешь?

— Папа мне говорил, что нас всегда будут сравнивать, будут говорить о нем. Тем более что я тоже центральный защитник. Он мне сказал: «Никого не слушай, у тебя свой путь, следуй ему. Реализуй свой талант, свои мечты. Я тебе только помогу».

Многие говорят, мол, благодаря отцу всего добился. Но отец же не выйдет на футбольное поле и не сыграет за меня матч. Да, он может помочь советом, подсказать что-то, поддержать морально. Но все зависит только от меня.

— Желание стать футболистом — это от отца?

— Да у меня и вариантов других не было. Я с пяти лет жил этим. Мы постоянно с папой были на базе, все время в футболе. Всю жизнь тренировки после школы, после садика. Я ведь ни одной тренировки не пропустил, ответственно относился к этому. У меня просто не было других вариантов, кроме как стать футболистом.

У некоторых встает дилемма между университетом и футболом. У меня такого и близко не было. Сразу все было понятно. И я достаточно рано уехал в Германию, когда учился в школе.

— Сейчас с папой на связи?

— Да, звонит, конечно. Подкалывает: «Ну ты дровосек! Как так можно играть?!» Взаправду или в шутку — не знаю! Конечно, с папой и мамой мы на связи, отец подсказывает очень многое. Он мне говорил: «Слушай главного тренера, надо выполнять и делать что он просит, и тогда все будет хорошо».

«Все время с Илюшей на даче играли в футбол и в бридж. Он игрок с головой, и папа считает, что мы похожи»

— Илья Цымбаларь — твой первый тренер, дядя. У вас были особые отношения?

— Да, это мой первый тренер. Наши семьи очень близко дружили. Для меня это очень близкий человек. Когда жили в Москве, то все время с Илюшей на даче играли в футбол. Когда он закончил, то у меня запало в памяти, как мы играли в бридж. Мы все время играли в бридж с папой, мамой и Илюшей.

Это был знаковый человек для меня. Это легенда российского футбола. Человек с большой буквы. Для меня это большая мотивация, хочется достигнуть такого уровня в футболе. Когда у тебя такой родственник, то это вызывает гордость. Очень горжусь им.

Илья Цымбаларь и Константин Нижегородов. Фото Instagram

— Каким его запомнил?

— Я был еще маленький. Папа говорит, что я больше похож на Илюшу: левая нога рабочая, люблю с мячом возиться. Про себя папа говорит, что он дровосек: отобрать, отдать ближнему. А Илюша — игрок с головой. И он считает, что я больше похож на него. Может, передалось то, чему он меня учил, его работа с мячом.

— Как вы проводили время?

— Все время играли в футбол, в карты, ходили в баню. Родители ходили в ресторан, а мы с ними. В Одессе вообще было классное время: постоянно были на море, гуляли, было весело. Футбольные застолья — это очень интересно, весело. Я сидел маленький и слушал все эти истории, смеялся. Вспоминаю с улыбкой эти времена.

Папа рассказывал историю, когда он был еще молодым, а Илюша уже был звездой. И папа говорил: «Для меня не было авторитетов на поле». И они еще не были знакомы, играли друг против друга, и папа бил Илюшу по ногам все время, а тот плевался: «Что это за мелкий, кто это, уберите его!» А когда стали родственниками, вспоминали эти истории и смеялись.

Семьи Нижегородовых и Цымбаларей. Фото Личный архив Константина Нижегородова

— Когда его не стало, насколько это стало ударом для семьи?

— Мы с родителями улетели отдыхать, и потом маме позвонила сестра, сказала о случившемся. Мы сразу полетели домой...

Это было очень трудно. Мама плакала несколько дней не останавливаясь, была истерика. Отец тоже тяжело воспринял это. Сестры были маленькими, а я уже осознавал, что случилось страшное. Для Иры — маминой сестры и жены Илюши — это было ударом. Для сыновей Олега и Сережи тоже это настоящая трагедия, когда отец уходит так рано. Тяжело такое представить.

— Твой любимый гол Цымбаларя?

— Пересматриваю часто, как он «Алании» забил: отдал «шведой» и замкнул — сумасшедший гол. Человек реально талант — сразу видно. Гол «Реалу» — это тоже нечто. Хотел бы тоже пережить такие эмоции, когда полные «Лужники» радуются твоему мячу в ворота топ-клуба.

«У папы есть футболки Роналдиньо и Зидана: «Да где-то в гараже валяются»

— Папа — лидер «Локомотива», дядя — звезда «Спартака». Ты за кого болел в детстве?

— Когда был маленький, то вообще не понимал. Когда мы переезжали в Москву, я в «Спартаке» поиграл в академии. Но предпочтений особых не было. Одинаково с уважением отношусь к этим клубам: «Спартак» уважаю из-за дяди, «Локомотив» — из-за папы.

— Они привозили тебе футболки с матчей?

— У отца есть. Где-то лежат футболки Роналдиньо и Зидана. Я как-то спрашивал: «А где они?» Он говорит: «Да где-то там в гараже валяются». Он к этому не особо трепетно относится, очень спокойно.

— А для тебя кто был ориентиром?

— На Месси и Роналду равнялись все дети моего возраста, хотели им подражать. Это кумиры нашего детства.

— Какую команду ты выбираешь, когда играешь в симулятор?

— Беру «Ливерпуль» — сумасшедшая команда. А так мне очень импонирует «Барселона».

— Кто тебе нравится среди центральных защитников?

— Однозначно Кьеллини и Бонуччи — просто сумасшедшая связка. Две такие «собаки», которые сожрут любого. В финале Евро болел за Италию, верил в их победу над Англией.

«Папа шутил: «Тебе надо было в «Нижний Новгород» переходить»

— Тебе только 19 лет, а ты уже пожил в Москве, Одессе, в Австрии, в Германии, теперь в Казани. Насколько в детстве эти переезды на тебя влияли?

— С детства родители много переезжали и меня приучили быть легким на подъем. Поменял много школ, много новых друзей, новый круг общения. Для меня это не проблема. Я такой коммуникабельный человек, что, наверное, не один раз буду переезжать из города в город, из квартиры в квартиру. Родители меня приучили к такому образу жизни.

И в жизни очень помогает, когда ты легок на подъем. Тебя ничего не удерживает, не пугает. Все быстро и шустро дается. В карьере футболиста это нужное качество.

Константин Нижегородов. Фото ФК «Рубин»

— Твои любимые города?

— Москва и Одесса. В Москве я родился, а в Одессе провел большую часть жизни, это родной для меня город. Родители сейчас живут там. Думаю, на пару лет они там осядут.

— О фамилии: твой папа как-то рассказывал, что изучал генеалогическое древо и происхождение вашей фамилии. В итоге разобрались, откуда она взялась?

— Вообще не знаю об этом. Хотя папа надо мной шутил, что нужно было идти в «Нижний Новгород» играть, раз они вышли в РПЛ. Мы, кстати, играли против них в товарищеских матчах на сборах.

— Никто не подкалывал?

— Нет, но у папы там остались знакомые, которые поздоровались, спросили, как у него дела. Кстати, я первый раз был в Нижнем Новгороде. Я папе потом позвонил: «А как ты тут жил?» «Да шикарный город, нормально жили!»

— Как ты проводишь свободное время?

— Купил себе PlayStation, играю в нее с Сеядом Хакшабановичем. Когда он приехал, мы начали общаться, я ему помог, ездили, переводил ему что-то. Команда дружная, все друг с другом общаемся. А так звоню родителям, девушке, восстанавливаюсь после тренировок.

— Какая у тебя футбольная мечта? К чему ты стремишься?

— Хотелось бы сыграть в большом матче Лиги чемпионов или чемпионата мира. Это сумасшедший уровень. Это мечта. А цель — максимально прогрессировать и стать основным игроком «Рубина», приносить пользу клубу.

— Прошлый сезон для «Рубина» был очень удачным. Что ждать от команды в новом розыгрыше?

— Думаю, обороты сбавлять нельзя. Как минимум нужно подтверждать результат прошлого сезона. Нужно ставить максимальные цели. «Рубин» — клуб с большими амбициями. Тренер, руководство и игроки хотят побеждать. Мы ставим только максимальные цели.

— Как тебе гендиректор Рустем Сайманов?

— Общительный человек, большой фанат футбола, он не пропускает тренировок, живет командой.

— Ведь он собирал ту команду, которая в 2008 и 2009 годах стала чемпионом России.

— Да, я наслышан. Кто знает, может быть, сейчас он снова собрал такую команду, которая повторит эти успехи. Почему нет?